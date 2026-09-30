Στη «φάκα» της ασφάλειας Κηφισίας οι ληστές αλυσίδων - Χτυπούσαν τα θύματά τους

Βίντεο-ντοκουμέντο του Newsbomb

Κατερίνα Ρίστα

Στη «φάκα» της ασφάλειας Κηφισίας οι ληστές αλυσίδων - Χτυπούσαν τα θύματά τους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Κηφισιά συνελήφθησαν δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 17 και 19 ετών για επιθέσεις με αρπαγή αλυσίδων από ανυποψίαστους πολίτες.
  • Οι δράστες χρησιμοποιούσαν βία, όπως φαίνεται σε βίντεο όπου ρίχνουν στο έδαφος μια 60χρονη γυναίκα.
  • Η αστυνομία του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς εντόπισε και συνέλαβε τους ύποπτους μετά από καταδίωξη και έρευνα.
  • Έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον έξι επιθέσεις ληστειών που αποδίδονται στους συλληφθέντες.
  • Οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν συνεργό των δραστών που έχει ήδη ταυτοποιηθεί.
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Ένα σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο, δείχνει την απίστευτη αγριότητα με την οποία δρούσε σπείρα στα βόρεια προάστια. Οι δράστες άρπαζαν αλυσίδες απο τον λαιμό ανυποψίαστων πολιτών.

Στο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Newsbomb φαίνεται η στιγμή που οι δύο δράστες, Αιγυπτιακής καταγωγής ρίχνουν στο έδαφος μια γυναίκα 60 ετών στην Κηφισιά. Το θύμα ακούγεται να ουρλιάζει, ενώ αυτόπτες μάρτυρες τρέχουν να τη βοηθήσουν.

Το τέλος της εγκληματικής τους δράσης γράφτηκε όταν περιπολούντες αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς εντόπισαν τους δύο Αιγύπτιους, 17 και 19 ετών. Τους έκριναν ύποπτους και επιχείρησαν να τους ελέγξουν. Εκείνοι αρνήθηκαν, οδηγήθηκαν στο τμήμα και, όπως διαπιστώθηκε, ήταν οι δράστες των βίαιων επιθέσεων.

Μέχρι στιγμής, από την έρευνα των αρχών έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις ληστειών. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα, ενώ η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και αναζητά στενά ακόμη ένα άτομο ως συνεργό τους.

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