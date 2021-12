O κανόνας των 20 λεπτών που ακολουθούν πάντα οι εκατομμυριούχοι

Ένας απλός κανόνας αποτελεί το μυστικό, που χρησιμοποιούν πολλοί εκατομμυριούχοι, για να πετύχουν τους στόχους τους

Ο κανόνας των 20 λεπτών είναι ένα από τα πολύ καλά κόλπα, που μπορούμε να «αντιγράψουμε» από τη ζωή των εκατομμυριούχων. Ο Thomas C. Corley, συγγραφέας των «Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals» και «Rich Kids: How To Raise Our Kids To Be Happy And Successful In Life», πέρασε πέντε χρόνια μελετώντας αρκετούς εκατομμυριούχους και ανακάλυψε ότι σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν τον ίδιο κανόνα στη ζωή και την καριέρα τους, προκειμένου να επιτύχουν περισσότερα πράγματα.

