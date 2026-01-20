Πέθανε η τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Γωγώς Ρωμαίου, της λαϊκής τραγουδίστριας που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Πριν από περίπου ενάμιση μήνα, η Γωγώ Ρωμαίου είχε χάσει και τη μητέρα της, γεγονός που σύμφωνα με το περιβάλλον της, την είχε συγκλονίσει. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησαν συνεργάτες της, αποχαιρετώντας την από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μεταξύ αυτών και η στενή της φίλη και επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου Bodega, Μπέλλα Αμπαρτζάκη, η οποία σε ανάρτησή της έγραψε: «Έκανες κομμάτια την καρδιά μου», συνοδεύοντας το μήνυμά της με λόγια αποχαιρετισμού.

Η Γωγώ Ρωμαίου καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη κι άρχισε την ενασχόλησή της με το τραγούδι σε ηλικία 17 ετών. Η πρώτη της εμφάνιση πραγματοποιήθηκε σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, κι αποτέλεσε την απαρχή μιας γεμάτης καριέρας στην αθηναϊκή κι όχι μόνο, νύχτα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της συνεργάστηκε με γνωστά ονόματα του χώρου, όπως ο Σταμάτης Γονίδης, ο Ζαφείρης Μελάς, ο Χάρης Κωστόπουλος και ο Σπύρος Σπυράκος, αφήνοντας το στίγμα της στη νυχτερινή διασκέδαση.

Το καλοκαίρι του 2025 είχε κυκλοφορήσει το τελευταίο της τραγούδι με τίτλο «Το Μαγαζί... Το Κλείσαμε».