Πάτησε ο άνθρωπος στη Σελήνη; Ο άνθρωπος που έκανε τον κόσμο να αμφιβάλλει

Ο Κέισινγκ είχε συνεισφέρει και ο ίδιος στο αμερικανικό διαστημικό πρόγραμμα: Από το 1956 ως το 1963 ήταν υπάλληλος στη Rocketdyne, μια εταιρεία που βοήθησε το σχεδιασμό των μηχανών του πυραύλου Saturn V. Το 1976 εξέδωσε ένα φυλλάδιο με τον τίτλο «Δεν πήγαμε ποτέ στη Σελήνη: Η αμερικανική απάτη των 30 δισεκατομμυρίων» («We Never Went to the Moon: America’s Thirty Billion Dollar Swindle»), το οποίο προσπαθούσε να αποδείξει ότι η προσσελήνωση δεν έγινε ποτέ. Το φυλλάδιο δημιούργησε το έδαφος για να αναπτυχθεί μια ολόκληρη παραφιλολογία, η οποία επιβιώνει μέχρι σήμερα.

