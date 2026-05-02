Ολυμπία Κυρήκου: Μυστήριο με το πρόσωπο που τηλεφώνησε το βράδυ πριν την εξαφάνισή της

Νέες μαρτυρίες έρχονται να «φωτίσουν» την σκοτεινή υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου που «στοιχειώνει» για 30 χρόνια τη Νέα Ιωνία.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» παρουσίασε τη μαρτυρία ενός άγνωστού, έως τώρα, προσώπου, ένας οδηγό ταξί ο οποίος φαίνεται πως είχε συχνά επαφή με την αγνοούμενη που δεν οδηγούσε και τον καλούσε για τις μετακινήσεις της.

Η αποκάλυψη ήρθε με έναν απρόσμενο τρόπο.

Μια γυναίκα, λίγες ημέρες πριν προβληθεί η εκπομπή για την Ολυμπία μίσθωσε ταξί στη Νέα Ιωνία. Παρατήρησε πως ο οδηγός παρακολουθούσε σε επανάληψη παλιές εκπομπές του «Τούνελ» στο διαδίκτυο. Τα όσα της είπε στην συζήτηση που ακολούθησε απέκτησαν συμπωματικά εξαιρετική σημασία όταν είδε την εκπομπή.

«Μου ανέφερε ότι είχε μία πελάτισσα παλιά που την έπαιρνε από την Καλογρέζα και την πήγαινε στη δουλειά της και η οποία εξαφανίστηκε. Είπε επίσης ότι είχε πάει και είχε δώσει κατάθεση. Μου έκανε εντύπωση ότι γνώριζε πως τα κλειδιά της βρέθηκαν στην πόρτα του αυτοκινήτου της κουνιάδας. Γενικά είναι πολύ περίεργο που συνέβη όλο αυτό τώρα».

Ο οδηγός της εκμυστηρεύτηκε πως το βράδυ πριν την εξαφάνιση είχε μιλήσει με την Ολυμπία.

«Ο οδηγός ταξί μου ανέφερε ότι το προηγούμενο βράδυ του είχε τηλεφωνήσει η Ολυμπία και του είχε πει να μην πάει να την πάρει γιατί θα την πήγαινε στη δουλειά η κουνιάδα της. Θεωρώ σημαντική την μαρτυρία του καθώς όταν κάποιον τον γνωρίζεις αλλά δεν έχεις συγγενική σχέση, είναι πιο εύκολο να του εκμυστηρευτείς πράγματα. Ο οδηγός ταξί είναι ένας κύριος, γύρω στα εξήντα», κατέληξε.

