Εσείς, τρώτε τα νύχια σας; Μια nail artist θα σας βάλει στον πειρασμό

Στο μικρό της στούντιο στην Ορεστιάδα, η Μαρία Καλαϊτζή δημιουργεί νύχια που δεν μοιάζουν με τίποτα άλλο. Από χωριάτικη σαλάτα μέχρι σουβλάκι, και από μελομακάρονα μέχρι τυρόπιτα, οι δημιουργίες της έχουν γίνει viral, προκαλώντας γέλιο, θαυμασμό και… λιγούρες σε όσους τις βλέπουν.

«Η ιδέα με τα φαγητά στα νύχια ήρθε από την αγάπη μου για τις μινιατούρες», λέει στο Newsbomb η Μαρία με ένα λαμπερό χαμόγελο. «Από μικρή λάτρευα οτιδήποτε υπήρχε σε μικρή κλίμακα. Η προγιαγιά μου είχε κάποιες μινιατούρες και θυμάμαι τον εαυτό μου να τις χαζεύει με τον τεράστιο θαυμασμό που είχα σαν παιδί. Αυτό το συναίσθημα προσπαθώ να μεταφέρω σήμερα στα νύχια».

Η δημιουργία αυτών των μικροσκοπικών αριστουργημάτων δεν είναι ποτέ βαρετή. Η Μαρία περιγράφει τη διαδικασία της: «Στην αρχή έρχεται η ιδέα. Μετά ψάχνω υλικά, υφές και φωτογραφίες. Κάνω ένα πρόχειρο σκίτσο στο τετράδιό μου, ένα νύχι με το σχέδιο όπως το φαντάζομαι. Σχεδόν πάντα όμως το τελικό αποτέλεσμα δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό πλάνο, γιατί στην πορεία μου έρχονται περισσότερες ιδέες. Πειραματίζομαι πολύ και πολλές φορές κάποια νύχια δεν βγαίνουν όπως τα θέλω ή δοκιμάζω κάτι πιο extreme που δεν πετυχαίνει. Δεν τα πετάω όμως, τα βάζω σε ένα συρτάρι που αποκαλώ "το συρτάρι της ντροπής"».

Η δουλειά της Μαρίας είναι γεμάτη και με αστείες στιγμές. Σε μια έκθεση, ένας γνωστός της, που είναι ονυχοφάγος, κοίταξε ένα νύχι με πιτόγυρο και τη ρώτησε γελώντας: «Πες μου την αλήθεια… αυτό δεν σε προκαλεί να το φας;» Η ίδια γελάει ακόμη με τη σκηνή: «Και κάπου εκεί γελάσαμε όλοι, γιατί μετά μας λένε να μην τρώμε τα νύχια μας».

Όταν τη ρωτά κανείς τι θα περιλάμβανε ένα «μενού νυχιών» για όλη τη μέρα, η απάντησή της είναι όσο δημιουργική όσο και πειραματική. «Πρωινό θα ήταν σίγουρα θρακιώτικος τραχανάς κόκκινος, ξινός, με φέτα και ψωμάκι. Για μεσημεριανό, μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα ντομάτας, φέτα και ελιές. Και για βραδινό, κους κους με γάλα και φέτα. Θα το έκανα γιατί όλα αυτά είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά και θα "χόρταινε το μάτι μου". Θα τα είχα στο γραφείο μου, να τα κοιτάζω όλη μέρα και να πεινάω».

Η έμπνευση της Μαρίας Καλαϊτζή δεν προέρχεται μόνο από τα φαγητά αλλά και από τα καθημερινά αντικείμενα: «Υπάρχουν πολλά. Από έναν αυγοδέρτη, μια σπάτουλα, ένα μπολ, μέχρι μια κρυσταλιέρα που έβαζε η γιαγιά μου τα μπισκότα. Το πιο έντονο όμως ήταν το αλεύρι. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα projects που έχω κάνει και μάλιστα θα ανέβει σύντομα στο Instagram μου. Ειλικρινά, όσο το δούλευα ένιωσα σαν παιδί που ρίχνει αλεύρι στον πάγκο και μετά το μαλώνει η γιαγιά του, με όλη αυτή τη γλυκιά αταξία και τη νοσταλγία μαζί. Άξιζε απόλυτα τον κόπο».

Με τις δημιουργίες της, η Μαρία Καλαϊτζή έχει καταφέρει να ενώσει την τέχνη με την καθημερινότητα με έναν τρόπο παιχνιδιάρικο και ακραία δημιουργικό. Και όπως λέει η ίδια: «Τα νύχια είναι καμβάς και η φαντασία δεν έχει όρια».

Όσον αφορά τα ιδιαίτερα σχέδια που φτιάχνει η ίδια τονίζει ότι «πλέον δεν παρέχω υπηρεσίες σε πελάτες. Κάποια στιγμή αποφάσισα να αφήσω τα πάντα για να κυνηγήσω το όνειρό μου στο nail art, χωρίς δίχτυ ασφαλείας, χωρίς οικογένειακη βοήθεια παρά μόνο το αγόρι μου, που παλεύει για μας. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ένα τέτοιο βήμα, φοβάσαι, αμφιβάλλεις, αλλά ταυτόχρονα ξέρεις μέσα σου ότι αν δεν το κάνεις, θα προδώσεις και θα περιορίζεις τον εαυτό σου. Αυτή την περίοδο προσπαθώ να χτίσω κάτι δικό μου, ένα press-on nails business που να με εκφράζει πραγματικά. Και ίσως στο μέλλον, όταν νιώσω έτοιμη, να μοιραστώ όσα έχω μάθει μέσα από τη διδασκαλία του nail art. Τα σχέδια που θα μου ζητούν σίγουρα θα είναι τα πιο περίπλοκα, καλλιτεχνικά και με έντονη ταυτότητα. Μια ιστορία μέσα στα νύχια».