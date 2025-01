Τζέι Ντι Βανς: Ο νέος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ενσαρκώνει το «αμερικανικό όνειρο»

Στις 20 Ιανουαρίου, ο Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς, ένας σχετικά άγνωστος μέχρι σήμερα πολιτικός, έκανε ένα ιστορικό βήμα στη μετεωρική πολιτική του άνοδο καθώς ορκίστηκε ως ο νεότερος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εδώ και 7 δεκαετίες. Στα 40 του μόλις χρόνια ο «Τζέι Ντι Βανς», πρώην γερουσιαστής του Οχάιο, δικηγόρος καριέρας και συγγραφέας ενός μπεστ-σέλερ που τάραξε τα νερά, γίνεται «συγκυβερνήτης» των ΗΠΑ, στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Κι ενώ η αντιπροεδρία θεωρείται συνήθως το απόγειο της καριέρας των προκατόχων του, ορισμένοι θεωρούν πώς για τον Βανς δεν αποκλείεται να γίνει το εφαλτήριο ακόμη και για τον Λευκό Οικο. Και αυτό γιατί έχει άπλετο χρόνο για να διαμορφώσει τον ρόλο του στη νέα διοίκηση, αν και εφόσον φερθεί έξυπνα, κρατήσει ισορροπίες και παραμείνει «δεξί χέρι» του Τραμπ.

«Η ικανότητά του να παραμείνει προσκολλημένος στον πρόεδρο, του οποίου οι στενότερες σχέσεις είναι συχνά δύσκολες, θα καθορίσει την επιρροή του εντός της κυβέρνησης, αλλά και τη μελλοντική του θέση στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα» έγραψαν οι New York Times.

Μέχρι στιγμής, διατηρεί την εμπιστοσύνη του Τραμπ. Αφού ορκίστηκε σε μία οικογενειακή Βίβλο, ο Τραμπ του πρόσφερε μια εγκάρδια χειραψία, τον ενθάρρυνε και τον χτύπησε στην πλάτη. Παράλληλα εγκωμίασε την απόδοση του Βανς στην προεκλογική εκστρατεία και επαίνεσε τον αντιπρόεδρο, μαζί με την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, που τον βοήθησαν να επικεντρωθεί περισσότερο στην εθνική ενότητα και όχι στα πολιτικά παράπονα που ήθελε να συμπεριλάβει στην εναρκτήρια ομιλία του. «Ήταν ένας σπουδαίος γερουσιαστής και πολύ, πολύ έξυπνος», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο Βανς ήταν «ανοδικά κινητικός» στην πολιτική του καριέρα.

Η εκπληκτική μεταμόρφωση του Βανς από σκληρός επικριτής του Τραμπ πριν από οκτώ χρόνια σε έναν από τους μεγαλύτερους υπερασπιστές του έχει πλέον ολοκληρωθεί καθώς γίνεται ένας από τους λιγότερο έμπειρους και πιο πολωτικούς πολιτικούς που ανέλαβαν ποτέ την αντιπροεδρία. Έδειξε πίστη του στον Τραμπ εκτελώντας εθελοντικά καθήκοντα που λίγοι ήταν πρόθυμοι να αναλάβουν. 'Ηταν ένας από τους «πιστούς» που στάθηκαν στο πλευρό του Τραμπ στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της ποινικής του δίκης νωρίτερα φέτος. Και επίσης έχει ήδη διαπραγματευτεί με τον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον για τον προϋπολογισμό και το φορολογικό νομοσχέδιο που διχάζει το Κογκρέσο.

Τέσσερις μήνες μεγαλύτερος από τον Νίξον

Σε μια συνέντευξη στο αεροπλάνο στις 2 Νοεμβρίου, ο Βανς προέβλεψε ότι πιθανότατα θα έπαιζε κεντρικό ρόλο στην προώθηση της πολιτικής ατζέντας του Τραμπ στο Κογκρέσο. Και είπε ότι θα ήθελε να ασκήσει επιρροή στη μετανάστευση, τη μεταποίηση και την πολιτική τεχνολογίας. «Βλέπω πραγματικά τη δουλειά μου ως ένα επιπλέον σύνολο χεριών για τον πρόεδρο», είπε. Ο κ. Βανς είναι τέσσερις μήνες μεγαλύτερος από τον Ρίτσαρντ Νίξον όταν ανέλαβε την αντιπροεδρία το 1953 υπό τον Ντουάιτ Αϊζενχάουερ. Ο μόνος νεότερος αντιπρόεδρος από τον Βανς και τον Νίξον κατά την ορκωμοσία ήταν ο Τζον Σ. Μπρέκινριτζ, ο οποίος ήταν 36 ετών όταν έγινε αντιπρόεδρος του Τζέιμς Μπιούκαναν το 1857.

Ο Νίξον υπηρέτησε έξι χρόνια στη Βουλή και δύο στη Γερουσία προτού ο Αϊζενχάουερ τον επιλέξει ως αντιπρόεδρό του. Ξεκινώντας με εκείνες τις εκλογές το 1952, το όνομα του Νίξον ήταν στο προεδρικό ψηφοδέλτιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε πέντε από τις έξι εθνικές εκλογές. Η πορεία του Βανς στην πολιτική των Ρεπουμπλικανών μόλις αρχίζει. Η επιλογή του από τον Τραμπ οδήγησε τους αντιπάλους του να χτενίσουν τα podcast και άλλες συνεντεύξεις του. Και σε μια από αυτές - ένα podcast του 2021- είπε στο Fox News ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είχε στο τιμόνι «άτεκνες κυρίες με γάτες», συμπεριλαμβανομένης της τότε αντιπροέδρου Kάμαλα Χάρις, δήλωσε που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν επανήλθε στην επιφάνεια.

Vice President JD Vance greets President-elect Donald Trump after Vance was sworn in during the 60th Presidential Inauguration in the Rotunda of the U.S. Capitol in Washington, Monday, Jan. 20, 2025. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Ο Βανς πέρασε εβδομάδες εξηγώντας ότι δεν είχε σκοπό να επικρίνει τους ανθρώπους που δεν έχουν παιδιά - ιδιαίτερα αυτούς που θέλουν αλλά δεν μπορούν να κάνουν- αλλά μάλλον ως κριτική στο Δημοκρατικό Κόμμα που τάσσεται «κατά της οικογένειας». Εβδομάδες αργότερα, επανέλαβε ψευδείς ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους μετανάστες από την Αϊτή που τρώνε κατοικίδια στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο — και υπερασπίστηκε την απόφασή του να το κάνει παρά την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων- υποστηρίζοντας ότι προσπαθούσε να επιστήσει την προσοχή στο θέμα της μετανάστευσης.

«Αν πρέπει να δημιουργήσω ιστορίες έτσι ώστε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να δώσουν πραγματικά προσοχή στα βάσανα του αμερικανικού λαού, τότε αυτό θα κάνω», έλεγε στο CNN τον Σεπτέμβριο.

Το οικογενειακό «τραύμα» του Βανς

Ο Τζέιμς Ντόναλντ Μπόουμαν όπως είναι το όνομά του γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1984, στο Μίντλταουν του Οχάιο, όπου και μεγάλωσε. Αργότερα υιοθέτησε το επώνυμο του παππού του Τζέιμς Βανς. Μεγάλωσε σε δύσκολο, φτωχό οικονομικά περιβάλλον και η μητέρα του ήταν εθισμένη σε ναρκωτικές ουσίες, οπότε τα πρώτα χρόνια της ζωής του μεγάλωσε με τον παππού και την γιαγιά του

Η μητέρα του, Μπέβερλι Άικινς μία γυναίκα που έδωσε μάχη με τον εθισμό και βγήκε νικήτρια ήταν στο πλευρό του στην ορκωμοσία του. Αναγκάστηκε να μεγαλώσει μόνη της τα δυο μικρά της παιδιά, καθώς ο πατέρας του Τζέι Ντι Βανς τούς εγκατέλειψε. Σύμφωνα με τον γιο της, ενώ εργαζόταν ακούραστα για να τα βγάλει πέρα, εθίστηκε με τραγικό τρόπο στα παυσίπονα και στην ηρωίνη

Η Μπεβ έκανε στη συνέχεια πολλαπλές απόπειρες αυτοκτονίας, μπαινόβγαινε σε κέντρα αποτοξίνωσης και έκλεβε φάρμακα από ασθενείς στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν ως νοσοκόμα, πριν τελικά απολυθεί, θυμάται ο γιος της. Με αφοσίωση και σκληρή δουλειά, ο ίδιος κατάφερε να αποτινάξει το παρελθόν του, κατατάχθηκε στους πεζοναύτες, φοίτησε στο ελίτ Πανεπιστήμιο του Γέιλ, έγινε δικηγόρος, επενδυτής στη Σίλικον Βάλεϊ και τελικά αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Βανς εντάχθηκε στο Σώμα Πεζοναυτών μετά το γυμνάσιο και αργότερα πήγε στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο και στη Νομική Σχολή του Γέιλ - όπου γνώρισε τη σύζυγό του και έγινε επενδυτής.

Τα απομνημονεύματά του το 2016, με τίτλο «Hillbilly Elegy» που έγιναν και πετυχημένη ταινία, τον μετέτρεψαν σε ένα είδος σταρ σε ένα έθνος διχασμένο που προσπαθούσε να κατανοήσει την αιφνίδια άνοδο του Τραμπ, ο οποίος κέρδισε για πρώτη φορά την προεδρία την ίδια χρονιά.

«Το Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis» είναι μια παθιασμένη και προσωπική ανάλυση μιας κουλτούρας σε κρίση - εκείνης των λευκών Αμερικανών της εργατικής τάξης. Η αποσύνθεση αυτής της ομάδας, μια διαδικασία που συμβαίνει σιγά-σιγά εδώ και περισσότερα από σαράντα χρόνια, έχει αναφερθεί με αυξανόμενη συχνότητα και ανησυχία, αλλά ποτέ πριν δεν έχει αναλυθεί τόσο τρομακτικά εκ των έσω. Ο Βανς αφηγείται την αληθινή ιστορία για το πώς είναι να γεννιέται κανείς με μία κοινωνική, περιφερειακή και ταξική παρακμή γύρω από τον λαιμό του» αναφέρει η εισαγωγή του βιβλίου.

Η ιστορία της οικογένειας Βανς ξεκινά αισίως στη μεταπολεμική Αμερική. Οι παππούδες του αντιπροέδρου ήταν «φτωχοί και ερωτευμένοι» και μετακόμισαν βόρεια από τα Απαλάχια Όρη του Κεντάκι με την ελπίδα να ξεφύγουν από την τρομερή φτώχεια γύρω τους. Μεγάλωσαν μια οικογένεια μεσαίας τάξης και τελικά ένα από τα εγγόνια τους αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Γέιλ.

Αλλά καθώς εξελίσσεται το οικογενειακό έπος του Hillbilly Elegy, μαθαίνουμε ότι οι παππούδες του Βανς, η θεία, ο θείος και, κυρίως, η μητέρα του πάλεψαν βαθιά με τις απαιτήσεις της νέας τους μεσοαστικής ζωής, χωρίς να ξεφύγουν ποτέ πλήρως από την κληρονομιά της, την κατάχρηση, τον αλκοολισμό, τη φτώχεια και το τραύμα, χαρακτηριστικά της τάξης τους στην Αμερική. Με διαπεραστική ειλικρίνεια, ο Βανς δείχνει πώς ο ίδιος εξακολουθεί να κουβαλά γύρω του τους δαίμονες της χαοτικής οικογενειακής του ιστορίας. Στο βιβλίο του ο Βανς μιλάει για την απώλεια του αμερικανικού ονείρου για ένα μεγάλο τμήμα αυτής της χώρας. Την ίδια στιγμή μάλιστα που ο ίδιος ενσαρκώνει απόλυτα τη δικαίωσή του.

Ο Βανς μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια, αλλά συνέχισε στη Νομική Σχολή του Γέιλ και συναστράφηκε με τις ελίτ της Σίλικον Βάλεϊ πριν μετατρέψει την ιστορία της ζωής του σε μία πολιτικά χρωματισμένη βιογραφία που υπερασπιζόταν τις συντηρητικές αξίες. Πρώην Αμερικανός πεζοναύτης που υπηρέτησε στο Ιράκ ως στρατιωτικός δημοσιογράφος, είναι τώρα οξύς επικριτής της αμερικανικής εμπλοκής στο εξωτερικό. Και αφού είχε πει κάποτε ότι είναι ένας «τύπος μη Τραμπικός», μόλις ανέλαβε καθήκοντα ως αντιπρόεδρος του Τραμπ με όραμα να «κάνει την Αμερική σπουδαία ξανά».

Από τα funds στην πολιτική και στον Λευκό Οίκο (;)

Το 2017, στα πρώτα χρόνια της πρώτης θητείας Τραμπ, ο Βανς επέστρεψε από το Οχάιο και συνέχισε να εργάζεται σε επιχειρηματικά κεφάλαια. Μαζί με τη σύζυγό του Ούσα την οποία γνώρισε στο Γέιλ, έχουν τρία παιδιά -τον Γιούαν, το Βίβεκ και τη Μίραμπελ. Σε αντίθεση με τον σύζυγό της, η κυρία Βανς είχε μια πιο κομψή ανατροφή, μεγαλώνοντας σε ένα προάστιο του Σαν Ντιέγκο ως παιδί Ινδών μεταναστών που ήταν ακαδημαϊκοί. Εκτός από τα πτυχία της στο Γέιλ και τη νομική, έχει μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Υπηρέτησε ως υπάλληλος του Ανώτατου Δικαστηρίου και πιο πρόσφατα εργάστηκε για τη νομική φίρμα Munger, Tolles & Olson, μια εταιρεία που ένα κορυφαίο νομικό περιοδικό περιέγραψε ως «προοδευτική» και «υπέρμαχο της woke ατζέντας». Παραιτήθηκε από τη δουλειά της λίγο αφότου ο σύζυγός της επιλέχτηκε από τον Τραμπ ως υποψήφιος αντιπρόεδρος. Οι δυο τους ενσαρκώνουν απόλυτα το αμερικανικό όνειρο.

«Θα είμαι ο πρώτος που θα παραδεχτώ ότι δεν έχω καταφέρει τίποτα σπουδαίο στη ζωή μου», γράφει στην εισαγωγή από τα απομνημονεύματά του, μιλώντας για τη ζωή του και τα χρόνια που μεγάλωνε σε μια εργατική οικογένεια στο μεταβιομηχανικό Οχάιο. . «Δεν είμαι γερουσιαστής, κυβερνήτης ή πρώην γραμματέας υπουργικού συμβουλίου. Δεν έχω ξεκινήσει μια εταιρεία δισεκατομμυρίων δολαρίων ή έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που αλλάζει τον κόσμο».Τον Νοέμβριο του 2022, εξελέγη στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, με εισιτήριο τα 10 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές από τον γκουρού της Σίλικον Βάλει, Πίτερ Τίελ. Ήταν το πρώτο του δημόσιο αξίωμα.

«Ο Τραμπ θα υπηρετήσει, το πολύ, τέσσερα χρόνια στον Λευκό Οίκο. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα για το τι θα συμβεί μετά από αυτόν». Πολλοί αναλυτές στην Ουάσιγκτον προεξοφλούν οτι ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ θα του παραδώσει τη σκυτάλη....