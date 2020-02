Αμερικάνικο think tank προτείνει τη μεταφορά δυνάμεων των ΗΠΑ από την Τουρκία στην Ελλάδα

Πρόταση για μεταφορά στρατιωτικών πόρων στην Ελλάδα και πιθανώς την Κύπρο, αλλά και ενίσχυση της στήριξης στις δύο χώρες, κάνει στην αμερικάνικη ηγεσία ένα από τα σημαντικότερα think tank των ΗΠΑ, το Jewish Institute for National Security of America (JINSA).