Κέρκυρα: 56χρονος βρέθηκε νεκρός μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία

Snapshot Ένας 56χρονος βρέθηκε νεκρός στον κήπο του σπιτιού του στα Κανάλια της Κέρκυρας.

Ο θάνατός του αποδίδεται σε αυτοκτονία με χρήση κυνηγετικού όπλου.

Η σορός του ανακαλύφθηκε από υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας που ειδοποίησε τις αρχές.

Ο άνδρας είχε απολογηθεί την προηγούμενη μέρα για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κέρκυρας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Snapshot powered by AI

Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης ένας 56χρονος στον κήπο του σπιτιού του, στην περιοχή που βρίσκεται στα Κανάλια της Κέρκυρας.

Τη σορό του άνδρα βρήκε ένας υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.

Αυτή την ώρα στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, το οποίο διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες του kerkyrasimera, πρόκειται για αυτοκτονία, με τις ενδείξεις να μαρτυρούν ότι ο άνδρας χρησιμοποίησε ένα κυνηγετικό όπλο για να βάλει τέλος στη ζωή του.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απασχολήσει τις τελευταίες ώρες τη Δικαιοσύνη. Μόλις μία ημέρα πριν, ο 56χρονος είχε κληθεί να απολογηθεί για σοβαρή υπόθεση που σχετίζεται με παιδική πορνογραφία, μετά την οποία οι δικαστικές αρχές είχαν αποφασίσει να τον αφήσουν ελεύθερο με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Διαβάστε επίσης