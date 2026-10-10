The Eftychia Project: Η μεγάλη επιστροφή στην πατρίδα – Το Σάββατο η συνάντηση Ελλήνων υιοθετημένων

Έφυγαν από την Ελλάδα παιδιά, μεγάλωσαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και, για δεκαετίες, πολλοί δεν γνώριζαν την αλήθεια για την καταγωγή τους. Τώρα επιστρέφουν μαζί. Από τις 11 μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2026, το The Eftychia Project διοργανώνει την 5η Ετήσια Συνάντηση Ελλήνων Υιοθετημένων, η οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση Ελλήνων υιοθετημένων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Το Newsbomb είχε αναδείξει το θέμα σε αφιέρωμα και συνέντευξη που δημοσιεύθηκαν την 1η Φεβρουαρίου 2025, παρουσιάζοντας την προσωπική διαδρομή της Linda Carol Trotter —της Ευτυχίας Νούλα— και την πρωτοβουλία της να βοηθήσει άλλους Έλληνες υιοθετημένους να εντοπίσουν τις βιολογικές τους οικογένειες. Μια ιστορία που έφερε στο προσκήνιο τις σκοτεινές πλευρές των μεταπολεμικών υιοθεσιών, αλλά και τη δύναμη της επανένωσης, ακόμη και έπειτα από σχεδόν έξι δεκαετίες.

Δείτε τη συνέντευξη:

Η φετινή συνάντηση δίνει σε αυτή την προσπάθεια μια συλλογική διάσταση: δεκάδες άνθρωποι που μοιράζονται την εμπειρία της απομάκρυνσης από τη γενέτειρά τους θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα μαζί με συζύγους, συγγενείς και συνοδούς. Όχι μόνο για να γνωρίσουν τόπους και μνημεία, αλλά για να συνδεθούν με μια ιστορία που είναι και δική τους.

Η γυναίκα που ανακάλυψε ότι η μητέρα της ήταν ζωντανή

Στο προηγούμενο αφιέρωμα του Newsbomb, η Ευτυχία Νούλα είχε μοιραστεί την αναζήτηση που άλλαξε τη ζωή της. Γεννημένη το 1958 σε χωριό της Ορεινής Ναυπακτίας, μεγάλωσε στο Σαν Αντόνιο του Τέξας με θετούς γονείς που την αγαπούσαν. Ωστόσο, τα αναπάντητα ερωτήματα για το παρελθόν της παρέμεναν.

Το 2017 άρχισε να αναζητά τις ρίζες της, έχοντας ως αφετηρία ένα πιστοποιητικό γέννησης που, όπως είχε περιγράψει, περιείχε ψευδή και παραποιημένα στοιχεία. Ανάμεσά τους, η πληροφορία ότι η μητέρα της είχε πεθάνει στη γέννα. Η έρευνα αποκάλυψε ότι ήταν ζωντανή. Ακολούθησαν το πρώτο τηλεφώνημα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η συνάντηση με τη βιολογική της οικογένεια, η οποία επίσης την αναζητούσε επί χρόνια.

Από αυτή την προσωπική εμπειρία γεννήθηκε το The Eftychia Project: ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει δωρεάν βοήθεια και υποστήριξη σε Έλληνες υιοθετημένους που αναζητούν τις ρίζες τους, αλλά και σε ελληνικές οικογένειες που αναζητούν παιδιά τα οποία δόθηκαν για υιοθεσία.

Στο ρεπορτάζ του Φεβρουαρίου 2025 καταγραφόταν ότι, μέχρι τότε, 35 Έλληνες είχαν βρει τις ρίζες τους μέσω της προσπάθειας του οργανισμού. Η αναζήτηση περιλάμβανε έρευνα σε οικογενειακές μερίδες και αρχεία, καθώς και αξιοποίηση εξετάσεων DNA για τη διερεύνηση και επιβεβαίωση συγγενικών δεσμών.

Μια γενιά αναζητά την αλήθεια για την καταγωγή της

Η φετινή διοργάνωση αφορά μια γενιά παιδιών που έφυγαν από την Ελλάδα για υιοθεσία στο εξωτερικό, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών, περίπου 4.000 ελληνόπουλα μετακινήθηκαν τότε στο εξωτερικό, με αρκετές περιπτώσεις να εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες και τις διαδικασίες της υιοθεσίας.

Για πολλούς, η αναζήτηση της βιολογικής οικογένειας προσκρούει σε ελλιπή ή χαμένα αρχεία, κλειστούς φακέλους και γραφειοκρατικά εμπόδια. Το διακύβευμα δεν είναι μόνο να βρεθεί ένα όνομα ή ένα πιστοποιητικό. Είναι να αποκατασταθεί η συνέχεια μιας ζωής: ποιοι ήταν οι γονείς τους, πού γεννήθηκαν και πώς βρέθηκαν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

«Για τους Έλληνες υιοθετημένους, οι κλασικοί μύθοι του Οιδίποδα και του Οδυσσέα δεν είναι αρχαία μυθοπλασία — είναι μια βιωμένη, καθημερινή πραγματικότητα», αναφέρει στην ανακοίνωση η Linda Carol Trotter, ιδρύτρια και πρόεδρος του The Eftychia Project.

«Όπως ο Οιδίποδας, πρέπει να αμφισβητούμε ανένδοτα το ποιοι είμαστε και να αντιμετωπίζουμε τους θεματοφύλακες του παρελθόντος μας. Όπως ο Οδυσσέας, έχουμε ταξιδέψει σε φουρτουνιασμένες θάλασσες δεκαετιών και παλέψαμε με γραφειοκρατικά τέρατα, οδηγούμενοι από το βιολογικό ένστικτο να επιστρέψουμε στην πατρική εστία της πατρίδας μας».

Από την Αθήνα στη Βεργίνα και τα Μετέωρα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοργάνωσης, η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου, με δείπνο στου Ψυρρή, όπου αναμένεται να τους καλωσορίσουν Έλληνες επίσημοι. Την επόμενη ημέρα, η ομάδα θα αναχωρήσει με λεωφορείο από την πλατεία Μεταξουργείου για το επταήμερο ταξίδι.

Το δημοσιευμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τη Θεσσαλονίκη, τη Βεργίνα, την Καλαμπάκα και τα Μετέωρα, το Μέτσοβο, τα Ιωάννινα, την Άρτα, τη Ναύπακτο και τα Καλάβρυτα. Η διαδρομή θα ολοκληρωθεί με μια ειδική στάση στην Κόρινθο, όπου έχει προγραμματιστεί μια έκπληξη με ιδιαίτερο συμβολισμό για τους υιοθετημένους, πριν από την επιστροφή στην Αθήνα στις 17 Οκτωβρίου.

Οι επισκέψεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη Ροτόντα και τον Λευκό Πύργο, τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, μοναστήρια των Μετεώρων, το νησί και το κάστρο των Ιωαννίνων, το γεφύρι της Άρτας και τον τόπο μνήμης στα Καλάβρυτα. Οι διοργανωτές έχουν επιλέξει ένα πρόγραμμα κοινών εμπειριών και επαφής με την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, χωρίς συνεδριακές ομιλίες.

Η επιστροφή στην Ελλάδα αποφασίστηκε ομόφωνα από τους υιοθετημένους που συμμετείχαν στην προηγούμενη διοργάνωση, στο Λας Βέγκας.

«Δεν είμαστε τουρίστες»

Για τους συμμετέχοντες, το κοινό ταξίδι έχει νόημα πολύ διαφορετικό από μια συνηθισμένη περιήγηση. Ο Δημήτριος Χρήστου, επίσης υιοθετημένος και γραμματέας του The Eftychia Project, το περιγράφει στην ανακοίνωση ως μια διαδικασία ανάκτησης της ταυτότητας:

«Αυτό δεν είναι διακοπές, δεν είμαστε τουρίστες — είναι ένα βαθύ ταξίδι ανακτήσεως της ταυτότητάς μας».

Όπως εξηγεί, η επίσκεψη σε αυτούς τους τόπους επιτρέπει στους υιοθετημένους να μοιραστούν το βάρος της ιστορίας τους και να διεκδικήσουν συλλογικά τη σχέση τους με την Ελλάδα.

«Επιστρέφουμε στη γη όπου ξεκίνησαν οι ιστορίες μας. Επισκεπτόμενοι αυτά τα ζωτικής σημασίας πολιτιστικά τοπόσημα ως μια οικογένεια αδελφών υιοθετημένων, διεκδικούμε συλλογικά την ιστορία, την ομορφιά και την κληρονομιά που αποτελούν αναφαίρετο δικαίωμά μας ως παιδιά της Ελλάδας», τονίζει.

Στην προηγούμενη συνέντευξή της στο Newsbomb, η Ευτυχία είχε απευθύνει μια προειδοποίηση για όσους εξακολουθούν να αναζητούν τους γονείς τους: «Ο χρόνος τελειώνει». Η φετινή συνάντηση έρχεται να φωτίσει αυτή την επείγουσα ανάγκη, αλλά και κάτι ακόμη: τη δυνατότητα ανθρώπων με παράλληλες διαδρομές να επιστρέψουν μαζί, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να διεκδικήσουν τη θέση τους στην ιστορία της χώρας όπου γεννήθηκαν.

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