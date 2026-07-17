Ιεράπετρα: Πήγε να καταγγείλει ότι τον λήστεψαν οι συγκάτοικοί του και κατέληξαν στο κρατητήριο
Ο άνδρας προχώρησε σε επίσημη καταγγελία των πέντε συγκατοίκων του για ληστεία
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Μια καταγγελία ενός αλλοδαπού στην Ιεράπετρα, πήρε απρόσμενη τροπή αφού κατέληξαν όλοι τους με χειροπέδες.
Συγκεκριμένα, ένας άνδρας από το Πακιστάν μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία των πέντε ομοεθνών συγκατοίκων του για ληστεία.
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