Cassie Ventura: «Δεν είμαι παιχνίδι, είμαι η κόρη κάποιου» - Η γυναίκα που στοιχειώνει τον Diddy

To όνομά της, οι φωτογραφίες της με μελανιές και τραύματα και οι αποκαλύψεις για τα «πέτρινα χρόνια» που έζησε δίπλα σε έναν απο τους πιο ισχυρούς παράγοντες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας κάνουν τον γύρο του κόσμου. Ο λόγος για την Casandra Elizabeth Ventura, ευρύτερα γνωστή ως «Cassie» που έζησε στο πλευρό του ράπερ Sean «Diddy» Combs από το 2007 έως το 2018, βιώνοντας από πρώτο χέρι την σκοτεινή αυτοκρατορία και τα διαβόητα ροζ «πάρτι της φρίκης»

Ο 55χρονος μουσικός και επιχειρηματίας δικάζεται κατηγορούμενος μεταξύ άλων ότι ανάγκαζε γυναίκες να συμμετέχουν σε σεξουαλικά πάρτι υπό την επήρεια ναρκωτικών, τα οποία διαρκούσαν για μέρες ενώ ο ίδιος βιντεοσκοπούσε. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, διηύθυνε μια «εγκληματική επιχείρηση» που είχε ως βάση την εμπορία θυμάτων, με τον «στενό του κύκλο» να βοηθάει στην κάλυψη των αδικημάτων του.

Για χρόνια ένα από το πιο κοντινά του πρόσωπα ήταν η Cassie Ventura, η οποία στην κατάθεσή της την προηγούμενη εβδομάδα έδωσε μία ανατριχιαστική μαρτυρία, προσφέροντας στην παγκόσμια κοινή γνώμη μια γεύση από την τοξική σχέση τους και τη συμμετοχή της στα λεγόμενα «Freak Offs» της ντροπής. Δεν ήταν μόνο η πρώην σύντροφος του Diddy, ήταν το πρόσωπο που πυροδότησε τη δικαστική καταιγίδα εναντίον του, φωτίζοντας ένα δίκτυο κακοποίησης, σιωπής και εξουσίας που ξεπερνά τα όρια της μουσικής βιομηχανίας.

H Cassie Ventura και o Sean Diddy AP

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε η 38χρονη, συμμετείχε στα πολυήμερα ερωτικά πάρτι του, επειδή φοβόταν πως θα την εκβίαζε αν αρνιόταν. «Δεν είμαι πάνινη κούκλα, είμαι η κόρη κάποιου» κατάφερε να πει στο δυνάστη της, όταν την ξυλοκόπησε έξω από ένα ασανσέρ στο ξενοδοχείο InterContinental του Λος Άντζελες τον Μάρτιο του 2016, δήλωση που επανέλαβε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Το περιστατικό ήταν η αρχή του τέλους για την αρρωστημένη δράση του. Η βίαιη επίθεση του «Diddy» στην πρώην σύντροφό του παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, σε ένα πλήρες, αμοντάριστο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες. Το αποδεικτικό στοιχείο άφησε άφωνο το ακροατήριο καθώς προβλήθηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο και στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Δείχνει τον ράπερ να σέρνει βίαια την τραγουδίστρια έξω από το ασανσέρ και να περπατά απειλητικά στον διάδρομο φορώντας μόνο μια πετσέτα.

Το υλικό είναι χωρίς ήχο, ωστόσο η εικόνα μιλά από μόνη της: η Cassie φαίνεται να προσπαθεί να διαφύγει, αλλά ο Combs τη ρίχνει στο έδαφος, τη χτυπά και την κλωτσά ενώ είναι ακίνητη. Στη συνέχεια την τραβά πίσω στο δωμάτιο από το φούτερ της. Τον Νοέμβριο του 2023, η Cassie Ventura υπέβαλε την πρώτη μήνυση εις βάρος του πρώην «αγαπημένου της» , ανοίγοντας τον δρόμο για πλήθος φρικτών καταγγελιών που ακολούθησαν. Τον κατηγόρησε για σωματική κακοποίηση, παρενόχληση και ψυχολογική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Οι αποκαλύψεις αυτές οδήγησαν τελικά στη σύλληψη του καλλιτέχνη τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η Cassie κατέθεσε για απειλές, χρήση ναρκωτικών και βία - συμπεριλαμβανομένου ενός φερόμενου βιασμού - που υπέστη καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης της με τον Combs. Μέσω της εξαντλητικής της κατάθεσης, οι εισαγγελείς έθεσαν τις βάσεις για να ενισχύσουν τον ισχυρισμό τους ότι o γυμνός πλέον «βασιλιάς της χιπ χοπ» όχι μόνο την εμπορευόταν σεξουαλικά, αλλά ηγούνταν και μιας ευρύτερης εγκληματικής επιχείρησης με τη βοήθεια συνεργατών, δήλωσαν νομικοί εμπειρογνώμονες στο CNN.

Η Ventura είπε ότι τα «Freak Offs» πραγματοποιούνταν τόσο στο σπίτι της όσο και στο σπίτι του Combs, εκτός από τα ξενοδοχεία στη Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, το Λος Άντζελες, την Ατλάντα, το Λας Βέγκας, την Ίμπιζα και τα νησιά Τερκς και Κάικος. Όπως κατέθεσε, ο Diddy «σίγουρα δεν» ήθελε το προσωπικό του να μάθει για τα πάρτι των οργίων και είπε ότι δεν είπε ποτέ στους φίλους της ή σε κανένα μέλος του προσωπικού του για αυτά.

Οι συνοδοί πληρώνονταν απο 1.500 έως 6.000 δολάρια για τις υπηρεσίες τους σε μετρητά που παρείχε ο Combs ή τα έφερναν στην εκάστοτε τοποθεσία οι άνδρες της ασφάλειάς του, είπε η Ventura. Κατέθεσε επίσης ότι την απείλησε τον Δεκέμβριο του 2011, όταν έμαθε ότι έβγαινε με τον Σκοτ ​​Μεσκούντι, γνωστό και ως ράπερ Kid Cudi. «Μου είπε για βίντεο που είχε και επρόκειτο να κυκλοφορήσει και ότι επρόκειτο να βλάψει εμένα και τον Σκοτ», είπε, προσθέτοντας ότι τα βίντεο στα οποία αναφερόταν ήταν απο τα πάρτι. Κατέθεσε επίσης ότι ο Κομπς της είπε ότι το αυτοκίνητο του Cudi θα ανατινασσόταν στην είσοδο του σπιτιού του πριν συμβεί αυτό. Ηταν μία απο τις εκατοντάδες απειλές που είχε δεχθεί από τον μεγιστάνα.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Combs εκμεταλλεύτηκε και χρησιμοποίησε το δίκτυο των υπαλλήλων του για να διευκολύνει παράνομες δραστηριότητες, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης προσπαθούν να δείξουν στους ενόρκους ότι η Cassie -όπως και πολλοί συνεργάτες του- συναινούσαν στα «σόου της ντροπής». Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε επίσης για τη χρήση ναρκωτικών και είπε ότι πάλευε με τον εθισμό στα οπιοειδή από το 2022.

O κατηγορούμενος Diddy και η πρώην σύντροφός του ΑΡ

Περίγραψε μια 45ήμερη παραμονή σε κέντρο αποκατάστασης στην Αριζόνα το 2023, όπου υποβλήθηκε σε EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) για να βοηθήσει στην επίλυση τραύματος. Σε κάποιο άλλο σημείο της δίκης η 38χρονη γυναίκα είπε οτι «έχει αγάπη για το παρελθόν, ό,τι κι αν ήταν αυτό». Προς το τέλος της κατάθεσής της επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε συμφωνηθεί ένας διακανονισμός ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων με το ξενοδοχείο InterContinental στο Λος Άντζελες, όπου δέχθηκε επίθεση.

Μετά την εμφάνισή της στο δικαστήριο, εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας ότι ελπίζει ότι η κατάθεσή της «θα βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους να θεραπευτούν από την κακοποίηση και τον φόβο». Και πρόσθεσε: «Όσο περισσότερο θεραπεύομαι, τόσο περισσότερα μπορώ να θυμηθώ», είπε. «Και όσο περισσότερα μπορώ να θυμηθώ, τόσο περισσότερα δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Ποια είναι η Cassie Ventura

Τραγουδίστρια, χορεύτρια, ηθοποιός και μοντέλο, η Casandra Elizabeth Ventura γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου του 1986 στο Νιου Λόντον του Κονέκτικατ. Ξεκίνησε τη μουσική της καριέρα αφού γνώρισε τον παραγωγό Ryan Leslie στο τέλος του 2004, ενώ λίγο μετά την ανακάλυψε ο "Diddy" ,εντάσσοντάς την στο δυναμικό της δισκογραφικής του εταιρείας, Bad Boy Records.

Το 2006, όταν ήταν 19 ετών, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο single της "Me & U". Έγινε η πρώτη της επιτυχία, φτάνοντας στο Νο. 1 στο chart Hot R&B/Hip-Hop Songs του Billboard και στο Νο. 3 στο Hot 100. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Combs άκουσε το "Me & U" σε ένα κλαμπ και αισθάνθηκε την ανάγκη να εκτοξεύσει εκείνη την εποχή την καριέρα της Cassie.

Εκείνη την εποχή, ο Combs επαίνεσε τη μουσική εξέλιξη της Cassie «Αφιερώσαμε τον χρόνο μας, την αναπτύξαμε για περίπου ενάμιση χρόνο», είπε σε μια συνέντευξη του 2008. «Ο κόσμος θα τη δει εκεί και θα πει, "Ουάου, έχει πραγματικα μεταμορφωθεί σε μια πεταλούδα"». Ωστόσο δεν κυκλοφόρησε νέα μουσική μέχρι το 2012, όταν ηχογράφησε ξαφνικά ένα σετ τριών mixtapes. Συνέχισε να κυκλοφορεί singles σποραδικά τα επόμενα χρόνια.

«Υποθέτω ότι μεγάλωσα πολύ, αλλά στην ουσία είμαι ακόμα το ίδιο άτομο» δήλωνε η Cassie στο Billboard. «Πολλά έχουν αλλάξει στη ζωή μου, πράγματα που με έκαναν να σκεφτώ διαφορετικά. Είμαι πιο ευάλωτη και μπορείς να ακούσεις τα φωνητικά μου καλύτερα αυτή τη φορά. Υπάρχει πραγματικό συναίσθημα και μια πολύ πιο πραγματική σύνδεση με τους θαυμαστές μου» έλεγε.

Σοκάρουν οι εικόνες της κακοποίησης που υπέστη στα χέρια του Diddy

Αν και αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας τα επόμενα χρόνια, εξακολουθεί να είναι αγαπητή στους θαυμαστές των κλαμπ της δεκαετίας του 2000. Η μουσική της Ventura περιγράφεται ως R&B, ποπ και χιπ χοπ σόουλ. Ο Άντι Κέλμαν του AllMusic επαίνεσε τις φωνητικές της επιδόσεις για τον «χαρακτήρα και την ικανότητά της», ενώ η ίδια έχει δηλώσει «φανατκή θαυμάστρια της Janet Jackson » Θεωρείται επίσης είδωλο λόγω του «εκκεντρικού στυλ» και της «θηλυκής» και «εκλεπτυσμένης» μόδας που λανσάρει, ξυρίζοντας μεταξύ άλλων τα μαλλιά της το 2009, επηρεασμένη από το πανκ Έχει αναφέρει την Κέιτ Μος ως την στυλιστική της επιρροή.

Η Ventura υπέγραψε επίσης συμβόλαια με γνωστά πρακτορεία μοντέλων, ενώ συνεργάστηκε με μεγάλους οίκους μόδας και έγινε εξώφυλλο σε πολλά περιοδικά. Έχει επισης ασχοληθεί με την υποκριτική. Ενσάρκωσε τη Σόφι στην ταινία του 2008 "Step Up 2: The Streets" και έχει εμφανιστεί επίσης στο "The Perfect Match" και σε πολλά επεισόδια του "Empire".

Η δίκη του Combs για εμπορία ανθρώπων και εκβιασμό συνεχίζεται, ενώ αντιμετωπίζει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η Cassie μαζι με τα εκατοντάδες ακόμη θύματά του, αγωνιά για την ετυμηγορία. Στο μεταξύ προσπαθεί να γυρίσει σελίδα, αφήνοντας πίσω το δύσκολο παρελθόν της. Μετά τον χωρισμό της από τον Combs το 2018, παντρεύτηκε τον Alex Fine, έναν επαγγελματία ταυρομάχο, μοντέλο και προσωπικό γυμναστή, με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες. Είναι έγκυος στο τρίτο τους παιδί.