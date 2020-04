Δεν φαντάζεστε τι δεν υπήρχε παλιά και πλέον είναι πιο φονικό από ποτέ!

Θα συμφωνούσαν επίσης ότι ως «ιός που βρίσκεται ακριβώς από κάτω μας», δύσκολα μπορεί να καταπολεμηθεί με δεδομένο ότι σήμερα υπάρχουν σε ολόκληρο τον πλανήτη περισσότερες από 60 δισεκατομμύρια καρέκλες.

Ο υπολογισμός είναι του Βάιμπαρ Κρέγκαν Ράιντ, συγγραφέα του βιβλίου «Primate Change, How the world we made is remaking us», ο οποίος παρατηρεί ότι στη Βίβλο δεν γίνεται καμία αναφορά σε καθίσματα.

