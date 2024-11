JLo: Η «Σταχτοπούτα» από το Μπρονξ πιστεύει ακόμη στα παραμύθια - Ο Diddy και οι σκοτεινές στιγμές

Mία νέα σειρά στο Netflix, μία ταινία «φτιαγμένη από το υλικό των Όσκαρ», μία παγκόσμια περιοδεία και δεκάδες συνεντεύξεις για τα νέα της εγχειρήματα, αλλά και την περίοδο που ολόκληρος ο «κόσμος της ανατινάχθηκε», όπως λέει, μετά από έναν οδυνηρό χωρισμό για δεύτερη φορά με τον ίδιο άνδρα.

Για τη Τζένιφερ Λόπεζ ο λόγος που ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο το 2025, χτίζοντας μία δεύτερη πιο ώριμη καριέρα αλλά και έναν «νέο εαυτό» που έμαθε από τα λάθη του παρελθόντος.

H Τζενιφερ Λόπεζ AP

Ο χρόνος που τελειώνει δοκίμασε τις αντοχές και τα όριά της. Η περιοδεία της ακυρώθηκε, ο γάμος της με τον πρώην αγαπημένο της Μπεν Άφλεκ έληξε άδοξα, ενώ το όνομά της ακούστηκε για πρώτη φορά για λάθος λόγους, καθώς υπήρξε σύντροφος του φυλακισμένου πλέον ράπερ Diddy στο τέλος της δεκαετίες του '90.

Η τοξική σχέση με τον Diddy

Ο άλλοτε μεγιστάνας της μουσικής βιομηχανίας, κατηγορείται για διακίνηση ανθρώπων, απαγωγές, εκβιασμούς αλλά και βιασμούς και κακοποιήσεις σε ανήλικους και μη και αναμένει τη δίκη του. Οι «κακές γλώσσες» επιμένουν ότι η πρώην αγαπημένη του γνώριζε μέρος της σκοτεινής του δράσης, ενώ και η ίδια φέρεται να είχε περάσει δύσκολα στο πλευρό του.

Στην καλύτερη περίπτωση λένε οι επικριτές της, θα έπρεπε να έχει μιλήσει νωρίτερα για την τοξική και κακοποιητική σχέση που είχε με τον ράπερ, ώστε οι επόμενες γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του, όπως για παράδειγμα η Cassie να μην είχαν υποφέρει. Ενώ οι φήμες για τον έκλυτο βίο του Diddy κυκλοφορούσαν ως αστικοί μύθοι επί δεκαετίες, ήταν η καταγγελία που έκανε τον περασμένο Νοέμβριο η επί σειρά ετών σύντροφός του, τραγουδίστρια Cassie Ventura για βιασμό και επαναλαμβανόμενη άσκηση σωματικής βίας, εκείνη που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου».

Στη λίστα των επικριτών της JLo προστέθηκε και ο Έλον Μασκ, ο οποίος αφού την είδε να στηρίζει την υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις, την κατηγόρησε πως ενώ ήξερε, δεν μίλησε και «άρα δεν γίνεται να την εμπιστευόμαστε»

Η JLo δεν έχει μιλήσει δημόσια για τον πρώην της. Και συνεχίζει απτόητη, όπως ξέρει καλά να κάνει, μετά από κάθε δυσκολία. Το 2025 μάλιστα θέλει να είναι η χρονιά της και το μόνο που ονειρεύεται είναι ένα από τα λίγα πράγματα που δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, να προσθέσει δηλαδή στη συλλογή της ένα χρυσό αγαλματάκι Όσκαρ. Η νέα της ταινία με τίτλο «Unstoppable» που βγαίνει στις αίθουσες στις 6 Δεκεμβρίου, αφηγείται την αληθινή ιστορία του Άντονι Ρόμπλες, του τρεις φορές Αμερικάνου πρωταθλητή πάλης, ο οποίος γεννήθηκε με ένα πόδι. Η Λόπεζ υποδύεται τη μητέρα του και στην παραγωγή βρίσκεται τόσο η ίδια, όσο και ο πρώην σύζυγος τής, Μπεν Άφλεκ.

Το «τραύμα» και η επανασύνδεση

Η επανασύνδεση της JLo με τον Μπέν Άφλεκ, χρόνια μετά το ειδύλλιό τους στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ήταν για πολύ καιρό πρώτο θέμα στο σκανδαλοθηρικό Τύπο. Το ίδιο και το πολύκροτο διαζύγιό τους το περασμένο καλοκαίρι.Tις δύο δεκαετίες που μεσολάβησαν τόσο ο Μπεν όσο και η «Τζεν» προχώρησαν σε άλλες σχέσεις υψηλού προφίλ. Παντρεύτηκαν, απέκτησαν παιδιά, χώρισαν και έκαναν επαγγελματικά βήματα, προσπαθώντας να διαχειριστούν τη φθίνουσα επιρροή τους στο σταρ σίστεμ, όπως γράφει το περιοδικό Νew Yorker.

Ο Άφλεκ, ενώ παρέμενε πυλώνας της βιομηχανίας, άρχισε να γίνεται περισσότερο γνωστός για τον κουρασμένο από τον κόσμο μορφασμό του, όπως φαίνεται μέσα από τους φακούς των παπαράτσι που τον στοίχειωναν ακόμα. Η Λόπεζ, σε μια εκ διαμέτρου αντίθετη τροχιά, συνέχισε να λάμπει, ακόμη και όταν η πολιτιστική επιρροή της επιχείρησής της μειώθηκε.

Μοιράστηκε μια συναυλία στο ημίχρονο στο Super Bowl με τη Σακίρα, το 2020, και τραγούδησε στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, ενώ έπαιξε τη Ραμόνα στην ταινία του 2019 με τίτλο «Hustlers» ως Ραμόνα, το οποίο, παρά τις προβλέψεις δεν κέρδισε μια αναμενόμενη υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Την ίδια περίοδο η Λατίνα σταρ μετά τον χωρισμό της από τον Άλεξ Ροντρίγκεζ έβρισκε καταφύγιο στη γνώριμη αγκαλιά του πρώην αγαπημένου της Μπεν Άφλεκ. Ο χρόνος μοιάζει να σταμάτησε στο 2002, όταν η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ γνωρίζονταν στα γυρίσματα της ταινίας «Gigli», μία αμερικανική κωμωδία που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Mάρτιν Μπρεστ.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ ήταν από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια των 90's. Οι «Bennifer» αρραβωνιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2002, λίγο πριν ανέβουν ωστόσο τα σκαλιά της εκκλησίας χώρισε, κυρίως γιατί εκείνος δεν άντεχε την ασφυκτική πίεση των μίντια.

https://www.instagram.com/p/CRuRLW1p1Co/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Από το 2002 μέχρι το 2004 οι παπαράτσι έτρεχαν πίσω τους, παρακολουθούσαν την κάθε τους κίνηση και το κάθε τους βήμα, ειδικά την περίοδο εκείνη που η JLo έχτιζε την καριέρα της και μονοπωλούσε το ενδιαφέρον ως η «νέα σέξι λατίνα του Χόλιγουντ». Είχαν παίξει μαζί σε μία ακόμη ταινία το «Jersey Girl» ενώ ο Μπεν Αφλεκ είχε πρωταγωνιστήσει σε ένα από τα μεγαλύτερα χιτ της τραγουδίστριας, το «Jenny from the Block».

Το βίντεο για το σινγκλ, «Jenny from the Block», με πρωταγωνιστές τους Λόπεζ και Άφλεκ ως κυνηγημένες από τους παπαράτσι εκδοχές του εαυτού τους που κυνηγούν τους παπαράτσι, ήταν πλήρες συμβολισμών. Η επανασύνδεσή τους «ταξίδεψε» πολλούς σε μία πιο ανέμελη εποχή πριν ξεσπάσει η πανδημία και πολλές από τις κρίσεις που ακολούθησαν

Το έντονο ενδιαφέρον για το δεσμό τους συνεχίστηκε σαν να μην είχε σταματήσει ποτέ, αυτή τη φορά με τη βοήθεια του ίδιου του λογαριασμού της J. Lo στο Instagram: το ζευγάρι να κρατιέται χέρι-χέρι έξω από ένα μπαρ στο Mανχάταν, ή να φιλιέται σε ένα γιοτ στα 52α γενέθλιά του ή να ανταλλάσσει φιλιά στο Madison Square Park.

Παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας, το 2022, και οι φωτογραφίες τους από τον μήνα του μέλιτος στο Παρίσι έκαναν τον γύρο του κόσμου. Η Λόπεζ πήρε το όνομά του. Η επανασύνδεσή τους δεν ήταν μόνο ένα αισιόδοξο σημάδι για τους ερωτευμένους, αλλά και ένα είδος παρηγοριάς για τους λάτρεις της ποπ κουλτούρας, που είδαν κάτι καλό από την αναβίωση της εποχής Μπους που το ζεύγος έβγαινε για πρώτη φορά.

Ποια είναι η Τζένιφερ Λόπεζ

Η Τζένιφερ Λιν Λόπεζ γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου του 1969 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, από τους Ντέιβιντ Λόπεζ και Γουαδαλούπε Ροντρίγκεζ, ενώ έχει ακόμη δύο αδελφές, την Λέσλι και την Λίντα. Ο πατέρας της ήταν τεχνικός υπολογιστών και η μητέρα της εργαζόταν ως καθαρίστρια σε σπίτια.

Τα παιδικά της χρόνια ήταν φτωχικά, καθώς ζούσε με την οικογένεια της σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα. Στην ηλικία των επτά ετών, έκανε την πρώτη της περιοδεία στη Νέα Υόρκη, μαζί με τις άλλες κοπέλες της σχολής μπαλέτου που παρακολουθούσε. Στα δεκαέξι της, έκανε ένα μικρό διάλειμμα για να πατήσει στα μονοπάτια του κινηματογράφου, παίζοντας στην ταινία «My Little Girl».

Η αγάπη της όμως για το χορό την απομάκρυνε από τα κινηματογραφικά πλατό, γεγονός που τελικά την αποζημίωσε όταν κέρδισε υποτροφία για μια ανώτερη ακαδημία χορού του Μανχάταν. Η μητέρα της όμως δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την ιδέα της καλλιτεχνικής καριέρας για την κόρη της, γι’ αυτό και προσπάθησε να την εμποδίσει με διάφορους τρόπους, στερώντας της αρχικά το χαρτζιλίκι. Αποφασισμένη να πραγματοποιήσει τα όνειρά της, η JLO εγκατέλειψε την οικογενειακή στέγη και για να καλύπτει τα έξοδα της και έπιασε δουλειά σε ένα δικηγορικό γραφείο.

H πορεία προς την κορυφή

Επί ενάμιση χρόνο συμμετείχε σε πολλές οντισιόν, όταν δέχτηκε μια πρόσκληση για να συμμετάσχει σε μια μουσικοχορευτική τουρνέ στην Ιαπωνία. Στο μεταξύ είχε ήδη αποτύχει σε μια οντισιόν για το show «In Living Color» στο ρόλο του ιπτάμενου κοριτσιού. Στο ίδιο διάστημα είχε εμφανιστεί σε διάφορες θεατρικές παραστάσεις όπως η ροκ όπερα «Jesus Christ Superstar». Επιστρέφοντας από την Ιαπωνία, προσκλήθηκε για να ξαναπεράσει από ακρόαση για το σόου «In Living Color». Αυτή τη φορά οι εντυπώσεις ήταν θετικές και η Τζένιφερ έγινε δεκτή.

Mετά από αρκετές αποτυχίες και οντισιόν που δεν καρποφόρησαν, το 1995 έκανε το άλμα στα κινηματογραφικά πλατό, με ένα ρόλο δίπλα στους Γουέλσι Σνάιπς και Γούντι Χάρελσον στην ταινία «Money Train». Η μεγάλη πορεία προς την κορυφή ωστόσο ξεκίνησε το 1997, όταν ενσάρκωσε την αδικοχαμένη ντίβα Σελίνα Κιντανίγια Πέρεζ, μία Αμερικανίδα τραγουδίστρια μεξικανικής καταγωγής που δολοφονήθηκε το 2005.

Ακολούθησαν μεγάλες επιτυχίες δίπλα σε κορυφαία ονόματα στον κινηματογράφο, ενώ παράλληλα ήρθε και η μεγάλη καριέρα στη μουσική. Το πρώτο της single με τίτλο «If you had my love» έγινε πλατινένιο με πάνω από ένα εκατομμύριο πωλήσεις. Τραγουδίστρια, ηθοποιός, χορεύτρια και παραγωγός η JLo κυκλοφόρησε έκτοτε τη δική της σειρά ρούχων και καλλυντικών και έστησε μία επιχειρηματική αυτοκρατορία εκατομμυρίων δολαρίων.

https://www.instagram.com/p/COcAqITJgj4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μετά από δεκαετίες στη μουσική βιομηχανία, η Τζένιφερ Λόπεζ διατηρεί τη φήμη της, χορεύοντας και τραγουδώντας όπως ακριβώς όταν πρωτοξεκίνησε την καριέρα της. Το 2021, με ένα φαντασμαγορικό σόου στην Τάιμς Σκουέαρ της Νέας Υόρκης, σφράγισε το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Εκατομμύρια Αμερικανοί υποδέχθηκαν τη χρονιά εκείνη, με την εκρηκτική Λατίνα και τις ευχές της.

Με φόντο την Αφροδίτη της Μήλου και άλλα αγάλματα κλασικής ομορφιάς η δημοφιλής Tζέι Λό έδωσε παράσταση για λίγους καλεσμένους, σε μία Πρωτοχρονιά που δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Μία από τις πετυχημένες τραγουδίστριες ποπ στον πλανήτη, έχοντας πουλήσει περίπου 70 εκατομμύρια δίσκους, μαγεύει άλλωστε σε κάθε της εμφάνιση.

H Tζένιφερ Λόπεζ με τη μητέρα της στη σκηνή Α.Ρ

Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρωτου της σινγκλ, η «Jenny from the Block», όπως είναι ένα από τα πιο γνωστά της προσωνύμια από το ομώνυμο τραγούδι, το κοριτσάκι που έκανε όνειρα δεν έχει αλλάξει, διαβεβαιώνει. «Να ονειρεύεστε γράφει συχνά πυκνά στις αναρτήσεις της στο Instagram, «γιατί τα όνειρα πραγματοποιούνται».

Στο τραγούδι της με τίτλο In the Morning καλεί τους θαυμαστές της να αγαπήσουν τον εαυτό τους. «Δεν μπορείτε να αλλάξετε κανέναν… παρά μόνο τον εαυτό σας . Γι αυτό ανοίξτε τα φτερά σας και απομακρυνθείτε από ο,τι δε σας αξίζει» έγραφε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.