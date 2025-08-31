Ο Έλληνας που «χτίζει» επιχειρήσεις στην Αφρική: Οι δυσκολίες και οι δουλειές του μέλλοντος

Ο Γιάννης Κουρκουτάς το 2011 πήρε μια απόφαση που για πολλούς φάνταζε παράτολμη: Εγκατέλειψε την Ελλάδα και αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του κάπου πολύ μακριά, στην καρδιά της Αφρικής, στη Ζάμπια. Σε μια εποχή αβεβαιότητας για την ελληνική οικονομία, εκείνος είδε ευκαιρίες όπου άλλοι έβλεπαν ρίσκο.

Σήμερα, περισσότερο από μια δεκαετία μετά, είναι ένας από τους λίγους Έλληνες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά με συνέπεια και επιτυχία στην Υποσαχάρια Αφρική, διασυνδέοντας την ελληνική παραγωγή με τις αναδυόμενες αγορές του Νότου. Ο ίδιος μιλά στο Newsbomb για τις δυσκολίες, τις ευκαιρίες αλλά και τις δουλειές του μέλλοντος στην Αφρική.

«Η ενασχόλησή μου με τις διεθνείς αγορές ξεκίνησε πριν από περίπου 20 χρόνια», αφηγείται ο Έλληνας επιχειρηματίας που επέλεξε να κάνει τη Ζάμπια επιχειρηματική του βάση. Το 2011 εγκαταστάθηκε μόνιμα στη χώρα και, όπως λέει, «είδα από κοντά τις ευκαιρίες, τις ανάγκες και την έλλειψη δομημένης επιχειρηματικής εκπροσώπησης για πολλές διεθνείς εταιρείες».

Ο Γιάννης Κουρκουτάς στην Αφρική

Έτσι γεννήθηκε η MRX Export to Africa, μια εταιρεία με αποστολή να βοηθά επιχειρήσεις από την Ελλάδα και την Ευρώπη να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές της Υποσαχάριας Αφρικής μέσα από στρατηγική, τοπική παρουσία και ουσιαστικές συνεργασίες.

Από την Τανζανία στο Κονγκό

Αν και η κύρια βάση παραμένει η Ζάμπια, η επιχειρηματική του δραστηριότητα εκτείνεται σε 15 χώρες της περιοχής, ανάμεσά τους η Νότια Αφρική, η Τανζανία, η Μποτσουάνα, η Νιγηρία, η Κένυα, η Μοζαμβίκη και το Κονγκό.

«Ασχολούμαστε με πολλούς κλάδους όπου υποστηρίζουμε επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών και τα τρόφιμα και ποτά (FMCG), τα καλλυντικά καθώς και τα αγροτικά εφόδια», εξηγεί.

Γιατί επέλεξε την Αφρική;

Ο ίδιος εντόπισε στην ήπειρο έναν μοναδικό συνδυασμό παραγόντων: Δημογραφική ανάπτυξη, καταναλωτική ζήτηση και αναξιοποίητες αγορές. «Είδα ότι υπήρχε χώρος για να χτίσει κανείς κάτι με διάρκεια», αναφέρει. «Η δυνατότητα να προσφέρουμε ουσιαστική προστιθέμενη αξία σε ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες ήταν για μένα το μεγαλύτερο κίνητρο».

Το επιχειρηματικό τοπίο της Ζάμπια

Όπως επισημαίνει, η Ζάμπια είναι μια αγορά με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης και ένα σχετικά ανοικτό επιχειρηματικό περιβάλλον για ξένες εταιρείες.

«Οι ευκαιρίες εστιάζονται κυρίως στο οργανωμένο λιανεμπόριο, την υγεία, τη γεωργία, και τις λύσεις logistics και διανομής. Οι τοπικές επιχειρήσεις αναζητούν εταίρους που μπορούν να προσφέρουν ποιότητα και συνέπεια», εξηγεί.

Στην Αφρική η επιχειρηματικότητα βρίσκει πεδίο ανάπτυξης Pexels

Η επιχειρηματική κουλτούρα της Αφρικής

«Η επιχειρηματική κουλτούρα στην Αφρική βασίζεται έντονα στις προσωπικές σχέσεις. Πριν προχωρήσεις σε οτιδήποτε, πρέπει να "χτίσεις" εμπιστοσύνη», δηλώνει με έμφαση.

Ο χρόνος και η φυσική παρουσία παίζουν καθοριστικό ρόλο: «Η υπομονή και η κατανόηση του τοπικού τρόπου σκέψης είναι κρίσιμες. Οι διαδικασίες δεν είναι πάντα γραμμικές και το “χρόνοδιάγραμμα Ευρώπης” σπάνια λειτουργεί εδώ».

Οι τομείς του αύριο στην Αφρική

Σε ό,τι αφορά τη μελλοντική δυναμική, ο ίδιος ξεχωρίζει συγκεκριμένους τομείς:

Τα FMCG προϊόντα

Η υγεία και τα φαρμακευτικά

Η αγροδιατροφή

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι τεχνολογίες πληρωμών, logistics και εκπαίδευσης

«Ό,τι δίνει πρακτικές λύσεις στις καθημερινές ανάγκες έχει υψηλές πιθανότητες επιτυχίας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Οι προκλήσεις και τα γραφειοκρατικά εμπόδια

«Οι βασικές προκλήσεις περιλαμβάνουν την αβεβαιότητα στις διαδικασίες, τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, και τη διαχείριση των τοπικών συνεργασιών», υπογραμμίζει.

Η φυσική παρουσία παραμένει απαραίτητη: «Δεν μπορείς να δουλέψεις εξ αποστάσεως σε αυτές τις αγορές».

Όπως αναφέρει, τα γραφειοκρατικά και θεσμικά εμπόδια είναι υπαρκτά: «Από θέματα με τελωνεία και άδειες, μέχρι διαφορετικές ερμηνείες κανονισμών». Ωστόσο, τονίζει ότι «αυτά μπορούν να ξεπεραστούν με την κατάλληλη τοπική καθοδήγηση και συνεργασία με αξιόπιστους εταίρους».

Ο Έλληνας επιχειρηματίας που άνοιξε δρόμους στην Αφρική

Για τη στήριξη από θεσμικούς φορείς, αναγνωρίζει τη συμβολή του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου: «Έχει αναλάβει έναν σημαντικό θεσμικό ρόλο, κυρίως σε επίπεδο προβολής, ενημέρωσης και προώθησης των συμφερόντων των ελληνικών επιχειρήσεων».

Ωστόσο, εκφράζει και μια προσδοκία: «Η γενικότερη παρουσία της ελληνικής πολιτείας στις περισσότερες αφρικανικές χώρες είναι ακόμα περιορισμένη. Θα θέλαμε να δούμε περισσότερες εμπορικές αποστολές, τοπικά business hubs και πρακτική υποστήριξη στις εξαγωγικές προσπάθειες».

Η συμβουλή σε έναν νέο επιχειρηματία

Κλείνοντας, δίνει τη δική του πολύτιμη συμβουλή σε όσους οραματίζονται να επιχειρήσουν στην αφρικανική ήπειρο: «Να ξεκινήσει με στρατηγική και επιμονή. Να επενδύσει χρόνο για να γνωρίσει την αγορά, να κάνει ένα ταξίδι επιτόπου, και να συνεργαστεί με ανθρώπους που έχουν τοπική εμπειρία. Η Αφρική έχει τεράστιες δυνατότητες, αλλά δεν συγχωρεί την προχειρότητα. Με σωστή καθοδήγηση και διάθεση για προσαρμογή, μπορεί να γίνει μια εξαιρετική επιχειρηματική ευκαιρία».