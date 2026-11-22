Οι επιθέσεις σκύλων σε ανθρώπους, αλλά και σε άλλα ζώα, με οδυνηρές, ακόμη και μοιραίες συνέπειες, βρίσκονται σε έξαρση τα τελευταία χρόνια και φέρνουν στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα: Πόσα θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί με υπεύθυνη διαχείριση και σωστή καθοδήγηση; Η εύκολη απάντηση είναι να χαρακτηριστεί ένα ζώο «άγριο» ή «κακό». Η ουσιαστική συζήτηση, όμως, αφορά τις αιτίες της συμπεριφοράς του και τις ευθύνες των ανθρώπων που το φροντίζουν.

Η Κατερίνα Παπαδημητρίου, η εκπαιδεύτρια σκύλων που έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, μιλά στο Newsbomb για τη δουλειά της με σκύλους που εκδηλώνουν επιθετικές ή δύσκολα διαχειρίσιμες συμπεριφορές. Εκεί όπου κάποιος βλέπει απλώς ένα «επικίνδυνο σκυλί», εκείνη εξηγεί ότι χρειάζεται να αναζητηθούν οι παράγοντες που προκαλούν και συντηρούν την αντίδρασή του — και να καθοδηγηθεί αντίστοιχα ο ιδιοκτήτης.

«Είναι λάθος να μετατρέπουμε μια συμπεριφορά σε χαρακτηριστικό ενός σκύλου», τονίζει. Όπως εξηγεί, η επιθετικότητα μπορεί να συνδέεται με γενετικούς παράγοντες, προηγούμενες εμπειρίες, φόβο ή ανασφάλεια. Γι’ αυτό, το ζητούμενο δεν είναι να αποδοθεί στο ζώο μια ταμπέλα, αλλά να κατανοηθεί τι συμβαίνει και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Δείτε τη συνέντευξη της Κατερίνας Παπαδημητρίου στο Newsbomb:

Τα σημάδια πριν από το δάγκωμα

Σύμφωνα με την ίδια, στις περισσότερες περιπτώσεις ο σκύλος δείχνει ότι δεν αισθάνεται άνετα πριν φτάσει στο δάγκωμα. Μπορεί να αποφεύγει την επαφή, να προσπαθεί να απομακρυνθεί, να χαμηλώνει το κεφάλι ή το σώμα του ή να εμφανίζει ένταση.

Το πρόβλημα, επισημαίνει, είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν αυτά τα σημάδια και ενδέχεται, άθελά τους, να πιέσουν ακόμη περισσότερο το ζώο.

Εδώ αναδεικνύεται ο ρόλος της εκπαίδευσης: όχι μόνο στη συμπεριφορά του σκύλου, αλλά και στην καθοδήγηση του ανθρώπου του. «Η πρόληψη είναι πολύ σημαντική. Να μάθει ο ιδιοκτήτης να διαβάζει τον σκύλο του», υπογραμμίζει.

«Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τη φύλαξη με την ανεξέλεγκτη αντιδραστικότητα»

Ιδιαίτερα σαφής είναι η Κατερίνα Παπαδημητρίου για τους σκύλους που μένουν σε αυλές και αντιδρούν σε οτιδήποτε κινείται έξω από την περίφραξη.

«Δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε τη φύλαξη με την ανεξέλεγκτη αντιδραστικότητα», λέει, εξηγώντας ότι ένας σκύλος που αποφασίζει μόνος του τι αποτελεί απειλή και πότε θα αντιδράσει δεν σημαίνει ότι είναι καλός φύλακας.

Το ίδιο ισχύει, όπως σημειώνει, όταν το ζώο ξεφεύγει από την επίβλεψη του ιδιοκτήτη του για να κυνηγήσει ό,τι βρίσκεται έξω από τον χώρο του.

Το «είναι φιλικός» δεν αρκεί

Στη συνέντευξη της στο Newsbomb η έμπειρη εκπαιδεύτρια αναφέρεται και σε καθημερινές εικόνες από δρόμους και πάρκα: σκύλους χωρίς λουρί που δεν ανταποκρίνονται στον ιδιοκτήτη τους, ανθρώπους απορροφημένους στο κινητό και ζώα που πλησιάζουν ανεξέλεγκτα άλλους σκύλους ή περαστικούς.

«Το λάθος είναι ότι νομίζουμε πως, επειδή ο δικός μας σκύλος είναι φιλικός, μπορεί να συναναστραφεί με όλους τους σκύλους και όλους τους ανθρώπους», επισημαίνει. Αντίστοιχα, τονίζει ότι η παρουσία ενός σκύλου σε καφετέριες ή χώρους με συνωστισμό δεν είναι αυτονόητα ευχάριστη για το ίδιο το ζώο, όταν δεν μπορεί να διαχειριστεί τα ερεθίσματα γύρω του.

Το βασικό της μήνυμα ξεκινά, πάντως, πολύ πριν από τη βόλτα και την εκπαίδευση: «Οι ευθύνες ξεκινούν πριν φέρουμε τον σκύλο στο σπίτι». Από την επιλογή του μέχρι την κάλυψη των αναγκών του, απαιτείται δέσμευση για ολόκληρη τη ζωή του — με προτεραιότητα, όπως λέει, «την ασφάλεια του ίδιου και των γύρω του».