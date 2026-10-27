«Μαϊμού» ληστεία στην Πάτρα: Η ψευδή καταγγελία και η σύλληψη

Snapshot Συνελήφθη νεαρός αλλοδαπός στην Πάτρα για ψευδή καταγγελία περί ληστείας

Ο νεαρός τηλεφώνησε στην Αστυνομία υποστηρίζοντας ότι ληστεύτηκε από δύο άνδρες με κουκούλες.

Η περιγραφή του περιστατικού περιείχε αντιφάσεις που προκάλεσαν υποψίες στους αστυνομικούς.

Κατά την ανάκριση, ο νεαρός ομολόγησε ότι η καταγγελία ήταν ψευδής.

Η ομολογία οδήγησε στη σύλληψή του επί τόπου από την Ασφάλεια Πατρών. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός νεαρού αλλοδαπού προχώρησαν σήμερα Τρίτη (27.10.26) οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, μετά από καταγγελία για ληστεία, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, ήταν ψευδής.

Όπως αναφέρει το tempo24.com, ο νεαρός τηλεφώνησε νωρίς, το πρωί, στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι είχε πέσει θύμα ληστείας από δύο άγνωστους άνδρες, οι οποίοι φορούσαν κουκούλες.

Όπως ανέφερε στην καταγγελία του, οι δύο δράστες τον απείλησαν με όπλο, τον ακινητοποίησαν και του αφαίρεσαν τη μοτοσικλέτα του.

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή, η περιγραφή των γεγονότων προκάλεσε ερωτήματα στους έμπειρους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών και οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την εξέτασή του ενίσχυσαν τις υποψίες τους για την αξιοπιστία της καταγγελίας.

Τελικά, κατά την ανάκριση, ο νεαρός παραδέχθηκε ότι η καταγγελία περί ληστείας ήταν ψευδής, εξηγώντας τους λόγους, με αποτέλεσμα να συλληφθεί επί τόπου.

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