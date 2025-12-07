Διεθνής Ημέρα Πολιτικής Αεροπορίας:Ο διοικητής της ΥΠΑ αναλύει στο Newsbomb το όραμα της νέας εποχής

Διεθνής Ημέρα Πολιτικής Αεροπορίας η σημερινή, και το Newsbomb είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Διοικητή της ΥΠΑ, Γιώργο Σαουνάτσο.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αυτή την εποχή βρίσκεται σε μια από τις πιο κρίσιμες και μεταμορφωτικές φάσεις της ιστορίας της, με τον διοικητικό μετασχηματισμό της σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου να σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας. Ο διοικητής της ΥΠΑ περιγράφει τη θεσμική αναδιάρθρωση ως θεμέλιο για μεγαλύτερη ευελιξία, επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αυτονομία επιτρέπει στην Υπηρεσία να ανταποκρίνεται πιο άμεσα και στρατηγικά στις αυξανόμενες ανάγκες των αεροπορικών μεταφορών.

Την ίδια στιγμή, η εκρηκτική άνοδος της επιβατικής κίνησης στα ελληνικά αεροδρόμια δημιουργεί μια σειρά από προκλήσεις, με τις υποδομές να δοκιμάζονται από τα ιστορικά ρεκόρ αφίξεων. Η ΥΠΑ απαντά με στοχευμένες παρεμβάσεις σε υποδομές και εξυπηρέτηση, από ενιαίες συμβάσεις καθαρισμού και αναβάθμιση των χώρων έως την εισαγωγή ταχύτερων δικτύων Wi-Fi και νέο εξοπλισμό. Παράλληλα, δρομολογούνται μεγάλα τεχνικά έργα –όπως ο εκσυγχρονισμός των ραντάρ και το νέο σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας– που αλλάζουν ριζικά το επιχειρησιακό περιβάλλον της αεροναυτιλίας.

Κοιτώντας προς το 2026, η ΥΠΑ θέτει στο επίκεντρο την ασφάλεια των αερομεταφορών, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ολοκλήρωση κομβικών έργων υποδομής.

Η συνέντευξη του διοικητή στο Newsbomb αποτυπώνει μια Υπηρεσία που επιχειρεί να αφήσει πίσω της χρόνιες παθογένειες και να διαμορφώσει ένα σύγχρονο, τεχνολογικά αναβαθμισμένο και θεσμικά ανθεκτικό πλαίσιο λειτουργίας, ικανό να στηρίξει τη δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής αεροπορίας τα επόμενα χρόνια.

Ο χρόνος θα δείξει αν θα το επιτύχει.

Διαβάστε τη συνέντευξη:

Πώς εξελίσσεται η διαδικασία διοικητικού μετασχηματισμού της ΥΠΑ και ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα της νέας αυτονομίας;

Η μετατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αποτελεί πλέον τετελεσμένο γεγονός. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο στην ιστορία της έχει ήδη συγκροτηθεί και έχει πραγματοποιήσει τρεις συνεδριάσεις. Ο διοικητικός αυτός μετασχηματισμός συνιστά καθοριστικό παράγοντα για τον εκσυγχρονισμό της Υπηρεσίας και σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο λειτουργικής αυτονομίας, επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και θεσμικής διαφάνειας. Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, περισσότερο ευέλικτης και βιώσιμης Υπηρεσίας, ικανής να υποστηρίξει τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία της χώρας και να ενδυναμώσει το επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας των αεροπορικών μεταφορών.

Στο πλαίσιο της θεσμικής αναμόρφωσης, περιορίζεται η πολυνομία που χαρακτήριζε έως σήμερα τη λειτουργία της Υπηρεσίας και αντιμετωπίζονται υφιστάμενες νομικές στρεβλώσεις και ελλείψεις. Παράλληλα, υιοθετείται ένα εξορθολογισμένο και ευέλικτο οργανωτικό σχήμα, με μείωση των οργανικών μονάδων κατά περίπου 35% και ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται ενισχυμένος επιχειρησιακός έλεγχος, βελτιωμένος συντονισμός, συστηματικότερη παρακολούθηση των λειτουργιών, καθώς και μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών προμηθειών.

Επιπροσθέτως, η εν εξελίξει μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στην τεχνολογική αναβάθμιση κρίσιμων λειτουργιών, στον προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και στην ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της θωράκισης έναντι κυβερνοαπειλών.

Πως αξιολογείτε την αύξηση της επιβατικής κίνησης στα ελληνικά αεροδρόμια και ποιες προκλήσεις δημιουργεί για τη λειτουργία της ΥΠΑ;

Το 2025 καταγράφονται ιστορικά ρεκόρ επιβατικής κίνησης σε πολλά από τα 24 αεροδρόμια που τελούν υπό τη διαχείρισή μας, ενώ η συνολική αύξηση ήταν 6.6%. Ενδεικτικά, τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους ο Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδο επιβατικής κίνησης όλων των εποχών κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου, εξυπηρετώντας 9.595.298 επιβάτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός επιβατών των πρώτων δέκα μηνών υπερέβη ήδη –δύο μήνες νωρίτερα– το σύνολο της επιβατικής κίνησης του έτους 2024.

Η συνεχώς αυξανόμενη επιβατική κίνηση συνιστά σημαντική επιχειρησιακή πρόκληση, κυρίως λόγω της υπέρβασης των ορίων χωρητικότητας των τερματικών σταθμών, στα περισσότερα αεροδρόμιά μας, καθώς και της προοδευτικής κόπωσης των υφιστάμενων υποδομών. Η πραγματικότητα αυτή καθιστά αναγκαία την εντατικοποίηση των προσπαθειών μας για την αποτελεσματική ανταπόκριση στις τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις της περιόδου. Το επιτυγχάνουμε μέσω έγκαιρου και στοχευμένου προγραμματισμού, προτεραιοποιημένης προληπτικής συντήρησης, καθώς και ετήσιων αναδιατάξεων προσωπικού, προκειμένου να καλύπτονται επαρκώς οι αυξημένες ανάγκες κατά τις περιόδους αιχμής.

Ποιες ενέργειες έχουν δρομολογηθεί για τη βελτίωση των υποδομών στα αεροδρόμια;

Πάγιος στόχος της ΥΠΑ παραμένει η διαρκής βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών που διέρχονται από τα αεροδρόμια υπό τη διαχείρισή της, καθώς και η συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι σχετικές παρεμβάσεις είναι πολυεπίπεδες και εκτείνονται τόσο στο στρατηγικό όσο και στο καθημερινό, επιχειρησιακό σκέλος.

Εντός των προσεχών ημερών δημοσιεύεται η πρώτη ενιαία διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε όλα τα κρατικά αεροδρόμια. Οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν επανασχεδιαστεί και επικαιροποιηθεί ώστε να διασφαλίζουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και υψηλότερη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, έχει προετοιμαστεί η εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης στη συντήρηση και υποστήριξη των αερολιμενικών υποδομών, βάσει μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού. Το πλαίσιο αυτό προβλέπει την ανάθεση επισκευών και την εκτέλεση επειγουσών παρεμβάσεων όπου απαιτείται, καθώς και τη συστηματική προληπτική συντήρηση σε τομείς που δεν καλύπτονται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της ΥΠΑ.

Σε επίπεδο βελτίωσης της καθημερινότητας των επιβατών, έχει δρομολογηθεί η εγκατάσταση δικτύου Wi-Fi υψηλής ταχύτητας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης των χώρων υγιεινής σε συγκεκριμένα αεροδρόμια. Παράλληλα, ανανεώνεται ο εξοπλισμός υποστήριξης με την προμήθεια επιπλέον τρολεϊ και τραπεζοκαθίσματα αερολιμενικού τύπου, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, όπου παρατηρούνται αυξημένες ανάγκες.

Ποιες ενέργειες έχουν δρομολογηθεί για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας;​

Οι υπηρεσίες αεροναυτιλίας λειτουργούν ως συνδετικός ιστός μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών και των αεροδρομίων, αποτελώντας παράλληλα καταλύτη για την ανάπτυξη και των δύο.

Πέρυσι, υλοποιώντας μια διαχρονική επιδίωξη της ΥΠΑ, υιοθετήσαμε την πλέον σύγχρονη διαγωνιστική διαδικασία του EUROCONTROL για την επιλογή Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, μέσω ΑΣΕΠ, επιδιώκοντας δύο βασικούς στόχους:

Πρώτον, τη διασφάλιση αξιοπιστίας, ταχύτητας και υψηλής ποιότητας στην επιλογή υποψηφίων με τις καταλληλότερες δεξιότητες.

Δεύτερον, τη δημιουργία δεξαμενής επιτυχόντων, προκειμένου να εξασφαλίζεται συνεχής ροή νέων Ελεγκτών και να καλύπτονται τόσο οι υφιστάμενες όσο και οι μελλοντικές ανάγκες.

Ήδη οι επιτυχόντες του πρώτου διαγωνισμού για 97 Ελεγκτές, που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, βρίσκονται στη φάση εκπαίδευσης, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026 θα προσληφθούν επιπλέον 72 Ελεγκτές από την υφιστάμενη δεξαμενή. Παράλληλα, το ΑΣΕΠ βρίσκεται στη διαδικασία προκήρυξης για την πρόσληψη 43 νέων ηλεκτρονικών. Οι συστηματικές αυτές προσλήψεις κρίσιμων ειδικοτήτων δίνουν οριστική λύση στο χρόνιο ζήτημα της υποστελέχωσης, το οποίο αποτελεί και τον βασικό παράγοντα καθυστερήσεων στις υπηρεσίες αεροναυτιλίας.

Σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, βρίσκονται σε εξέλιξη δεκατρία μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 300 εκατ. ευρώ. Δύο από αυτά αποτελούν εμβληματικά έργα με κομβική σημασία: το νέο κεντρικό σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και ο συνολικός εκσυγχρονισμός των ραντάρ. Το νέο σύστημα ATM, TopSky ATC One, εγκρίθηκε από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) στις 11 Νοεμβρίου και αποτελεί ένα από τα πλέον προηγμένα συστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσεγγίσαμε ολιστικά τον ανασχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του, ενισχύοντας το επίπεδο ασφάλειας με τετραπλές δικλίδες εφεδρείας και καλύπτοντας κενά σε βασικές δορυφορικές μονάδες που δεν είχαν προβλεφθεί στο παρελθόν. Επιπλέον, διαμορφώθηκε νέα στρατηγική συμβασιοποίησης που διασφαλίζει την απρόσκοπτη υποστήριξη του συστήματος κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του, ώστε να αποτρέπονται καθυστερήσεις σε μελλοντικές αναβαθμίσεις.

Παράλληλα, προχωρά η αντικατάσταση του συνόλου των υφιστάμενων συστημάτων ραντάρ –14 συνολικά– ενώ, στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού σχεδιασμού, προστίθεται και 15ο ραντάρ στην περιοχή της Ανδραβίδας, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια πτήσεων και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως προς τα αεροδρόμια Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Αράξου.

Στον τομέα της διαχείρισης τριών παραβάσεων του Ενωσιακού Δικαίου, έχει εκπονηθεί –με πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστου Δήμα– και ήδη υλοποιείται Σχέδιο Δράσης για τη διευθέτησή τους, με σαφώς προσδιορισμένα ορόσημα. Για τον σκοπό αυτό έχει συγκροτηθεί ειδική Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της ΥΠΑ και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Η Ομάδα παρακολουθεί συστηματικά την πρόοδο, συντονίζει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υποβάλλει ανά έξι εβδομάδες αναφορές προόδου στη DG MOVE.

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι και προτεραιότητες της ΥΠΑ για το 2026;

Η ασφάλεια των αερομεταφορών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη και υπέρτατη προτεραιότητα. Όπως συνηθίζω να λέω, η ασφάλεια δεν συνιστά διαρκές κεκτημένο, αλλά έναν «προορισμό» που απαιτεί αδιάκοπη, συστηματική και τεκμηριωμένη προσπάθεια με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των επιδόσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία κινείται σε πέντε βασικούς άξονες:

Ποσοτική και ποιοτική επάρκεια προσωπικού, μέσω υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού. Το 2026 προγραμματίζεται η πρόσληψη 100 επιπλέον υποψηφίων στις ειδικότητες ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών, μηχανικών, τεχνικών και πυροσβεστών αεροδρομίων.

Ολοκλήρωση της συμβασιοποίησης των έργων αεροναυτιλίας, με στόχο έως το τέλος του 2028 η Υπηρεσία να διαθέτει από τις πλέον σύγχρονες υποδομές και συστήματα αεροναυτιλίας στην Ευρώπη και διεθνώς.

Διαρκής συμμόρφωση με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς, με την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης των δέκα μικρότερων περιφερειακών αεροδρομίων της ΥΠΑ, υπενθυμίζοντας ότι η πιστοποίηση των δέκα αεροδρομίων που υπάγονται στα πρότυπα της EASA ολοκληρώθηκε ήδη κατά το τρέχον έτος.

Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, μέσω της προμήθειας ολοκληρωμένου συστήματος ERP που θα καλύπτει το σύνολο των βασικών λειτουργιών της Υπηρεσίας, καθώς και μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης των μηχανισμών κυβερνοασφάλειας.

Στρατηγικός σχεδιασμός της μετεγκατάστασης της Υπηρεσίας σε νέες, σύγχρονες και λειτουργικά βελτιστοποιημένες κτηριακές εγκαταστάσεις.

Το μήνυμα του Γιώργου Σαουνάτσου για τη σημερινή ημέρα:

«Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) τιμά σήμερα, 7 Δεκεμβρίου, τη Διεθνή Ημέρα Πολιτικής Αεροπορίας, όπως καθιερώθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), αναδεικνύοντας τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι αερομεταφορές στη σύνδεση ανθρώπων, οικονομιών και πολιτισμών.

Εκφράζουμε την υπερηφάνεια και την αναγνώρισή μας σε όλα τα στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας – από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τους ηλεκτρονικούς και τεχνικούς μας, έως το προσωπικό των αεροδρομίων και των διοικητικών, οικονομικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Η αφοσίωσή τους εγγυάται ότι η Ελλάδα παραμένει ένας αξιόπιστος, σύγχρονος και ασφαλής αεροπορικός κόμβος στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.

Με πλήρη ευθυγράμμιση προς τα στρατηγικά οράματα του ICAO, επενδύουμε συνεχώς στην ασφάλεια, την ψηφιοποίηση, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των αερομεταφορών. Το 2025 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ΥΠΑ, με δράσεις που ενισχύουν την αναβάθμισή της, μέσα από τον μετασχηματισμό και την αναδιοργάνωσή της, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, τη βελτίωση της λειτουργίας των αεροδρομίων, και τη συνεχή ενίσχυση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχος μας παραμένει η διαμόρφωση μιας αεροπορίας ασφαλούς, περιβαλλοντικά βιώσιμης, πλήρως διασυνδεδεμένης και προσβάσιμης σε όλους τους πολίτες. Σε μια συγκυρία κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις καθιστούν τον αεροπορικό τομέα ιδιαίτερα κρίσιμο, η Υπηρεσία και η χώρα μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν ακλόνητη προσήλωση στις αρχές της συνεργασίας, της τεχνογνωσίας και της διαρκούς ανάπτυξης.

Σήμερα τιμούμε όχι μόνο την ιστορική διαδρομή και τις επιτυχίες της πολιτικής αεροπορίας, αλλά και το μέλλον της, ένα μέλλον το οποίο οικοδομούμε συλλογικά, με όραμα, υπευθυνότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη».