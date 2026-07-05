Το ελληνικό «Θιβέτ»: Ανακαλύψαμε το μοναδικό Βουδιστικό Κέντρο Απομόνωσης στην Ορεινή Κορινθία

Στην καρδιά της ορεινής Κορινθίας, στο Μαύρο Όρος, υπάρχει ένα σημείο που μοιάζει να αιωρείται έξω από τον χρόνο: το Διεθνές Βουδιστικό Κέντρο Απομόνωσης «Κάρμα Μπέρτσεν Λινγκ».

Εκεί βρέθηκε το Newsbomb, καταγράφοντας σε εικόνα και λόγια την καθημερινότητα ενός χώρου που έχει φτιαχτεί για σιωπή, διαλογισμό και εσωτερική εργασία – μακριά από τον θόρυβο, αλλά σε ανοιχτό διάλογο με τον υπόλοιπο κόσμο.

Σε υψόμετρο περίπου 1.270 μέτρων, κοντά στο χωριό Γελήνι (περιοχή Λαγκαδαίικα Ξυλοκάστρου), με θέα στον Κορινθιακό Κόλπο, το Κάρμα Μπέρτσεν Λινγκ θεωρείται ένα από τα καλύτερα μέρη για απομόνωση και διαλογισμό στην Ευρώπη.

Δημιουργήθηκε από μαθητές του Λάμα Όλε Νύνταλ, ο οποίος, μαζί με Έλληνες μαθητές του, αναγνώρισε από το 1987 την ιδιαιτερότητα του τόπου και επέλεξε τη συγκεκριμένη πλαγιά του Μαύρου Όρους για την ίδρυση ενός διεθνούς κέντρου διαλογισμού. Σήμερα ανήκει στο Διεθνές Ίδρυμα του Διαμαντένιου Δρόμου του Βουδισμού και είναι αφιερωμένο στην Α.Α. τον 17ο Γκυάλουα Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτζε.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου, το κέντρο φιλοξενεί σύντομες απομονώσεις διαλογισμού και σεμινάρια με συμμετέχοντες από όλον τον κόσμο, που ανεβαίνουν στο βουνό για να βιώσουν από κοντά τη βουδιστική πρακτική σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει απόλυτη ησυχία με έντονη πνευματική δραστηριότητα.

Ξεχωριστή θέση έχει η Καλατσάκρα Στούπα, η πρώτη στούπα που χτίστηκε στην Ελλάδα: ένα έργο που χρειάστηκε πάνω από 20 χρόνια προετοιμασίας και την εθελοντική εργασία εκατοντάδων μαθητών του Λάμα Όλε Νύνταλ από όλον τον πλανήτη, πριν εγκαινιαστεί το 2010, παρουσία 2.500 ανθρώπων από 38 χώρες.

Το Newsbomb όχι μόνο περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις, αλλά είχε την ευκαιρία να «καθίσει» μαζί με τους ανθρώπους του Κέντρου και να μυηθεί στις βασικές αρχές του βουδισμού και του διαλογισμού, όπως αυτές βιώνονται στον Διαμαντένιο Δρόμο.

Οι δάσκαλοι εξήγησαν πώς η πρακτική φέρνει τον άνθρωπο στο παρόν, πώς η παρατήρηση του νου γίνεται εργαλείο ελευθερίας και γιατί η απομόνωση στο βουνό δεν είναι φυγή, αλλά επιστροφή στον εαυτό.

Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, μιλήσαμε με δύο δασκάλους του Διαμαντένιου Δρόμου του Βουδισμού, τον Μάκη Αχλαδιώτη και τον Γιάν Νούτσο, που μας μίλησαν τόσο για την ιστορία του Κάρμα Μπέρτσεν Λινγκ όσο και για το πώς «κουμπώνει» ο βουδισμός στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, θα δείτε τις εικόνες από το μοναδικό αυτό Βουδιστικό Κέντρο Απομόνωσης στην Ορεινή Κορινθία και θα ακούσετε από τους ίδιους πώς γράφεται η ιστορία του βουδισμού σε μια πλαγιά ελληνικού βουνού.

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