Αμερικανικές εκλογές: 94χρονη ταξίδεψε περισσότερα από 1.000 χλμ. για να ψηφίσει

Για κάποιους η συμμετοχή στις εκλογές αποτελεί αγγαρεία. Για μια 94χρονη γυναίκα από το Μίσιγκαν όμως είναι ιερό καθήκον.

Γι’ αυτό όταν η Μίλντερντ Μάντισον δεν έλαβε την επιστολική ψήφο, επέμενε ότι πρέπει να ψηφίσει εγκαίρως και προσωπικά.

Για να γίνει αυτό, ωστόσο, ο γιος της έπρεπε διανύσει οδικώς μία απόσταση πάνω από 1.000 χιλιόμετρα.

Κάτοικος Ντιτρόιτ, η Μάντισον ζει από τον Σεπτέμβριο του 2019 στο σπίτι του γιου της, Τζούλιαν, στo Ιλινόις, καθώς το τελευταίο διάστημα δεν αισθανόταν καλά.

Όπως αναφέρει το CNN Greece, με την έλευση της πανδημίας η ηλικιωμένη γυναίκα αναγκάστηκε να παρατείνει την παραμονή της ενώ αιτήθηκε να λάβει την επιστολική της ψήφο στο Ιλινόις.

Όταν είδε ότι καθυστερούσε να έρθει, αποφάσισε να μην παραμελήσει το καθήκον της:

«Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερο να πάω στο Ντιτρόιτ για να βεβαιωθώ ότι θα ψηφίσω», λέει στο CNNi.

«Χαίρομαι που το έκανα καθώς ακόμη δεν έχω λάβει την επιστολή».

Η Μίλντρεντ Μάντισον, ως μαθήτρια το 1944, έχει μακρά ιστορία στον ακτιβισμό και την πολιτική.CNNi

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περισσότεροι από 28 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη ψηφίσει μέσω επιστολικής ψήφου για τις επερχόμενες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Μόνο στο Μίσιγκαν, οι ψηφοφόροι ήταν περισσότεροι από 1,3 εκατομμύριο.

Αν και η πιθανότητα η επιστολική ψήφος να φτάσει ακόμη μέσω ταχυδρομείου στο σπίτι όπου φιλοξενείται είναι υπαρκτή –η ίδια η Μάντισον λέει ότι το αρμόδιο γραφείο την ενημέρωσε ότι έχει αποσταλεί- δεν ήθελε να το ρισκάρει.

Μητέρα και γιος ξεκίνησαν για το Ντιτρόιτ στις 6:30 το πρωί της 12ης Οκτωβρίου και λίγο πριν το μεσημέρι βρίσκονταν στο δημαρχείο της πόλης.

Η διαδρομή ήταν 530 χιλιόμετρα να πας και άλλα τόσα να γυρίσεις.

Την έκαναν αυθημερόν.

Η Μάντισον έφτασε στο εκλογικό κέντρο φορώντας μια προστατευτική μάσκα με τη λέξη «Vote» επάνω.

Ο γιος της κατηύθυνε το αναπηρικό της καροτσάκι οδηγώντας την στην ουρά.

H Μίλντρεντ ποζάρει με τα τέσσερα παιδιά και τον σύζυγό της το 1959.CNNi

«Στο τέλος τα κατάφερα. Ψήφισα το πρόσωπο που ήθελα και ελπίζω να κερδίσει. Νιώθω ικανοποίηση που δεν έχασα την ψηφοφορία».

Το να μη χάσει την ψηφοφορία είναι μεγάλη υπόθεση για τη Μάντισον. «Ψηφίζω τα τελευταία 72 χρόνια, είτε πρόκειται για τοπικές, πολιτειακές ή εθνικές εκλογές», λέει.

Ο γιος της, Τζούλιαν Μάντισον, λέει ότι γνώριζε ότι η πιθανότητα να κάνει αυτό το μεγάλο ταξίδι αν η ψήφος δεν ερχόταν με το ταχυδρομείο. «Έχω τέσσερα παιδιά, όλα τους ψηφίζουν. Όλα τα εγγόνια της μαμάς μου ψηφίζουν», λέει. «Από νωρίς μα εμφυσήθηκε η υποχρέωση να είμαστε πολιτικά ενεργοί και να ψηφίζουμε.

Ο Τζούλιαν Μάντισον λέει ότι η μητέρα του τον δίδαξε να σέβεται τις γυναίκες και να ψηφίζει. «Προσπαθώ πάντα να τα τηρώ και τα δύο. Νομίζω είναι σημαντικό», λέει.

Παρά την ηλικία της, η Μάντισον είναι ενεργό μέλος της κοινότητάς της στον τομέα της εκπαίδευσης και της πολιτικής. Υπήρξε πρόεδρος στης επιτροπής παιδείας στην Ένωση Γυναικών Ψηφοφόρων στο Ντιτρόιτ ενώ υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις ευθύνης στο δημοτικό συμβούλιο του Κλίβελαντ.

Ως η πρώτη μαύρη πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ψηφοφόρων στο Κλίβελαντ, αγωνίστηκε για να φέρει το τελευταίο προεδρικό debate μεταξύ του Ρόναλντ Ρίγκαν και του Τζίμι Κάρτερ στην πόλη το 1980.

Το 1968 πήρε μέρος στις πολιτειακές εκλογές.CNNi

«Τα κατάφερα. Ήταν μία από τις πιο υπέροχες εμπειρίες της ζωής μου».

Ακόμη και στη δέκατη δεκαετία της ζωής της, η μακρά ιστορία της Μάντισον στον ακτιβισμό και την πολιτική συνεχίζεται.

Η 94χρονη γυναίκα συντάσσει τα απομνημονεύματά της και οραματίζεται μια μέρα να ανοίξει το Κέντρο Μίλντρεντ Μάντισον που θα διδάσκει στους νέους την αξία της ψήφου και της ενεργής συμμετοχής στην κοινότητα.

Όσο για τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου; «Νομίζω ότι είναι οι πιο σημαντικές που έγιναν ποτέ», λέει.

«Πρέπει να ψηφίσουμε. Συμφωνώ απόλυτα με τη Μισέλ Ομπάμα που είπε να πάμε νωρίς, να σταθούμε στην ουρά, να πάρουμε μαζί ακόμη και το πρωινό ή το μεσημεριανό μας, αλλά να ψηφίσουμε», λέει παροτρύνοντας τους νεότερους να μην χάνουν καμία εκλογική αναμέτρηση, είτε πρόκειται για τοπικές εκλογές, είτε για προεδρικές.

«Όλες μετράνε», λέει με βεβαιότητα.

