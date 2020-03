Κορονοϊός: Παιδικές ζωγραφιές με ουράνιο τόξο και μήνυμα «Όλα θα πάνε καλά» έγιναν viral στην Ιταλία

View this post on Instagram

•Loro al ?virus rispondono così!• Questi sono i BAMBINI della Scuola dell’Infanzia “dell’Istituto Comprensivo G.Mazzini” di Porto Ercole( Monte Argentario) Grosseto. Siamo al g n.6/7?! ??‍♀️??‍♀️??(Non mi ricordo già più )... vabbè... data la situazione assurda di questo periodo, con le altre mamme dei compagni di scuola di Tea, abbiamo pensato di far disegnare loro arcobaleni e sole seguiti dagli hashtag più belli che girano nel web adesso. Di farli appendere a balconi, vetrine, portoni, finestre e quanto altro questi arcobaleni, portatori sani di tanta speranza, amore ... e carichi di FUTURO. È stato un bel passatempo per i bambini... e si sa, questa situazione non è facile per noi ma soprattutto non è facile per loro, essersi ritrovati in una situazione completamente nuova, rompere le loro abitudini e la loro splendida routine... e i bambini sono fantasticamente abitudinari si sa, quindi stare giornate intere con dei genitori che oscillano dal sorriso, alla preoccupazione almeno 20 volte in 24 ore, travolti da un up & down pazzesco, Diciamocelo... non è proprio facile. Capisco il momento critico, ma lo facciamo proprio perché siamo in un momentaccio. Un’onda di positività da parte dei bambini... è sempre ben accetta! Comunque vada... ce la faremo anche STRAVOLTI, anche STAVOLTA!! Fa bene condividere anche notizie positive o semplicemente grandi SORRISi in momenti come questi. P.s.: Tutto questo viene fatto soltanto per solidarietà, per urlare alla nostra bella Italia, che noi.... costi quel che costi faremo di tutto per sorreggerla e rifiorire con lei. CHE LORO, SONO IL NOSTRO FUTURO e dobbiamo averne cura. Lo afferma CLeM, mamma di Tea. ???☀️❤️?????? #andràtuttobene #prestotorneràilsole Facciamolo girare! ??? — a Porto Ercole.