Διαζύγιο για γνωστό ζευγάρι της σόου μπιζ

Μετά από 7 χρόνια γάμου...

Να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους μετά από σχεδόν 7 χρόνια γάμου αποφάσισαν η ηθοποιός και παραγωγός Christina Ricci και ο σύζυγός της James Heerdegen.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το TMZ η διάσημη από τις συμμετοχές της στις ταινίες «Casper» και «Addams Family», ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στο δικαστήριο του Λος Άντζελες.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 26 Οκτωβρίου του 2013 στη Νέα Υόρκη και απέκτησαν μαζί ένα γιο ο οποίος σήμερα είναι πέντε χρονών.

Δείτε την gallery:

PHOTO GALLERY 1/4 Να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους μετά από σχεδόν 7 χρόνια γάμου αποφάσισαν η ηθοποιός και παραγωγός Christina Ricci και ο σύζυγός της James Heerdegen.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το TMZ η διάσημη από τις συμμετοχές της στις ταινίες «Casper» και «Addams Family», ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στο δικαστήριο του Λος Άντζελες.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 26 Οκτωβρίου του 2013 στη Νέα Υόρκη... ... απέκτησαν μαζί ένα γιο ο οποίος σήμερα είναι πέντε χρονών. ‹ ›

Η Ρίτσι έκανε το ντεμπούτο της σε ηλικία δέκα ετών στην ταινία Γοργόνες (1990), η οποία ακολούθησε έναν ξεσηκωτικό ρόλο όπως η Wednesday Addams στην οικογένεια Άνταμς (1991) και η συνέχεια της.

Στις 17, μετακόμισε σε ρόλους που απευθύνονται σε ενήλικες με το The Ice Storm (1997), που οδήγησε σε τμήματα σε ταινίες όπως Buffalo '66, Pecker και The Opposite of Sex (1998). Της άλλες πιστώσεις περιλαμβάνουν οι ταινίες Φόβος και απέχθεια στο Λας Βέγκας (1998), Prozac Nation (2001), Pumpkin (2002), Οτιδήποτε άλλο (2003), Black Snake Moan (2006), Speed Racer (2008) και Τα Στρουμφάκια 2 (2013).

Παρά το γεγονός ότι είναι γνωστής κυρίως για την δουλειά της σε ανεξάρτητες παραγωγές, η Ρίτσι εμφανίστηκε σε πολυάριθμες επιτυχίες στο box office - μέχρι σήμερα οι ταινίες της έχουν υπερβεί τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κορονοϊός: Η Ελλάδα κερδίζει τη μάχη - Στο 0,2 ο δείκτης μετάδοσης