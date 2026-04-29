Κολωνός: Απόπειρα ένοπλης ληστείας σε σούπερ μάρκετ – Συνελήφθη 73χρονος

Ο ληστής εισέβαλλε στο κατάστημα με καλλυμένα τα χαρακτηριστικά του

Επιμέλεια - Κατερίνα Ρίστα

Ένοπλη ληστεία αποπειράθηκε να πραγματοποιήσει το πρωί της Τετάρτης (28/4) στην οδό Ναυπλίου στον Κολωνό όταν άγνωστος δράστης εισέβαλε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του σε κατάστημα σούπερ μάρκετ.

Ο δράστης πλησίασε την υπάλληλο και με την απειλή όπλου απαίτησε τις εισπράξεις. Η υπάλληλος παρά τη θέα του όπλου δεν του παρέδωσε τα χρήματα, αλλά πάτησε το μπουτόν κινδύνου. Στον χώρο εμφανίστηκε ο υπεύθυνος του καταστήματος με τον δράστη να τρέπεται σε φυγή.

Για τον συμβάν ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ και έπειτα από αναζητήσεις της άμεσης δράσης, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 12:45 επί της οδού Μυλών ένας 73χρονος.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα περίστροφο των 22mm.

