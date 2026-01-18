«Το Κελί»: Ο πρώην κατάδικος Μπάμπης Θεολόγης κάνει ριάλιτι τη ζωή στη φυλακή

Το νέο ριάλιτι «Το Κελί» αυτοαποκαλείται «κοινωνικό πείραμα» και δημιουργήθηκε μέσα από τις εμπειρίες ενός άνδρα που έχει ζήσει 30 χρόνια στη φυλακή.

Ο Μπάμπης Θεολόγης, πρώην κρατούμενος με πολυετή κάθειρξη σε φυλακές των ΗΠΑ και της Ελλάδας, λέει ότι καθοδηγεί τους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι προσπαθεί να στείλει μήνυμα κυρίως στους νέους για τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από την εκτός ορίων παραβατική συμπεριφορά.

Γεννημένος στο Αίγιο και μεγαλωμένος στη Νέα Υόρκη, ο Μπάμπης Θεολόγης βρέθηκε από μικρή ηλικία αντιμέτωπος με τη σκληρή πλευρά της ζωής: οικογενειακές δυσκολίες, φτώχεια και ένα περιβάλλον που, όπως ισχυρίζεται, τον έσπρωξε νωρίς στον κόσμο του εγκλήματος και των ναρκωτικών. Από τα 10 του χρόνια, όπως λέει ο ίδιος, μπλέχτηκε με καταστάσεις που του στοίχισαν 30 χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων επτά σε απομόνωση.

Ο Μπάμπης Θεολόγης

Σήμερα, στα 54 του χρόνια και μετά την αποφυλάκισή του τον περασμένο Ιούνιο, ο Μπάμπης Θεολόγης έχει αφιερωθεί σε ένα διαφορετικό «σκοπό»: Να ενημερώνει τη νεολαία για τις πραγματικές συνθήκες της φυλακής, μέσα από τα βίντεο που ανεβάζει στο YouTube και το TikTok, αλλά και μέσα από το ριάλιτι «Το Κελί».

Το κοινωνικό πείραμα του «Κελιού»

Το ριάλιτι κάνει πρεμιέρα στις 8 Φεβρουαρίου και ξεκινά με δύο συμμετέχοντες που επιλέγει απευθείας η παραγωγή. Οι παίκτες, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο ριάλιτι με τη θέλησή τους, εισέρχονται σε ένα περιβάλλον έντασης, χωρίς πολυτέλειες, όπου κάθε κίνησή τους παρακολουθείται.

Παράλληλα, το κοινό έχει τον πρώτο λόγο: επιλέγει ποιος από τους υποψήφιους θα μπει στο Κελί, ψηφίζει challenges και καθορίζει τις δοκιμασίες που θα αντιμετωπίσουν οι συμμετέχοντες. Το παιχνίδι συνεχίζεται σε κύκλους και κάθε παίκτης που αντέχει 30 μέρες κερδίζει το έπαθλο των 5.000 ευρώ, ενώ η θέση του καλύπτεται αμέσως από τον επόμενο υποψήφιο.

«Το Κελί δεν είναι μόνο παιχνίδι», λέει στο Newsbomb ο Μπάμπης Θεολόγης. «Είναι μια γεύση φυλακής, μια εμπειρία που δείχνει τι σημαίνει να χάσεις την ελευθερία σου, χωρίς να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Θέλω οι νέοι να καταλάβουν πως η φυλακή δεν είναι μαγκιά και ότι η ζωή χάνεται μέσα σε τοίχους και περιορισμούς».

Η Μάρθα Χατζηϊωάννιδου, Κλινική Ψυχολόγος (MSc) έχει την επιστημονική εποπτεία και την ψυχολογική χαρτογράφηση του πειράματος «ΤΟ ΚΕΛΙ»

Η εμπειρία που μετατράπηκε σε μάθημα ζωής

Μιλώντας στο Newsbomb, ο Μπάμπης Θεολόγης τόνισε: «Η φυλακή δεν έχει να κάνει μόνο με τον χρόνο που χάνεις. Είναι το μυαλό σου που πιέζεται, η μοναξιά, η έλλειψη επαφής με την οικογένεια, το τηλέφωνο, τον κόσμο έξω. Αυτό είναι που πραγματικά δυσκολεύει».

Περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές της απομόνωσης, τα παιχνίδια εξουσίας των φυλακών, αλλά και τις εμπειρίες που τον έκαναν δυνατό: «Εκεί μέσα μαθαίνεις να διαβάζεις τον άλλο, να επιβιώνεις, να καταλαβαίνεις τα όρια σου».

Στόχος του τώρα είναι να δώσει το μάθημα αυτό στους νέους: «Θέλω να μιλάω με τη νεολαία, να τους δείξω πως η παρανομία μπορεί να φαίνεται ελκυστική, αλλά μέσα στη φυλακή μετατρέπεται σε εφιάλτη».

Ψυχολογική πίεση και ένταση

Οι παίκτες του «Κελιού» δεν αντιμετωπίζουν μόνο σωματικές δοκιμασίες αλλά και ψυχολογικές προκλήσεις που έχουν σχεδιαστεί από τον Μπάμπη Θεολόγη και την παραγωγή. Το παιχνίδι εξελίσσεται συνεχώς, με τον παίκτη να καλείται να αντέξει τη μοναξιά, την απομόνωση και τη συνεχή αίσθηση περιορισμού, ενώ το κοινό παραμένει σε ρόλο κριτή.

«Το πιο δύσκολο είναι το μυαλό», τ ονίζει ο ίδιος. «Δεν είναι ο φόβος, ούτε η κούραση. Είναι να μείνεις μόνος με τις σκέψεις σου, να καταλάβεις τι έχασες και τι σημαίνει πραγματικά η ελευθερία».

Ένα ριάλιτι με σκοπό

Το «Κελί», λένε οι δημιουργοί του, είναι κοινωνικό πείραμα που φέρνει στο προσκήνιο θέματα εγκλεισμού, ψυχολογικής πίεσης και ηθικής επιλογής. Ο Μπάμπης Θεολόγης χρησιμοποιεί τη δική του εμπειρία για να δείξει ότι η ζωή εκτός των τειχών είναι πολύτιμη και ότι οι επιλογές που κάνουμε σε νεαρή ηλικία μπορούν να καθορίσουν το μέλλον μας.

Όπως λέει: «Η φυλακή δεν είναι διασκέδαση. Χάνεις χρόνο, χάνεις ζωή. Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουν οι νέοι πως δεν αξίζει τίποτα να περάσουν μέσα από αυτό το σύστημα».

Το «Κελί» θα μεταδίδεται ζωντανά 24 ώρες το 24ωρο για όλη τη διάρκεια των 30 ημερών. Οι συμμετέχοντες περνούν υποχρεωτικά από ψυχολόγους και γιατρούς πριν εισέλθουν, με καρδιολογικό έλεγχο και έγκριση, ώστε η εμπειρία να είναι ασφαλής αλλά ταυτόχρονα αληθινή.

Το project τους φέρνει αντιμέτωπους με την απόλυτη απομόνωση, την ψυχολογική πίεση, την έλλειψη ύπνου, την ελάχιστη πρόσβαση σε νερό και τροφή, τη ζέστη, την υγρασία, τον θόρυβο και την παντελή έλλειψη ιδιωτικότητας.

