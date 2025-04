Μετά την κηδεία, έρχεται το Κονκλάβιο: Ποιοι είναι οι 135 καρδινάλιοι που θα επιλέξουν τον νέο Πάπα

Αυτό το Σάββατο και για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι να εκλεγεί νέος Πάπας, επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας.... όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.

Το Βατικανό βρίσκεται στο λεγόμενο Sede Vacante. Τι γίνεται τώρα;

Μετά την κοινοποίηση της είδησης του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου στον κόσμο από τον καρδινάλιο Φαρέλ, το Βατικανό πορεύεται σε δύο παράλληλους δρόμους: την κηδεία του Ποντίφικα και την επιλογή του διαδόχου του. Μόλις τελειώσει η κηδεία, όλα θα επικεντρωθούν στην προετοιμασία για το κονκλάβιο.

Σήμερα 300.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 200 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, αναμένονται στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. Η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου θα τελεστεί σήμερα το πρωί μπροστά από τη μεγαλοπρεπή Βασιλική.

Μία από τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις του Πάπα Φραγκίσκου, με ημερομηνία Νοέμβριο 2024, αφορά τον τρόπο της κηδείας του. Η τελετή θα είναι πιο «εξορθολογισμένη», δηλαδή «με αξιοπρέπεια, αλλά όπως κάθε χριστιανός».

Σε ένα σχετικό φυλλάδιο για την παρακολούθηση της κηδείας, διαπιστώνει κανείς ότι καταγράφονται λιγότεροι αρχοντικοί τίτλοι και μια ταχύτερη λειτουργία "εξάλειψης ανεπαρκών τελετουργιών". Ήταν ο ίδιος ο Πάπας που ζήτησε την αναθεώρησή του πέρυσι.

«Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, εμπιστευόμαστε στο ευγενέστερο έλεος του Θεού την ψυχή του Πάπα μας Φραγκίσκου, Επισκόπου της Καθολικής Εκκλησίας, που επιβεβαίωσε τους αδελφούς του στην πίστη της Ανάστασης». Έτσι ξεκινά το Ultima commendatio e valedictio: η έναρξη του τελευταίου μέρους της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου.

Μια τελετή με εντελώς νέα ιεροτελεστία λόγω του ρητού αιτήματος του ποντίφικα να απλοποιήσει το προηγούμενο Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, το οποίο είχε παραμείνει στην έκδοση που ενέκρινε ο Ιωάννης Παύλος Β' το 1998.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα του ειδικού φυλλαδίου, που ήδη κυκλοφόρησε από το Βατικανό:

Πότε θα ξεκινήσει το κονκλάβιο;

Κι αφού ο Φραγκίσκος ταφεί στον τάφο με την λευκή μαρμάρινη πλάκα με την επιγραφή Francicus στη Santa Maria Maggiore έρχεται η ώρα του κονκλάβιου.

Και μόνο η λέξη έχει συσχετιστεί με υπόγειες διαδρομές, ανίερες συμμαχίες, ίντριγκες και μυστήριο.

Ο Βενέδικτος XVI, το 2013, αναμόρφωσε τον τρόπο σύστασης του κονκλάβιου: «Διατάζω επίσης ότι, από τη στιγμή που η Αποστολική Έδρα είναι νόμιμα κενή, πρέπει να περιμένουν δεκαπέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την έναρξη του κονκλάβιου· ωστόσο, αφήνω στο Κολέγιο των Καρδιναλίων τη δυνατότητα σχετικά με την έναρξη του κονκλάβιου, για να είναι όλοι παρόντες, παρατείνοντας, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, την έναρξη των εκλογών για λίγες ακόμη ημέρες, όμως, αφού περάσουν το πολύ είκοσι ημέρες από την έναρξη της κενής θέσης της Αποστολικής Έδρας, όλοι οι παρόντες καρδινάλιοι αιρετοί υποχρεούνται να προχωρήσουν στην εκλογή».

Άρα το κονκλάβιο πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο στις 11 Μαΐου.

Το Κολλέγιο των Καρδιναλίων διευθύνεται από τον Καρδινάλιο Κοσμήτορα Τζιοβάνι Μπατίστα Ρε, ο οποίος δεν είναι εκλέκτορας στο κονκλάβιο, βοηθούμενος από τον Λεονάρντο Σάντρι, ο οποίος επίσης δεν είναι εκλέκτορας.

Κατόπιν γίνεται η σύγκληση του Κολλεγίου των Καρδιναλίων: 252 καρδινάλιοι, από τους οποίους 135 είναι εκλέκτορες και 117 μη εκλέκτορες. Κατά τη διάρκεια του Sede Vacante, κάθε μέρα, το πρωί και το απόγευμα, οι γενικές συνελεύσεις του Κολλεγίου των Καρδιναλίων πραγματοποιούνται με την είσοδο στο κονκλάβιο μόνο των καρδιναλίων εκλεκτόρων.

Σε αυτές λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις σχετικά με αυτήν την πολύ λεπτή μεταβατική φάση της Καθολικής Εκκλησίας και σκιαγραφείται το προφίλ του επόμενου Πάπα, χωρίς ωστόσο να προφέρεται ποτέ δημόσια κανένα όνομα. Ο Καρδινάλιος Ρε θα χοροστατήσει της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, η οποία θα ανοίξει το λεγόμενο novendiali, το εννιαήμερο πένθους για την Καθολική Εκκλησία.

Καρδινάλιοι από 72 χώρες

Συνολικά, 135 καρδινάλιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο περιβόητο κονκλάβιο για την εκλογή του νέου Πάπα, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Φραγκίσκο.

Προέρχονται από 72 διαφορετικές χώρες, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τις 48 χώρες που εκπροσωπήθηκαν το 2013. Το 80% εξ αυτών επιλέχθηκε από τον Φραγκίσκο, ο οποίος χρησιμοποίησε τους διορισμούς των καρδιναλίων για να αποκεντρώσει την εξουσία στην Εκκλησία.

Ενδιαφέρουσα είναι και η σύγκριση με το 2013, όταν δηλαδή εξελέγη ο Φραγκίσκος, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Όπως ορίζεται από τους κανόνες, μόνο οι καρδινάλιοι που δεν έχουν κλείσει ακόμη τα 80 θα μπορούν να ψηφίσουν. Συνολικά, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν 135 καρδινάλιοι εκλέκτορες. Για να υπάρξει ο νέος Ποντίφικας θα χρειαστούν τα 2/3 των ψήφων, επομένως η απαρτία είναι 90. Από τους 135 καρδινάλιους, 108 διορίστηκαν από τον Πάπα Φραγκίσκο, 22 από τον Πάπα Βενέδικτο XVI και μόνο 5 από τον Ιωάννη Παύλο Β'.

Όσον αφορά τη γεωγραφική υποδιαίρεση, υπάρχουν

-53 Ευρωπαίοι καρδινάλιοι εκλέκτορες ,

-21 Λατινοαμερικανοί

-16 Βορειοαμερικανοί

-18 Αφρικανοί

-23 Ασιάτες και

-4 καρδινάλιοι από την Ωκεανία.

Η Ιταλία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση με 19 καρδινάλιους εκλέκτορες. Μετά την Ιταλία, ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 10 καρδινάλιους και έπεται η Βραζιλία με 7. Όσον αφορά την ηλικία, ο νεότερος καρδινάλιος είναι ο Ουκρανός Mykola Byčok , 45 ετών, που διορίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο μεγαλύτερος , ωστόσο, είναι ο Ισπανός Carlos Osoro Sierra που θα κλείσει τα 80 του στις 16 Μαΐου.

Ακολουθούν όλοι οι καρδινάλιοι που θα συμμετάσχουν στο Κονκλάβιο, χωρισμένοι ανά κράτος.

Οι 19 Ιταλοί είναι οι εξής:

Από την περιφέρεια Βένετο 4:

-Fabio Baggio γεννήθηκε στο Bassano del Grappa (Βιτσέντζα) στις 15/01/1965. Καρδινάλιος του San Filippo Neri στην Eurosia. Υφυπουργός της Διεύθυνσης Προώθησης της Ολοκληρωμένης Ανθρώπινης Ανάπτυξης

-Claudio Gugerotti, γεννημένος στη Βερόνα στις 07/10/1955. Καρδινάλιος του Sant'Ambrogio della Massima. Έπαρχος του Δικαστηρίου των Ανατολικών Εκκλησιών

-Pietro Parolin , γεννημένος στο Schiavon (Vicenza) στις 17/01/1955. Καρδινάλιος Επίσκοπος των Αγίων Σίμωνος και Ιούδα Θαδδαίου στο Torre Angela. Είναι ο Καρδινάλιος διατελών Υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού

-Mario Zenari, γεννημένος στη Villafranca di Verona στις 01/05/1946. Καρδινάλιος της Santa Maria delle Grazie alle Fornaci έξω από την Porta Cavalleggeri. Αποστολικός Νούντσιος στη Συρία

Από την περιφέρεια της Απουλίας: 3

-Marcello Semeraro, γεννημένος στο Monteroni di Lecce στις 22/12/1947. Καρδινάλιος της Σάντα Μαρία στη Δομνίκα.

-Angelo De Donatis , γεννημένος στο Casarano (Lecce) στις 04/01/1954. Καρδινάλιος Ιερέας του Αγίου Μάρκου.

-Fernando Filoni , γεννημένος στη Manduria (Taranto) στις 15/04/1946. Καρδινάλιος Επίσκοπος της Παναγίας του Coromoto στο San Giovanni di Dio. Μέγας Μάγιστρος του Ιππικού Τάγματος του Παναγίου Τάφου της Ιερουσαλήμ (διορισμένος από τον Βενέδικτο XVI)

Από την περιφέρεια της Λομβαρδίας: 2

-Pierbattista Pizzaballa, γεννημένος στο Cologno al Serio (Μπέργκαμο) στις 21/04/1965. Καρδινάλιος Ιερέας του Sant'Onofrio, Πατριάρχης Ιεροσολύμων των Λατίνων

-Oscar Cantoni, γεννημένος στο Lenno (Κόμο) την 01/09/1950. Καρδινάλιος Ιερέας της Santa Maria “Regina Pacis” στο Monte Verde. Επίσκοπος Κόμο

Από την περιφέρεια της Σικελίας: 2

-Baldassare Reina, γεννήθηκε στο San Giovanni Gemini (Agrigento) στις 26/11/1970. Καρδινάλιος Ιερέας της Santa Maria Assunta και του San Giuseppe στο Primavalle. Γενικός Εφημέριος της Μητρόπολης Ρώμης και αρχιερέας της Βασιλικής του Αγίου Ιωάννη Λατερανού

-Francesco Montenegro, γεννηθείς στη Μεσσήνη στις 22/05/1946. Καρδινάλιος ιερέας των Αγίων Ανδρέα και Γρηγορίου στο όρος Celio. Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος Agrigento

Από την περιφέρεια Λάτσιο: 2

-Augusto Paolo Lojudice , γεννημένος στη Ρώμη την 01/07/1964. Καρδινάλιος Ιερέας της Santa Maria del Buon Consiglio; Μητροπολίτης Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino και Επίσκοπος Montepulciano-Chiusi-Pienza

-Matteo Maria Zuppi, γεννηθείς στη Ρώμη στις 11/10/1955. Καρδινάλιος Ιερέας του Sant'Egidio; Μητροπολίτης Αρχιεπίσκοπος Μπολόνια και πρόεδρος της Ιταλικής Επισκοπικής Διάσκεψης.

Από την περιφέρεια του Πιεμόντε: 2

-Giorgio Marengo, γεννημένος στο Cuneo στις 06/07/1974. Καρδινάλιος Ιερέας του Αγίου Αποστόλου Ιούδα Θαδδαίο. Αποστολικός Έπαρχος του Ουλάν Μπατόρ

-Ρομπέρτο ​​Ρεπόλε, γεννήθηκε στο Τορίνο στις 29/01/1967. Καρδινάλιος ιερέας του Ιησού του Θείου Διδάσκαλου στο Pineta Sacchetti. Μητροπολίτης Τορίνο και Επίσκοπος Σούσας

Από την περιφέρεια Εμίλια Ρομάνα: 2

-Mauro Gambetti , γεννημένος στο Castel San Pietro Terme (Μπολόνια) στις 27/10/1965. Καρδινάλιος Διάκονος του Παναγίου Ονόματος της Μαρίας στο Φόρουμ του Τραϊανού. Γενικός Βικάριος για την Πόλη του Βατικανού, Αρχιερέας της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό και Πρόεδρος της Fabbrica di San Pietro

Calabria

-Domenico Battaglia, γεννημένος στο Satriano (Catanzaro) στις 20/01/1963. Καρδινάλιος ιερέας του San Marco στο Agro Laurentino. Μητροπολίτης Αρχιεπίσκοπος Νεάπολης

Από την περιφέρεια Μάρκε: 2

-Giuseppe Petrocchi, γεννηθείς στο Ascoli Piceno στις 19/08/1948. Καρδινάλιος ιερέας του San Giovanni Battista dei Fiorentini. Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος L'Aquila

Umbria

-Giuseppe Betori, γεννημένος στο Foligno (Περούτζια) στις 25/02/1947. Καρδινάλιος Ιερέας του San Marcello. Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος Φλωρεντίας (διορίστηκε από τον Βενέδικτο XVI)

Οι 10 Καρδινάλιοι των Ηνωμένων Πολιτειών και η πρότιμηση του Τραμπ

-Robert Francis Prevost, 14/09/1955. Καρδινάλιος Επίσκοπος Albano· Έπαρχος του Δικαστηρίου Επισκόπων

-Robert Walter McElroy, 02/05/1954. Καρδινάλιος ιερέας του San Frumenzio ai Prati Fiscali. Αρχιεπίσκοπος Ουάσιγκτον

-Joseph William Tobin, 05/03/1952. Καρδινάλιος ιερέας της Santa Maria delle Grazie στη Via Trionfale. Αρχιεπίσκοπος Newark

-Timothy Dolan, 02/06/1950. Καρδινάλιος Ιερέας της Παναγίας της Γουαδελούπης στο Μόντε Μάριο. Αρχιεπίσκοπος Νέας Υόρκης (διορισμένος από τον Βενέδικτο XVI)

-James Michael Harvey, 20/10/1949. Καρδινάλιος ιερέας pro hac vice San Pio V στη Villa Carpegna. Αρχιερέας της Βασιλικής του Αγίου Παύλου Έξω από τα Τείχη (διορισμένος από τον Βενέδικτο XVI)

-Daniel Nicholas DiNardo, 23/05/1949. Καρδινάλιος Ιερέας του Sant'Eusebio; Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος Galveston-Houston (διορισμένος από τον Βενέδικτο)

-Blase Joseph Cupich, 19/03/1949. Καρδινάλιος ιερέας του San Bartolomeo all'Isola. Αρχιεπίσκοπος Σικάγου

-Raymond Leo Burke , 30/06/1948. Καρδινάλιος ιερέας pro hac vice of Sant'Agata dei Goti. Επίτιμος Προστάτης του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Τάγματος της Μάλτας (διορισμένος από τον Βενέδικτο XVI)

-Wilton Daniel Gregory, 07/12/1947. Καρδινάλιος Ιερέας της Αμόλυντης Σύλληψης της Μαρίας στην Γκροταρόσα. Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος Ουάσιγκτον

-Kevin Joseph Farrell, 02/09/1947. Καρδινάλιος Διάκονος του San Giuliano Martire. Νομάρχης του Δικαστηρίου για τους Λαϊκούς, την Οικογένεια και τη Ζωή, Camerlengo της Αγίας Ρωμαϊκής Εκκλησίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Επιφυλάξεων

Ο Τραμπ δεν έχει κρύψει ότι προτίμησή του είναι ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος της Νέας Υόρκης, Timothy Michael Dolan, πρώην πρόεδρος της Επισκοπικής Διάσκεψης των ΗΠΑ.

Οι επτά Βραζιλιάνοι και οι έξι Γάλλοι

Βραζιλία: 7 καρδινάλιοι

-Paulo Cezar Costa, 20/07/1967. Καρδινάλιος Ιερέας των Αγίων Βονιφάτιου και Αλέξιου, Αρχιεπίσκοπος Βραζιλίας

-Jaime Spengler, 06/09/1960. Καρδινάλιος ιερέας του San Gregorio Magno alla Magliana Nuova, Αρχιεπίσκοπος Porto Alegre

-Sérgio da Rocha, 21/10/1959. Καρδινάλιος ιερέας της Santa Croce στη Via Flaminia, Αρχιεπίσκοπος San Salvador de Bahia

-Leonardo Ulrich Steiner, 06/11/1950. Καρδινάλιος ιερέας του San Leonardo από το Porto Maurizio στην Acilia. Αρχιεπίσκοπος Manaus

-Orani João Tempesta, 23/06/1950. Καρδινάλιος Ιερέας της Santa Maria Madre della Providenza στο Monte Verde. Αρχιεπίσκοπος Ρίο ντε Τζανέιρο

-Odilo Pedro Scherer, 21/09/1949. Καρδινάλιος Ιερέας του Sant'Andrea al Quirinale Αρχιεπίσκοπος Σάο Πάολο (διορισμένος από τον Βενέδικτο XVI)

-João Braz de Aviz, 24/04/1947. Καρδινάλιος ιερέας pro hac vice of Sant'Elena έξω από την Porta Prenestina. Επίτιμος Νομάρχης του Δικαστικού Ινστιτούτου Αφιερωμένης Ζωής και Κοινωνιών Αποστολικής Ζωής (διορισμένος από τον Βενέδικτο XVI)

Γαλλία: 6 καρδινάλιοι

-François-Xavier Bustillo, 23/11/1968. Καρδινάλιος ιερέας της Santa Maria Immacolata της Λούρδης στη Boccea. Επίσκοπος Ajaccio

-Jean-Paul Vesco , 10/03/1962. Καρδινάλιος ιερέας της Ιερής Καρδιάς του Ιησού που πεθαίνει στη Βιτυνία. Αρχιεπίσκοπος Αλγερίου

-Jean-Marc Aveline, 26/12/1958. Καρδινάλιος Ιερέας της Santa Maria ai Monti; Μητροπολίτης Μασσαλίας

-Dominique Mamberti, 03/07/1952. Καρδινάλιος Διάκονος του Santo Spirito στη Σάσια. Νομάρχης του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αποστολικής Υπογραφής και Καρδινάλιος Πρωτοδιάκονος

-Philippe Barbarin, 17/10/1950. Καρδινάλιος Ιερέας της Αγίας Τριάδας στο όρος Pincio. Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος Λυών (διορίστηκε από τον Ιωάννη Παύλο Β΄)

-Christophe Pierre, 30/01/1946. Καρδινάλιος Διάκονος του San Benedetto έξω από την Porta San Paolo. Αποστολικός Νούντσιος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Οι 6 Ισπανοί, οι 4 Αργεντινοί και οι Καναδοί

Ισπανία: 6 καρδινάλιοι

-José Cobo Cano, 20/09/1965. Καρδινάλιος ιερέας της Santa Maria στο Monserrato degli Spagnoli. Αρχιεπίσκοπος Μαδρίτης

-Ángel Fernández Artime, 21/08/1960. Καρδινάλιος Διάκονος της Santa Maria Ausiliatrice στη Via Tuscolana. Προνομάρχης του Δικαστηρίου για τα Ινστιτούτα της Αφιερωμένης Ζωής και τις Κοινωνίες της Αποστολικής Ζωής

-Cristóbal López Romero, 19/05/1952. Καρδινάλιος Ιερέας του San Leone I; Αρχιεπίσκοπος Ραμπάτ

-Juan José Omella, 21/04/1946. Καρδινάλιος Ιερέας του Santa Croce στο Gerusalemme. Αρχιεπίσκοπος Βαρκελώνης

-Antonio Cañizares Llovera, 15/10/1945. Καρδινάλιος ιερέας του San Pancrazio fuori le mura. Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος της Βαλένθια (διορισμένος από τον Βενέδικτο XVI)

-Carlos Osoro Sierra, 16/05/1945. Καρδινάλιος Ιερέας της Σάντα Μαρία στο Τραστέβερε. Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος Μαδρίτης

Αργεντινή: 4 καρδινάλιοι

-Víctor Manuel Fernández , 18/07/1962. Καρδινάλιος Διάκονος των Αγίων Ουρβανού και Λαυρέντιου στην Πρίμα Πόρτα. Έπαρχος του Δικαστηρίου για το Δόγμα της Πίστεως

-Ángel Sixto Rossi , 11/08/1958. Καρδινάλιος Ιερέας της Αγίας Μπερναντέτ Σουμπιρούς. Αρχιεπίσκοπος Κόρδοβας

-Vicente Bokalic Iglic , 11/06/1952. Καρδινάλιος Ιερέας της Santa Maria Maddalena στο Campo Marzio. Αρχιεπίσκοπος Santiago del Estero

-Mario Aurelio Poli , 29/11/1947. Καρδινάλιος Ιερέας του San Roberto Bellarmino; Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος Μπουένος Άιρες

Καναδάς: 4 καρδινάλιοι

-Francis Leo , 30/06/1971. Καρδινάλιος ιερέας της Santa Maria della Salute στο Primavalle. Αρχιεπίσκοπος Τορόντο

-Gérald Cyprien Lacroix, 27/07/1957. Καρδινάλιος Ιερέας του San Giuseppe all'Aurelio. Αρχιεπίσκοπος Κεμπέκ

-Thomas Christopher Collins , 16/01/1947. Καρδινάλιος Ιερέας του Αγίου Πατρικίου. Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος Τορόντο (διορισμένος από τον Βενέδικτο XVI)

-Michael Czerny , 18/07/1946. Καρδινάλιος Διάκονος του San Michele Arcangelo, Νομάρχης του Δικαστικού για την Προώθηση της Ολοκληρωμένης Ανθρώπινης Ανάπτυξης

Οι Ινδοί, οι Πολωνοί και οι Πορτογάλοι

Ινδία: 4 καρδινάλιοι

-George Jacob Koovakad, 11/08/1973. Καρδινάλιος Διάκονος του Sant'Antonio di Padova στην Circonvallazione Appia. Νομάρχης Δικαστηρίου Διαθρησκειακού Διαλόγου και Διοργανωτής Παπικών Ταξιδιών

-Antoni Poula, 15/11/1961. Καρδινάλιος Ιερέας των Αγίων Πρωτομαρτύρων στη Via Aurelia Antica, Αρχιεπίσκοπος Hyderabad

-Isaac Cleemis Thottunkal , 15/06/1959. Καρδινάλιος Ιερέας του San Gregorio VII. Αρχιεπίσκοπος Trivandrum της Syro-Malankaras (διορισμένος από τον Βενέδικτο XVI)

-Filipe Neri Ferrão, 20/01/1953. Καρδινάλιος Ιερέας της Σάντα Μαρία στη Via; Αρχιεπίσκοπος Γκόα και Νταμάο

Πολωνία: 4 καρδινάλιοι

-Grzegorz Ryś , 09/02/1964. Καρδινάλιος Ιερέας των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Μητροπολίτης Αρχιεπίσκοπος Łódź

-Konrad Krajewski , 24/11/1963. Καρδινάλιος Διάκονος της Santa Maria Immacolata all'Esquilino; Νομάρχης Δικαστηρίου για την Υπηρεσία της Φιλανθρωπίας

-Kazimierz Nycz , 01/02/1950. Καρδινάλιος ιερέας των Αγίων Σιλβέστρο και Μαρτίνο άι Μόντι. Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος Βαρσοβίας (διορισμένος από τον Βενέδικτο XVI)

-Stanisław Ryłko , 04/07/1945. Καρδινάλιος ιερέας pro hac vice of the Sacred Heart of Christ the King. Αρχιερέας της Βασιλικής της Santa Maria Maggiore (διορίστηκε από τον Βενέδικτο XVI)





Πορτογαλία: 4 καρδινάλιοι

-Américo Manuel Alves Aguiar 12/12/1973. Καρδινάλιος ιερέας του Sant'Antonio da Padova στη Via Merulana. Επίσκοπος Setúbal

-José Tolentino Calaça de Mendonça , 15/12/1965. Καρδινάλιος Διάκονος των Αγίων Δομίνικου και Σίξτου. Νομάρχης της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Εκπαίδευσης

-Manuel José Macário do Nascimento Clemente , 16/07/1948. Καρδινάλιος ιερέας του Sant'Antonio στο Campo Marzio. Ομότιμος Πατριάρχης Λισαβόνας

-António Augusto dos Santos Marto , 05/05/1947. Καρδινάλιος ιερέας της Santa Maria sopra Minerva. Ομότιμος Επίσκοπος Leiria-Fátima

Από Φιλιππινέζους μέχρι Γερμανούς



Φιλιππίνες: 3 Καρδινάλιοι

-Pablo Virgilio Siongco David , 02/03/1959. Καρδινάλιος Πρεσβύτερος της Μεταμόρφωσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επίσκοπος Kalookan

-Luis Antonio Tagle , 21/06/1957. Καρδινάλιος Επίσκοπος του San Felice da Cantalice στο Centocelle. Προνομάρχης του τμήματος για τον πρώτο Ευαγγελισμό και τις νέες ειδικές Εκκλησίες (που διορίστηκε από τον Βενέδικτο XVI)

-Jose Fuerte Advincula , 30/03/1952. Καρδινάλιος ιερέας του San Vigilio. Μητροπολίτης Μανίλας

Γερμανία: 3 καρδινάλιοι

-Rainer Maria Woelki, 18/08/1956. Καρδινάλιος ιερέας του Saint John Mary Vianney. Αρχιεπίσκοπος Κολωνίας (διορισμένος από τον Βενέδικτο XVI)

-Reinhard Marx , 21/09/1953. Καρδινάλιος Ιερέας του San Corbiniano; Μητροπολίτης Μονάχου και Φράιζινγκ και συντονιστής του Συμβουλίου για την Οικονομία (διορίστηκε από τον Βενέδικτο XVI)

-Gerhard Ludwig Müller, 31/12/1947. Καρδινάλιος ιερέας pro hac vice of Sant'Agnese in Agone. Επίτιμος Νομάρχης της Συνέλευσης για το Δόγμα της Πίστεως

Ηνωμένο Βασίλειο: 3 καρδινάλιοι

-Arthur Roche , 06/03/1950. Καρδινάλιος Διάκονος του San Saba. Έπαρχος του Δικαστηρίου Θείας Λατρείας και Πειθαρχίας των Μυστηρίων

-Vincent Nichols , 08/11/1945. Καρδινάλιος Ιερέας του Υπεραγίου Λυτρωτή και Sant'Alfonso στη Via Merulana. Αρχιεπίσκοπος Westminster

-Timothy Radcliffe , 22/08/1945. Καρδινάλιος Διάκονος των Αγίων Ονομάτων του Ιησού και της Μαρίας στη Via Lata. Πρώην επικεφαλής του Τάγματος των Κηρύκων

Βέλγιο: 2 καρδινάλιοι

-Dominique Joseph Mathieu , 13/06/1963. Καρδινάλιος Ιερέας της Saint Jeanne Antide Thouret; Αρχιεπίσκοπος Τεχεράνης-Ισφαχάν

-Jozef De Kesel , 17/06/1947. Καρδινάλιος Ιερέας των Αγίων Ιωάννη και Παύλου. Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος Mechelen-Βρυξελλών

Από την Αφρική στην Ιαπωνία

Ακτή Ελεφαντοστού: 2 καρδινάλιοι

-Ignace Bessi Dogbo, 17/08/1961. Καρδινάλιος Ιερέας των Αγίων Μαρίου και Συνοδών Μαρτύρων. Αρχιεπίσκοπος Αμπιτζάν

-Jean-Pierre Kutwa , 22/12/1945. Καρδινάλιος ιερέας της Santa Emerenziana στο Tor Fiorenza. Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος Αμπιτζάν

Ιαπωνία: 2 καρδινάλιοι

-Tarcisius Isao Kikuchi , 01/11/1958. Καρδινάλιος Ιερέας του San Giovanni Leonardi; Μητροπολίτης Τόκιο

-Thomas Aquino Manyo Maeda , 03/03/1949. Καρδινάλιος Ιερέας της Santa Pudenziana Αρχιεπίσκοπος Οσάκα-Τακαμάτσου

Μεξικό: 2 καρδινάλιοι

-Carlos Aguiar Retes , 01/09/1950. Καρδινάλιος ιερέας των Αγίων Fabiano και Venanzio στη Villa Fiorelli. Αρχιεπίσκοπος Πόλης του Μεξικού

-José Francisco Robles Ortega, 02/03/1949. Καρδινάλιος Ιερέας της Santa Maria della Presentación, Αρχιεπίσκοπος Γκουανταλαχάρα (διορίστηκε από τον Βενέδικτο XVI)

Ελβετία: 2 Καρδινάλιοι

-Kurt Koch , 15/03/1950. Καρδινάλιος ιερέας pro hac vice της Παναγίας της Ιερής Καρδιάς. Νομάρχης του Δικαστηρίου για την Προώθηση της Χριστιανικής Ενότητας (διορισμένος από τον Βενέδικτο XVI)

-Emil Paul Tscherrig, 02/03/1947. Καρδινάλιος Διάκονος του San Giuseppe στη Via Trionfale. Ομότιμος Αποστολικός Νούντσιος στην Ιταλία και τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου

Κράτη με έναν μόνο καρδινάλιο στο Κονκλάβιο



Μπούρμα

Charles Maung Bo , 29/10/1948. Καρδινάλιος ιερέας του Sant'Ireneo στο Centocelle. Αρχιεπίσκοπος Γιανγκόν

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Vinko Puljić , 09/08/1945. Καρδινάλιος Ιερέας της Santa Chiara a Vigna Clara; Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος Σεράγεβο (διορίστηκε από τον Ιωάννη Παύλο Β')

Μπουρκίνα Φάσο

Philippe Nakellentuba Ouédraogo , 31/12/1945. Καρδινάλιος ιερέας της Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος Ουαγκαντούγκου

Πράσινο Ακρωτήριο

Arlindo Gomes Furtado , 15/11/1949. Καρδινάλιος Ιερέας του San Timoteo. Επίσκοπος Santiago de Cabo Verde

Χιλή

Fernando Natalio Chomalí Garib , 10/03/1957. Καρδινάλιος Ιερέας του San Mauro Abate, Αρχιεπίσκοπος Σαντιάγο της Χιλής

Κίνα

Stephen Chow Sau-yan , 07/08/1959. Καρδινάλιος Ιερέας του San Giovanni Battista de La Salle; Επίσκοπος Χονγκ Κονγκ

Κολομβία

Luis José Rueda Aparicio , 03/03/1962. Καρδινάλιος ιερέας του San Luca a Via Prenestina, Αρχιεπίσκοπος Μπογκοτά

Νότια Κορέα

Lazarus You Heung-sik , 17/11/1951. Καρδινάλιος Διάκονος του Ιησού του Καλού Ποιμένα στη Montagnola. Έπαρχος του Δικαστηρίου για τον Κλήρο

Κροατία

Josip Bozanić , 20/03/1949. Καρδινάλιος Ιερέας του San Girolamo dei Croati; Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος Ζάγκρεμπ (διορίστηκε από τον Ιωάννη Παύλο Β')

Κούβα

Juan de la Caridad García Rodríguez , 11/07/1948. Καρδινάλιος Ιερέας των Αγίων Aquila και Priscilla. Αρχιεπίσκοπος San Cristobal de la Habana

Εκουαδόρ

Luis Gerardo Cabrera Herrera , 10/11/1955. Καρδινάλιος ιερέας της Αγίας Οικογένειας της Ναζαρέτ στο Centocelle. Αρχιεπίσκοπος Γκουαγιακίλ

Αιθιοπία

Berhaneyesus Demerew Souraphiel , 14/07/1948. Καρδινάλιος Ιερέας του San Romano Martire; Αρχιεπισκοπή Αντίς Αμπέμπα

Γκάνα

Peter Kodwo Appiah Turkson , 10/11/1948. Καρδινάλιος ιερέας του San Liborio. Καγκελάριος της Ποντιφικής Ακαδημίας Επιστημών και της Ποντιφικής Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών (διορισμένος από τον Ιωάννη Παύλο Β')

Γουατεμάλα

Álvaro Leonel Ramazzini Imeri , 16/07/1947. Καρδινάλιος ιερέας του San Giovanni Evangelista στο Spinaceto. Επίσκοπος του Huehuetenango

Γουινέα

Robert Sarah , 15/06/1945. Καρδινάλιος ιερέας pro hac vice San Giovanni Bosco in via Tuscolana; Επίτιμος Νομάρχης της Εκκλησίας για τη Θεία Λατρεία και την Πειθαρχία των Μυστηρίων (διορίστηκε από τον Βενέδικτο XVI)

Από την Αϊτή στο Ιράκ



Αϊτή

Chibly Langlois , 29/11/1958. Καρδινάλιος Ιερέας του San Giacomo στην Αουγκούστα. Επίσκοπος Les Cayes

Ινδονησία

Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo , 07/09/1950. Καρδινάλιος ιερέας του Αγίου Πνεύματος στη Ferratella. Αρχιεπίσκοπος Τζακάρτας

Ιράκ

Louis Raphaël I Sako , 04/07/1948. Καρδινάλιος επίσκοπος; Πατριάρχης Βαγδάτης των Χαλδαίων

Κένυα

John Njue , 01/01/1946. Καρδινάλιος Ιερέας του Πολυτιμότερου Αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος Ναϊρόμπι (διορίστηκε από τον Βενέδικτο XVI)

Λιθουανία

Rolandas Makrickas , 31/01/1972. Καρδινάλιος Διάκονος του Sant'Eustachio. Συνοδηγός Αρχιερέας της Βασιλικής της Santa Maria Maggiore

Λουξεμβούργο

Jean-Claude Hollerich , 08/09/1958. Καρδινάλιος Ιερέας του San Giovanni Crisostomo a Monte Sacro Alto. Αρχιεπίσκοπος Λουξεμβούργου

Μαδαγασκάρη

Désiré Tsarahazana , 13/06/1954. Καρδινάλιος ιερέας του San Gregorio Barbarigo alle Tre Fontane. Μητροπολίτης Τοαμασίνας

Μαλαισία

Sebastian Francis , 11/11/1951. Καρδινάλιος ιερέας της Santa Maria Causa Nostrae Laetitiae; Επίσκοπος Πενάνγκ

Μάλτα

Mario Grech , 20/02/1957. Καρδινάλιος Διάκονος των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού· Γενικός Γραμματέας της Συνόδου των Επισκόπων

Νέα Ζηλανδία

John Atcherley Dew , 05/05/1948. Καρδινάλιος Ιερέας του Sant'Ippolito; Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος Ουέλλινγκτον

Νικαράγουα

Leopoldo José Brenes Solórzano , 03/07/1949. Καρδινάλιος ιερέας του San Gioacchino ai Prati di Castello. Αρχιεπίσκοπος Μανάγκουα

Νιγηρία

Peter Ebere Okpaleke , 01/03/1963. Καρδινάλιος Ιερέας των Αγίων Μαρτύρων της Ουγκάντα ​​στο Poggio Ameno. Επίσκοπος Ekwulobia

Ολλανδία

Willem Jacobus Eijk , 22/06/1953. Καρδινάλιος Ιερέας του San Callisto. Μητροπολίτης Αρχιεπίσκοπος Ουτρέχτης (διορίστηκε από τον Βενέδικτο XVI)

Πακιστάν

Joseph Coutts , 12/07/1945. Καρδινάλιος ιερέας του San Bonaventura da Bagnoregio. Ομότιμος Αρχιεπίσκοπος Καράτσι

Παπούα Νέα Γουινέα

John Ribat , 02/09/1957. Καρδινάλιος Ιερέας του San Giovanni Battista de' Rossi; Αρχιεπίσκοπος Πορτ Μόρεσμπι

