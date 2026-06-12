Μεταμοσχεύσεις - Από την ανεπάρκεια, ένα βήμα πριν τον θάνατο, στην αναγέννηση: Ντοκιμαντέρ Newsbomb

Επιμέλεια βίντεο: Κώστας Πλιάκος

Η ζωή μπορεί να αλλάξει με μια λέξη. Με μια διάγνωση, με μια στιγμή, με ένα τηλεφώνημα. Από εκεί και πέρα, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Για κάποιους, η καθημερινότητα μετατρέπεται σε έναν διαρκή αγώνα επιβίωσης, με το βλέμμα μόνιμα στραμμένο σε μια λίστα αναμονής και σε ένα τηλέφωνο που μπορεί να σημάνει τα πάντα — ή να μην χτυπήσει και ποτέ.

Στην Ελλάδα, η δωρεά οργάνων για χρόνια κινούνταν στη σκιά της καχυποψίας και των μύθων. Σήμερα, όμως, αυτή η πραγματικότητα αρχίζει να αλλάζει. Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας παραμένει ουραγός στην Ευρώπη, με μόλις 10,6 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια εντυπωσιακή αύξηση. Οι δότες σχεδόν διπλασιάζονται, δίνοντας ελπίδα ότι μια νέα κουλτούρα ζωής γεννιέται.

Πίσω από τους αριθμούς, υπάρχουν άνθρωποι που έμαθαν ξαφνικά ότι η ζωή τους κρέμεται από αυτό το πολυπόθητο τηλεφώνημα και μια φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής να λέει: «Καλησπέρα σας, το μόσχευμα που αναμένετε βρέθηκε, παρακαλώ ελάτε για εξετάσεις». Είναι άνθρωποι που έζησαν την εξάντληση της αναμονής, τον φόβο της απόρριψης, αλλά και τη στιγμή που το τηλέφωνο χτύπησε και όλα άλλαξαν..

Με το Newsbomb καταγράφουμε αυτές τις ιστορίες. Ιστορίες μεταμοσχευμένων, που γιορτάζουν την ημέρα της εγχείρησης ως τα «δεύτερα γενέθλια». Πρόκειται για προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το τέλος — και τελικά απέκτησαν μια νέα αρχή. Από γονείς που έγιναν δότες για τα παιδιά τους, μέχρι ασθενείς που περίμεναν χρόνια για ένα μόσχευμα, και γιατρούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης.

Είναι ιστορίες απώλειας, αλλά και βαθιάς ελπίδας. Γιατί κάθε μεταμόσχευση είναι μια πράξη ζωής που γεννιέται μέσα από τον θάνατο. Και γιατί να γίνει κάποιος δότης; Διότι πρόκειται για την ύστατη, αλτρουιστική πράξη ανθρωπιάς. Πρόκειται, για μια απόφαση, που δεν έχει κανένα κόστος και μπορεί να σώσει έως και επτά συνανθρώπους μας.

Κι όπως είπε η μητέρα της αδικοχαμένης Έμμας Καρυωτάκη, Κέλλυ Καμπάκη, στο άκουσμα της είδησης ότι ο άνθρωπος που δέχτηκε το ήπαρ της κόρης της απεβίωσε τρία χρόνια αργότερα: «Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μου κύριε Γιάννη... εκεί εκτός από τους αγαπημένους σου θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει»…

Κατερίνα Μαρτζούκου, δότρια

Η ιστορία της Κατερίνας Μαρτζούκου ξεκινά λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη γέννηση της κόρης της, όταν ένα ανησυχητικό σύμπτωμα οδηγεί σε έναν μαραθώνιο εξετάσεων. Η διάγνωση — ατρησία χοληφόρων — έρχεται σαν σοκ, φέρνοντας την οικογένεια αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα: η μόνη λύση είναι η μεταμόσχευση ήπατος στο εξωτερικό.

Η ίδια γίνεται δότρια για το παιδί της. Η διαδικασία απαιτεί μετακίνηση στο εξωτερικό, πολύμηνη παραμονή και ένα εξαιρετικά απαιτητικό χειρουργείο που διαρκεί ώρες.

Η στιγμή ωστόσο που βλέπει το παιδί της μετά την επέμβαση είναι καθοριστική. Το χρώμα του προσώπου του έχει αλλάξει, η εικόνα της υγείας επιστρέφει. Σήμερα, το παιδί της ζει μια φυσιολογική ζωή.

Κατερίνα Μαρτζούκου, δότρια

Εύη Βαγιακάκου, μεταμοσχευμένη

Γνωρίζοντας από μικρή ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με τα νεφρά της, δεν περίμενε ότι στα 22 της θα ξεκινούσε αιμοκάθαρση. Η καθημερινότητά της μετατρέπεται σε έναν εξαντλητικό κύκλο θεραπειών, χειρουργείων και επιπλοκών, με τη ζωή της να περιορίζεται κάθε μέρα που περνούσε.

Για επτά χρόνια ζει με την αιμοκάθαρση, μέρα παρά μέρα, τέσσερις ώρες κάθε φορά. Η αναμονή για μόσχευμα είναι χωρίς χρονικό ορίζοντα, με επιπλέον δυσκολία λόγω σπάνιας ομάδας αίματος.

Το τηλεφώνημα τελικά έρχεται, αλλά ακόμη και τότε τίποτα δεν είναι βέβαιο. Η διαδικασία επιλογής γίνεται με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια. Όταν τελικά μαθαίνει ότι θα μεταμοσχευθεί, η αντίδρασή της είναι έντονη, σχεδόν ακατέργαστη: κλάμα, καχυποψία, αδυναμία να το συνειδητοποιήσει. Είναι δυνατόν να είναι τόσο «τυχερή»;

Σήμερα, με ένα πρόσωπο που λάμπει, η ίδια περιγράφει τη μεταμόσχευση ως μια απόλυτη αλλαγή ζωής — «σαν να κερδίζεις όχι ένα, αλλά δέκα τζόκερ το ένα μετά το άλλο». Μιλά με ενθουσιασμό για τα δεύτερά της γενέθλια και δηλώνει ξεκάθαρα ότι θέλει να επιστρέψει το καλό που της συνέβη και θα γίνει σίγουρα δότρια, μεταφέροντας το μήνυμα της ελπίδας σε όσους ακόμη περιμένουν.

Εύη Βαγιακάκου, μεταμοσχευμένη

Μαρία Σακαρούδη, μεταμοσχευμένη

Η δική της περιπέτεια ξεκινά με τον κερατόκωνο, μια πάθηση που σταδιακά επιδεινώνεται. Η κατάσταση κορυφώνεται όταν χάνει ξαφνικά την όρασή της, βιώνοντας έντονο πόνο και τον φόβο της μόνιμης τύφλωσης.

Η μεταμόσχευση κερατοειδούς αποδεικνύεται καθοριστική. Όπως αναφέρει, χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε επιστροφή. Μόνο σκοτάδι. Η επέμβαση της δίνει ξανά την όραση και μαζί την προοπτική μιας φυσιολογικής ζωής.

Η ευγνωμοσύνη προς τον δότη είναι κεντρική στη μαρτυρία της. Όπως και προς τον χειρουργό της, τον Γιώργο Κυμιωνή.

Μαρία Σακαρούδη, μεταμοσχευμένη

Γεώργιος Κυμιωνής, Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Ιατρική Αθηνών

Ως εκπρόσωπος της Τράπεζας Οφθαλμικών Ιστών, εξηγεί, μέσα από το εργαστήριό του, τον κρίσιμο ρόλο της στη διαδικασία μεταμοσχεύσεων. Η τράπεζα λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ δότη και λήπτη, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την αξιοποίηση των μοσχευμάτων.

Αναφέρεται στη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, με τον αριθμό των δοτών να αυξάνεται εντυπωσιακά, χάρη σε συντονισμένες προσπάθειες φορέων και αλλαγή νοοτροπίας. Παρά τη βελτίωση, επισημαίνει ότι η χώρα δεν καλύπτει ακόμη πλήρως τις ανάγκες της και αναγκάζεται να εισάγει μοσχεύματα, με υψηλό κόστος.

Τονίζει ότι τα ποσοστά επιτυχίας στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς ξεπερνούν το 90%, ενώ ο ίδιος δηλώνει και προσωπικά δωρητής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής όλων.

Γεώργιος Κυμιωνής, Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Ιατρική Αθηνών

Παναγιώτης Αντωνιάδης, μεταμοσχευμένος

Διαγιγνώσκεται αιφνιδιαστικά με κρυπτογενή κίρρωση, χωρίς εμφανή συμπτώματα. Η μεταμόσχευση ήπατος γίνεται γρήγορα, γεγονός που ο ίδιος αναγνωρίζει ως τύχη.

Περιγράφει την εμπειρία της ασθένειας ως εξαιρετικά βαριά, με επιπτώσεις ακόμη και στη νοητική λειτουργία. Τη στιγμή που ενημερώνεται για το μόσχευμα, βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση που αντιμετωπίζει το χειρουργείο σχεδόν με ανακούφιση, παρά τον κίνδυνο.

Μετά τη μεταμόσχευση, μιλά για μια νέα ζωή, αλλά και για τις δυσκολίες των πρώτων χρόνων. Αναφέρεται ιδιαίτερα στους ασθενείς νεφρού, χαρακτηρίζοντάς τους «ήρωες» για την αντοχή τους.

Η δική του πορεία τον οδήγησε ακόμη και στον αθλητισμό, αποδεικνύοντας — όπως λέει — ότι οι άνθρωποι συχνά δεν γνωρίζουν τα όριά τους μέχρι να δοκιμαστούν. Και αυτός τα δοκίμασε, και έκανε πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Με το ήπαρ κάποιου άλλου.

Παναγιώτης Αντωνιάδης, μεταμοσχευμένος

Χριστίνα Θεοδωρίδου, πρόεδρος του σωματείου ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος

Με περισσότερα από 20 χρόνια ζωής μετά από μεταμόσχευση ήπατος, μιλά ως ζωντανό παράδειγμα επιτυχίας. Περιγράφει τη μεταμόσχευση ως μια «αναγέννηση», που επιτρέπει μια φυσιολογική καθημερινότητα.

Δεν παραλείπει, όμως, να αναφερθεί στο ψυχολογικό βάρος. Η γνώση ότι η ζωή της συνδέεται με την απώλεια ενός άλλου ανθρώπου δημιουργεί σύνθετα συναισθήματα, που απαιτούν διαχείριση και υποστήριξη.

Η στιγμή του τηλεφωνήματος παραμένει χαραγμένη: «είναι το διαβατήριο για τη ζωή». Η πρώτη της σκέψη ήταν τα παιδιά της — ότι θα τα δει να μεγαλώνουν.

Στέλνει σαφές μήνυμα υπέρ της δωρεάς οργάνων, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μεγαλύτερη πράξη αγάπης και αλτρουισμού. Η ίδια, ως πρόεδρος του σωματείου, αγωνίζεται για αυτόν τον σκοπό, ώστε να λάβουν κι άλλοι, όπως κι η ίδια, αυτό το θείο δώρο.