Εξαρθρώθηκε σπείρα που «χτυπούσε» κοσμηματοπωλεία - Ληστείες σε χρόνο-ρεκόρ και λεία χιλιάδων ευρώ

Snapshot Συνελήφθησαν εννέα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που πραγματοποιούσε γρήγορες και οργανωμένες ληστείες σε κοσμηματοπωλεία της Αττικής.

Η σπείρα χρησιμοποιούσε κλεμμένα οχήματα και εργαλεία όπως λοστούς και βαριοπούλες για να εισβάλει στα καταστήματα μέσα σε λίγα λεπτά.

Σε μία από τις ληστείες στη Νίκαια, οι δράστες αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ μέσα σε τέσσερα λεπτά, παρά την παρουσία μαρτύρων.

Η εγκληματική ομάδα είχε ως βάση τον Κορυδαλλό και πριν από κάθε επίθεση αφαιρούσε οχήματα για να δυσκολεύει τον εντοπισμό της.

Η συνολική λεία της σπείρας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 370.000 ευρώ. Snapshot powered by AI

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται πλέον μέλη εγκληματικής οργάνωσης που για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε σπείρει τον τρόμο σε κοσμηματοπωλεία της Αττικής, πραγματοποιώντας οργανωμένες και ταχύτατες επιθέσεις που καταγράφονταν μάλιστα από κάμερες ασφαλείας.

Η συμμορία είχε στοχεύσει καταστήματα σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου, δρώντας με επαγγελματική μεθοδολογία, χρησιμοποιώντας κλεμμένα οχήματα και ολοκληρώνοντας τις διαρρήξεις μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, χωρίς να δείχνει να υπολογίζει την παρουσία μαρτύρων.

Σε ένα από τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, λευκό κλεμμένο όχημα σταματά έξω από κοσμηματοπωλείο στη Νίκαια. Τέσσερα άτομα αποβιβάζονται και ένα από αυτά επιχειρεί να παραβιάσει την είσοδο με λοστό, ενώ δύο συνεργοί του στρέφουν την κάμερα ασφαλείας με σκουπόξυλο, προσπαθώντας να καλύψουν τις κινήσεις τους.

Στη συνέχεια, οι δράστες σπάνε τη βιτρίνα με βαριοπούλα και εισβάλλουν στο κατάστημα, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στη γειτονιά λόγω του θορύβου.

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Όπως περιέγραψε ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου στο MEGA, «αυτοί ήταν 4 με 5 άτομα, παρκάρανε έξω από το κατάστημα και με λοστό και βαριοπούλες αρχίσανε να χτυπάνε τις πόρτες, μπήκαν μέσα και ό,τι πρόλαβαν πήραν και έφυγαν».

Μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά, οι κουκουλοφόροι κατάφεραν να αφαιρέσουν κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ, πριν εξαφανιστούν από το σημείο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ίδια ομάδα φέρεται να είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχες επιθέσεις και σε άλλα κοσμηματοπωλεία της Αττικής με πανομοιότυπο τρόπο δράσης.

Ο ιδιοκτήτης πρόσθεσε επίσης πως παρόμοια περιστατικά είχαν σημειωθεί πρόσφατα στην περιοχή, ενώ παρά την ένταση και τις φωνές κατοίκων που έγιναν μάρτυρες των γεγονότων, οι δράστες συνέχιζαν ανενόχλητοι τη δράση τους.

Μετά από εκτεταμένη έρευνα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη εννέα ατόμων που φέρονται να αποτελούσαν την εγκληματική ομάδα, η οποία είχε ως ορμητήριο τον Κορυδαλλό. Όπως προέκυψε, πριν από κάθε χτύπημα αφαιρούσαν οχήματα ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους.

Τα κέρδη από τη συνολική δράση της σπείρας εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 370.000 ευρώ, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.