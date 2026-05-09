Η σεφ που προκάλεσε «διπλωματικό επεισόδιο» για τη χωριάτικη σαλάτα μιλά στο Newsbomb

Ένα απρόσμενο «διπλωματικό επεισόδιο» φαίνεται να έχει ξεσπάσει με αφορμή ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πιάτα της ελληνικής κουζίνας: τη χωριάτικη σαλάτα. Η υπόθεση, που εκτυλίσσεται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο ευαίσθητο παραμένει το ζήτημα της γαστρονομικής ταυτότητας.

Η αφορμή δόθηκε από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η food influencer Αλεξάνδρα Νικολιδάκη, στο οποίο παρουσιάζει την παρασκευή της χωριάτικης σαλάτας. Λίγο αργότερα, το ίδιο βίντεο αναδημοσιεύτηκε από τον Τούρκο πρέσβη στο Τατζικιστάν, ο οποίος σχολίασε χαρακτηριστικά πως «η τουρκική σαλάτα είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα», πυροδοτώντας κύμα αντιδράσεων. Στα σχόλια που ακολούθησαν, αρκετοί χρήστες από την Τουρκία υποστήριξαν ότι το πιάτο ανήκει στη δική τους γαστρονομική παράδοση.

Μιλώντας στο Newsbomb, η Αλεξάνδρα Νικολιδάκη περιέγραψε πώς ξεκίνησε η υπόθεση, δίνοντας μια πιο ψύχραιμη διάσταση στο θέμα. Όπως ανέφερε: «Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τούρκος πρέσβης στο Τατζικιστάν αναδημοσίευσε ένα βίντεό μου, στο οποίο παρασκευάζεται χωριάτικη σαλάτα, και σχολίασε ότι “η τουρκική σαλάτα είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα”». Παράλληλα, σημείωσε ότι τέτοιου είδους σχόλια δεν αποτελούν κάτι ασυνήθιστο: «Αν δει κανείς τα σχόλια στο κανάλι μου, θα διαπιστώσει ότι είναι πάρα πολλά αντίστοιχα μηνύματα».

Η ίδια απέδωσε το φαινόμενο κυρίως στη συναισθηματική σύνδεση των ανθρώπων με την πατρίδα τους, εξηγώντας ότι «τα σχόλια αυτά πηγάζουν από την αγάπη των χρηστών για τη χώρα τους και ότι η προέλευση των πιάτων αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα που δεν περιορίζεται μόνο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά εμφανίζεται συχνά και με άλλες χώρες. Η κουζίνα θα έπρεπε να ενώνει τους λαούς, όχι να τους χωρίζει. Συγκεκριμένα η χωριάτικη σαλάτα, έχει μια διεθνή αναγνώριση ως ένα εμβληματικό πιάτο της ελληνικής κουζίνας. Σίγουρα θα τη βρούμε και σε άλλες χώρες της Μεσογείου, όπως και στην Τουρκία, βέβαια πάντα με μικροδιαφορές».

Σε ό,τι αφορά την ένταση των αντιδράσεων, υπογράμμισε ότι δεν παρατήρησε κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση: «Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Αυτή η “μάχη” υπάρχει σχεδόν σε όλα τα βίντεο, ειδικά στα πιο γνωστά πιάτα», ενώ διευκρίνισε ότι τα πιο δημοφιλή φαγητά συγκεντρώνουν συνήθως και τα περισσότερα σχόλια αμφισβήτησης για την προέλευσή τους.

Αναφερόμενη στην πορεία της, η Αλεξάνδρα εξήγησε πως ξεκίνησε πριν από περίπου δυόμισι χρόνια να δημιουργεί περιεχόμενο στο TikTok, με αφορμή φίλους της στο εξωτερικό που της ζήτησαν ελληνικές συνταγές. Όπως είπε: «Σκέφτηκα ότι δεν υπάρχουν αρκετά αγγλόφωνα κανάλια με αυθεντική ελληνική μαγειρική και αποφάσισα να το εξελίξω», και πρόσθεσε ότι η ενασχόλησή της εξελίχθηκε τελικά σε επαγγελματική δραστηριότητα.