Ο Βιν Ντίζελ «μαρσάρει» για 9η φορά: Μη χάσετε τη θορυβώδη «εκκίνηση»

Εκτός από τα τεράστια λάστιχα και τα μαρσαρίσματα που μας έρχονται στο νου όταν μιλάμε γι’ αυτή την τεράστια επιτυχία που καταγράφουν εδώ και σχεδόν 20 χρόνια οι εννιά ταινίες της σειράς, πάντα σκεφτόμαστε τον φαλακρό «Ντομ Τορέτο», τη «μορφή» που πρωταγωνιστεί σε όλες (εκτός του spinoff Fast & Furious: Hobbs & Shaw και του The Fast and the Furious: Tokyo Drift ). Τώρα ο θρυλικός Ντομ, επιστρέφει πίσω από το τιμόνι, ετοιμάζεται να πατήσει το γκάζι και να… απογειωθεί – όπως άλλωστε έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν…

Αυτή τη φορά όμως, η «εκκίνηση» του Βιν Ντίζελ θα είναι πολύ ξεχωριστή και πραγματικά πολύ θορυβώδης. Τόσο από τα μαρσαρίσματα και από τα «ουρλιαχτά» από τα λάστιχα των φοβερών αυτοκινήτων του, αλλά κυρίως, από τον τεράστιο «θόρυβο» που θα προκαλέσει η παρουσίαση του επίσημου, πρώτου τρέιλερ για τη νέα ταινία της σειράς.

Διαβάστε περισσότερα στο Ratpack.gr