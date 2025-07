Από την πασαρέλα και τα δικαστήρια, στη Βασ. Σοφίας: Η Κίμπερλι Γκίλφοΐλ και οι σταθμοί της ζωής της

Η επιλογή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις, φέρνοντας στην Αθήνα όχι μόνο την πρώτη γυναίκα στην ιστορία που αναλαμβάνει τον ρόλο, αλλά και μια προσωπικότητα με μεγάλη εμπειρία τόσο στον νομικό και μιντιακό χώρο, όσο και στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

Η «Κιμ» όπως τη φωνάζουν οι οικείοι της έλαβε το πράσινο φως από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και αφού εξασφαλίσει και τυπικά την έγκριση από την ολομέλεια του Σώματος, θα μαζέψει τις αποσκευές της και προς το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη θα μετακομίσει στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης για την επικύρωσή της, απάντησε σε μία σειρά από ερωτήσεις όπως οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και το Ισραήλ και το όραμά της για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Τόνισε τη στρατηγική σημασία της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και επαίνεσε τη δέσμευσή της στις αμυντικές δαπάνες, οι οποίες πλέον υπερβαίνουν το 3% του ΑΕΠ της και αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά στο 5%.

Πιο συγκεκριμένα επεσήμανε την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Ελλάδα, δηλώνοντας ότι αντίστοιχες αναβαθμίσεις άμυνας συμβάλλουν σημαντικά στην ασφάλεια της νοτιοανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ. Αντίθετα, σημείωσε ότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα F-35 λόγω της συνεργασίας της με τη Ρωσία στο πυραυλικό σύστημα S-400. Η Γκίλφοϊλ υπογράμμισε τέλος τη σημασία της συνεργασίας με συμμάχους που τηρούν τις δεσμεύσεις τους - όπως η Ελλάδα - και επιβεβαίωσε την προσήλωση των ΗΠΑ στο διεθνές δίκαιο, επικρίνοντας τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου από την Τουρκία.

Ποια είναι η Κίμπερλι Αν Γκίλφοΐλ

Η 56χρονη σήμερα Κίμπερλι Αν Γκίλφοϊλ, γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο στις 9 Μαρτίου του 1969. Η μητέρα της, Μερσέντες Μαρί Τζερένα με καταγωγή από το Πόρτο Ρίκο, ήταν δασκάλα ειδικής αγωγής. Διαγνώστηκε με λευχαιμία όταν η Κιμ ήταν 9 ετών και πέθανε δύο χρόνια μετά. Ο πατέρας της, Αντονι Κρίστοφερ «Τόνι» Γκίλφοϊλ μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 20 ετών. Κατατάχτηκε και υπηρέτησε για τέσσερα χρόνια στον αμερικανικό στρατό και στη συνέχεια έγινε μεσίτης ακινήτων και στενός σύμβουλος του γαμπρού του, τότε δημάρχου του Σαν Φρανσίσκο Γκάβιν Νιούσομ. Μεγάλωσε μόνος του την Κίμπερλι και τον μικρότερο αδελφό της και έφυγε από τη ζωή το 2008.

Η Κιμπερλι έμαθε από νωρίς να είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη, πληρώνοντας μόνη της τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας UC Davies και στη Νομική του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο, φτιάχνοντας σάντουιτς σε ένα ντελικατέσεν και στη συνέχεια δουλεύοντας ως μοντέλο, χάρη στην εντυπωσιακή ομορφιά της. Δούλεψε μεταξύ άλλων ως μοντέλο εσωρούχων και μόδας και εμφανίστηκε σε διαφημιστικές καμπάνιες τοπικών πολυκαταστημάτων, αλλά και της Victoria's Secret.

Ουσιαστικά όμως η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε στον νομικό τομέα, αφού απέκτησε το πτυχίο της από το Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο. Υπηρέτησε ως εισαγγελέας τόσο στο Σαν Φρανσίσκο όσο και στο Λος Άντζελες, αναλαμβάνοντας υποθέσεις υψηλού προφίλ, όπως η περίφημη δίκη «People v. Noel and Knoller» το 2002, μια υπόθεση ανθρωποκτονίας δευτέρου βαθμού που αφορούσε στη θανατηφόρα επίθεση ενός σκύλου σε μία γυναίκα και απέκτησε παγκόσμια απήχηση.

Το 2004, η Γκίλφοϊλ «μετακόμισε» στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, εργαζόμενη ως νομική αναλύτρια για μία σειρά από δίκτυα όπως το Court TV, το ABC News και το CNN. Ήταν η παρουσία της στο Fox News ωστόσο από το 2006 έως το 2018, ως συμπαρουσιάστρια της εκπομπής "The Five" που την καθιέρωσε ως εξέχουσα σχολιάστρια της συντηρητικής πτέρυγας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Γκίλφοϊλ αναγνωρίστηκε για την ευφυΐα και τις επικοινωνιακές της δεξιότητες.

Δεσμοί με την πολιτική και την οικογένεια Τραμπ

Η προσωπική ζωή της Γκίλφοϊλ που έγινε συχνά πρωτοσέλιδο στις αμερικανικές ταμπλόιντ την έφερε σε στενή επαφή με την πολιτική. Μέσα στις αίθουσες των δικαστηρίων γνώρισε έναν εφέτη που της σύστησε τον γιο του, έναν γοητευτικό νέο που ασχολούνταν με τα κοινά, τον Γκάβιν Νιούσομ. Παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2001 στην καθολική εκκλησία του Αγίου Ιγνατίου και δύο χρόνια μετά εκείνος εξελέγη δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο. Η δεξίωση έγινε στην έπαυλη της Αν και του Γκόρντον Γκέτι στην πολυτελή συνοικία Pacific Heights του Σαν Φρανσίσκο.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου του 2004 του περιοδικού Harper's Bazaar ποζάροντας στη Βίλα Γκέτι, υπό τον τίτλο «οι νέοι Κένεντι». Πρόκειται για τον ίδιο Νιούσομ που είναι σήμερα κυβερνήτης της Καλιφόρνια και μία από τις πιο ισχυρές φωνές των Δημοκρατικών ενάντια στον Τραμπ, τον οποίο κατηγορεί ανοιχτά για «κατάχρηση εξουσίας».

Στις 27 Μαΐου του 2006, η Γκίλφοϊλ παντρεύτηκε στο Μπαρμπάντος τον επιχειρηματία και μοντέλο του Calvin Klein, Έρικ Βίλενσι που έχει σχεδιάσει το περίφημο Πέλοτον, το μηχάνημα γυμναστικής για το σπίτι που έγινε επιτυχία στα χρόνια της πανδημίας. Τo φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς η Κίμπερλι γέννησε το γιο τους, Ρόναν, όμως ο γάμος τους έληξε τον Νοέμβριο του 2009.

Ακολούθησε η πολυσυζητημένη σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με τον οποίο αρραβωνιάστηκε το 2020. Παρόλο που η σχέση τους έληξε στο τέλος του 2024, αυτή η σύνδεση την έφερε ακόμη πιο κοντά στον πολιτικό κύκλο της οικογένειας Τραμπ. Είχαν σχέση από το 2018 έως το 2024 και όταν έγινε γνωστό ότι χώρισαν οι ταμπλόιντ παρουσίασαν τη νέα γυναίκα στη ζωή του υιού Τραμπ, τη Μπετίνα Άντερσον από τη Φλόριντα.

Μετά τα εκτενή δημοσιεύματα ότι το ζευγάρι δεν είναι πλέον μαζί, ο Τραμπ Τζούνιορ τόνισε ότι «η Κίμπερλι και εγώ δεν θα σταματήσουμε ποτέ να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον και θα μας ενώνει πάντα μια ιδιαίτερη σχέση».

Στις αποκλειστικές δηλώσεις που είχε κάνει τότε στο Page Six δήλωσε για την πρώην σύντροφό του: «Υπήρξε αήττητη εισαγγελέας, αστέρας των τηλεοπτικών ειδήσεων σε εθνικό επίπεδο, ηγέτης του κινήματος MAGA και στενή σύμβουλος του προέδρου. Ο λαός της Ελλάδας αποκτά το απόλυτο αστέρι και τώρα όλος ο κόσμος θα το δει περισσότερο από ποτέ».

Η Γκίλφοϊλ υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ, συμμετέχοντας ενεργά στις προεκλογικές του εκστρατείες και εκφωνώντας ομιλίες σε συγκεντρώσεις και συνέδρια των Ρεπουμπλικανών, συμπεριλαμβανομένων των Εθνικών Συνεδρίων του 2020 και του 2024. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την Γκίλφοϊλ ως «στενή φίλη και σύμμαχο», επαινώντας την «εκτεταμένη εμπειρία και ηγεσία της στο δίκαιο, τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική» και το «κοφτερό μυαλό» της.

Ελλάδα: Στρατηγικός εταίρος εν μέσω προκλήσεων

Ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της χώρας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα, ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην περιοχή της Μεσογείου. Ωστόσο, αντιμετωπίζει επίσης σημαντικές προκλήσεις, όπως η ανάκαμψη από την οικονομική αστάθεια, η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και οι περιβαλλοντικές καταστροφές.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η Γκίλφοϊλ είναι «απόλυτα κατάλληλη» για να προωθήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την αμυντική συνεργασία έως το εμπόριο και την καινοτομία. Η Γκίλφοϊλ, από την πλευρά της, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη θέση, τονίζοντας με κάθε ευκαιρία τη σημασία των δημοκρατικών αξιών που «γεννήθηκαν στην Ελλάδα και βοήθησαν στη διαμόρφωση της Αμερικής».

Η Γκίλφοϊλ τέλος έχει δημοσιεύσει ένα ημι-αυτοβιογραφικό βιβλίο συμβουλών με τίτλο «πώς να είστε ο καλύτερος συνήγορος του εαυτού σας» (Making the Case: How to Be Your Own Best Advocate), για τις εμπειρίες της καθώς μεγάλωνε, αλλά και από την εποχή που εργάστηκε ως εισαγγελέας και ενθάρρυνε τους ανθρώπους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Τον Απρίλιο του 2024, ανακοίνωσε την δημοσίευση ενός παιδικού βιβλίου, τα έσοδα του οποίου διέθεσε σε φιλοζωϊκό σωματείο.