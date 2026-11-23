Snapshot Από την Τρίτη 24 Νοεμβρίου αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με πτώση έως 7 βαθμούς Κελσίου και πιθανό παγετό στα βόρεια ηπειρωτικά.

Από Πέμπτη έως Σάββατο 28 Νοεμβρίου θα υπάρξουν βροχοπτώσεις και πιθανές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, με προσωρινή άνοδο της θερμοκρασίας λόγω νοτίων ανέμων.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου προβλέπεται ισχυρή ψυχρή εισβολή με νέα πτώση θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά κυρίως στα βόρεια της χώρας.

Η περίοδος χαρακτηρίζεται από έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές, με μετάβαση από υψηλές σε καθαρά χειμωνιάτικες συνθήκες μέσα σε λίγες ημέρες. Snapshot powered by AI

Από τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών σε καθαρά χειμωνιάτικες συνθήκες περνά σταδιακά η χώρα, καθώς μια σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται να φέρει αισθητή πτώση του υδραργύρου, βροχοπτώσεις και πιθανές χιονοπτώσεις στα τέλη της εβδομάδας.

Η αλλαγή θα γίνει αισθητή ήδη από αύριο, Τρίτη (24/11), με τη θερμοκρασία να υποχωρεί σημαντικά σε ολόκληρη την επικράτεια. Η πτώση ενδέχεται να φτάσει κατά τόπους τους 7 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα το κρύο θα είναι περισσότερο αισθητό.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, το επόμενο διάστημα θα χαρακτηρίζεται από έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές, καθώς μετά την αρχική ψυχρή μεταβολή θα ακολουθήσει ένα βροχερό τριήμερο, πριν από την πιθανή επικράτηση ακόμη πιο χειμωνιάτικων συνθηκών.

Πτώση της θερμοκρασίας από την Τρίτη

Η Τρίτη αναμένεται να αποτελέσει την αρχή μιας περιόδου με αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Στα βόρεια ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα κινηθεί σε χαμηλά επίπεδα, ενώ τις πρωινές και νυχτερινές ώρες δεν αποκλείεται να σημειωθεί παγετός σε ορισμένες περιοχές.

Η υποχώρηση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή και στην υπόλοιπη χώρα, σηματοδοτώντας το τέλος της παρατεταμένης περιόδου με υψηλές για την εποχή τιμές.

Βροχές από την Πέμπτη έως το Σάββατο

Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει εκ νέου, με τις βροχοπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές και σταδιακά να επηρεάζουν μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Το διάστημα από την Πέμπτη έως και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου αναμένεται άστατο, με κατά τόπους βροχές και πιθανές καταιγίδες.

Παράλληλα, η επικράτηση νοτίων ανέμων θα μεταφέρει θερμότερες αέριες μάζες, οδηγώντας σε πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας και περιορίζοντας την αίσθηση του κρύου.

Η σχετική αυτή βελτίωση, ωστόσο, δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια.

Ψυχρή εισβολή από την Κυριακή – Πού αναμένονται χιόνια

Το μεγαλύτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς τα προγνωστικά σενάρια δείχνουν πιθανότητα νέας, ισχυρότερης ψυχρής μεταβολής.

Η επικράτηση ψυχρότερων αερίων μαζών ενδέχεται να προκαλέσει νέα πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι βροχές σε αρκετές περιοχές θα μπορούσαν να συνοδευτούν από χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανάλογα με την ένταση της ψυχρής μεταβολής, δεν αποκλείεται τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους και σε ορισμένες ημιορεινές περιοχές, κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας.

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