«Νεκροταφείο του Ατλαντικού»: Έβγαλε βόλτα τον σκύλο του - Άφωνος με αυτό που ανακάλυψε (pics)

Μιλώντας στο CNNi, ο Τσάρλι Χόρνφεκ δήλωσε ότι εντόπισε το εν λόγω ναυάγιο το περασμένο Σάββατο, έχοντας βγάλει βόλτα τον σκύλο του σε μια παραλία στο χωριό Hatteras στη Βόρεια Καρολίνα, ενώ ήθελε να διαπιστώσει την έκταση της ζημιάς λόγω της καταιγίδας στο μπαρ του «The Wreck Tiki Bar & Food» και στη γύρω περιοχή.

Η Λέσλι Χόρνφεκ δήλωσε ότι ο σύζυγός της είναι συναρπασμένος τόσο από τα ναυάγια -γι’ αυτό και ονόμασε έτσι το μπαρ- όσο και από τη φήμη του νησιού, το οποίο είναι γνωστό ως το «Νεκροταφείο του Ατλαντικού».

Δείτε την gallery:

Ο ίδιος δούλευε για χρόνια ως ξεναγός στην περιοχή, γι’ αυτό και ήξερε τι ακριβώς ανακάλυψε με τη βοήθεια του σκύλου του, εκτιμώντας πως πρόκειται για καράβι περίπου 20 μέτρων.

«Ένα ναυάγιο απέναντι στο Ναυάγιο (σ.σ. αναφερόμενος στο μπαρ του)», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook, συνοδεύοντας το σχόλιο του -ευτυχώς- με φωτογραφίες, καθώς την αμέσως επόμενη μέρα η άμμος είχε καλύψει και πάλι το ξύλινο πλοίο.

Περισσότερα από 1.000 πλοία εκτιμάται ότι χάθηκαν κοντά στο Cape Hatteras, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Δρυμών, στην περιοχή που είναι γνωστή για τα ισχυρά ρεύματα και τις σφοδρές καταιγίδες.

Πειρατές, ναυτικές μάχες τόσο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου όσο και κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι οι προφανείς λόγοι που βάφτισαν την περιοχή ως «Το Νεκροταφείο του Ατλαντικού», ενώ το Ναυτικό Μουσείο της Βόρειας Καρολίνας ζήτησε τη συνδρομή αρχαιολόγου από την πολιτεία γι' αυτήν την ανακάλυψη.

Με πληροφορίες από Man discovers shipwreck while walking his dog on the beach, by David Williams, CNNi

Πηγή: Cnn.gr

