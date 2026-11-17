Snapshot Η θερμοκρασία θα παραμείνει ασυνήθιστα υψηλή έως την Παρασκευή, φτάνοντας τοπικά έως τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν πρόσκαιρα στα πελάγη, με εντάσεις έως 8 μποφόρ, χωρίς όμως γενικευμένα προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Οι βροχοπτώσεις θα είναι περιορισμένες και εντοπισμένες κυρίως στα δυτικά, χωρίς σημαντική κακοκαιρία.

Από το Σάββατο θα ξεκινήσει πτώση της θερμοκρασίας, με επιστροφή σε πιο φυσιολογικές για την εποχή τιμές μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προβλέπονται καλές καιρικές συνθήκες με θερμοκρασίες γύρω στους 23 βαθμούς και ασθενείς έως μέτριους ανέμους. Snapshot powered by AI

Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς η χώρα μας θα βρεθεί υπό την επίδραση θερμών αερίων μαζών, με αποτέλεσμα τη διατήρηση ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Σήμερα, Τετάρτη, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Πέμπτη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Η κορύφωση της θερμής περιόδου αναμένεται την Παρασκευή, όταν δεν αποκλείεται να καταγραφούν ακόμη και 27 βαθμοί Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά.

Πρόκειται για θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά το δεύτερο μισό του Νοεμβρίου. Σημαντικό ρόλο στη διατήρησή τους θα διαδραματίσουν οι νότιοι άνεμοι, οι οποίοι ευνοούν τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών προς τη χώρα μας.

Περιορισμένες βροχές στα δυτικά

Οι βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα βορειοδυτικά, όπου τα τοπικά ύψη βροχής ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 14 χιλιοστά.

Ανάλογη εικόνα προβλέπεται και για την Πέμπτη, με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα και ύψη υετού έως 11 χιλιοστά.

Την Παρασκευή και το Σάββατο οι βροχοπτώσεις θα είναι ακόμη πιο περιορισμένες, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει σημαντικά τη χώρα.

Ενίσχυση των νοτιάδων έως 8 μποφόρ

Το δεύτερο χαρακτηριστικό του καιρού, εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες, θα είναι η πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων.

Σήμερα στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Την Πέμπτη αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση, με εντάσεις που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στα πελάγη, ενώ την Παρασκευή τοπικά δεν αποκλείονται ακόμη και 8 μποφόρ.

Παρά την πρόσκαιρη αυτή ενίσχυση, δεν αναμένονται γενικευμένα ή παρατεταμένα προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Ωστόσο, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να παρακολουθούν τις τοπικές συνθήκες και τις ανακοινώσεις των λιμενικών αρχών.

Από το Σάββατο οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν, με αποτέλεσμα τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στα πελάγη.

Αλλαγή του σκηνικού μέσα στο Σαββατοκύριακο

Η περίοδος με τις υψηλές θερμοκρασίες δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια.

Από το Σάββατο θα αρχίσει σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή την Κυριακή.

Ο υδράργυρος θα επιστρέψει σε πιο φυσιολογικές τιμές για την εποχή, ενώ ανάλογες συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Η μεταβολή αυτή δεν θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, από κάποια ιδιαίτερα σημαντική κακοκαιρία.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική δεν αναμένονται αξιόλογα προβλήματα καιρού τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 23 βαθμούς Κελσίου, με γενικά καλές καιρικές συνθήκες.

Παρόμοια εικόνα θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα κυριαρχήσουν οι ασθενείς έως μέτριοι άνεμοι, χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις.

Και στις δύο περιοχές η θερμοκρασία θα ακολουθήσει τη γενικότερη τάση της χώρας, με υποχώρηση μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Το συμπέρασμα: Λίγες βροχές, πολλή ζέστη και πρόσκαιρα ισχυροί άνεμοι

Το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι η διατήρηση υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίες τοπικά θα φτάσουν τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι βροχές θα παραμείνουν περιορισμένες, κυρίως στα δυτικά, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα την Πέμπτη και την Παρασκευή, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η ουσιαστική αλλαγή θα έρθει μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, επαναφέροντας σταδιακά τον καιρό σε πιο χαρακτηριστικές συνθήκες Νοεμβρίου.

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