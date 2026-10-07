Νίκαια: Στις φυλακές Κασσαβέτειας 17χρονος που γρονθοκόπησε έγκυο για να την κλέψει

Snapshot Συνελήθη 17χρονος στον Πέραμα για ληστεία με σωματική βία σε βάρος εγκύου σε πλατεία της Νίκαιας.

Ο δράστης χτύπησε την εγκυμονούσα στην κοιλιά και αφαίρεσε το πορτοφόλι της με χρήματα.

Η αστυνομία συγκρότησε ειδική ομάδα και εντόπισε τον δράστη την ίδια μέρα.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα μετά τη σύλληψή του. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στο Πέραμα, 17χρονος Ρομά που διέπραξε ληστεία με χρήση σωματικής βίας σε βάρος εγκυμονούσας σε πλατεία της Νίκαιας.

Ειδικότερα, το πρωί της ίδιας ημέρας, ο 17χρονος προσέγγισε 24χρονη εγκυμονούσα σε πλατεία της Νίκαιας και με τη χρήση σωματικής βίας, χτυπώντας την και με μπουνιά στην κοιλιά, αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και διέφυγε.

Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Ρέντη ενημερώθηκαν για τη ληστεία, συγκρότησαν ειδική ομάδα αστυνομικών και προέβησαν σε συνεχείς και στοχευμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δράστη.

Στο πλαίσιο αυτό εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος οδηγείται στις φυλακές Κασσαβέτειας.

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