«Εξαφανίστηκε βίαια» καθηγητής - Γιατί αντέδρασαν οι ακτιβιστικές οργανώσεις

Ο επικεφαλής υπουργός του Μπαλουχιστάν Sarfrazz, Bugti, ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη σύλληψη του επίκουρου καθηγητή Qazi Usman του Πανεπιστημίου BUITEMS, κατηγορώντας τον ότι διευκόλυνε τη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας του σιδηροδρομικού σταθμού Quetta και άλλες επιθέσεις.

Σε συνέντευξη Τύπου στην Κουέτα, ο Bugti έπαιξε μια ηχογραφημένη δήλωση που αποδίδεται στον Usman, στην οποία ο ακαδημαϊκός επιβεβαίωσε το υπόβαθρό του, συμπεριλαμβανομένου ενός μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο Quaid-i-Azam και ενός διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Peshawar.

Στο βίντεο, ομολόγησε φερόμενες διασυνδέσεις με μαχητικές ομάδες. Ο Μπούτζι τόνισε ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα «δεν ήταν σε μεγάλη λεπτομέρεια» για να μην παρεμποδιστούν οι έρευνες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την οικογένεια και τις τοπικές πηγές, ο Ουσμάν και ο μικρότερος αδελφός του Τζιμπράν Αχμέτ συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιδρομής των δυνάμεων ασφαλείας και αξιωματούχων του Αντιτρομοκρατικού Τμήματος στην πόλη Afnan της Quetta στις 12 Αυγούστου.

Η εξαναγκαστική εξαφάνισή του αναφέρθηκε επίσης από την περασμένη εβδομάδα.

Οι παρατηρητές σημειώνουν ότι παρόμοιες περιπτώσεις έχουν εμφανιστεί επανειλημμένα στο Μπαλουχιστάν, όπου οι άνθρωποι που αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι παρουσιάζονται αργότερα υπό κράτηση και κατηγορούνται για μαχητικότητα μέσω τηλεοπτικών ομολογιών και δοκιμών στα μέσα ενημέρωσης. Πολλά από αυτά τα άτομα έχουν στην εξής αθωωθεί από τα δικαστήρια λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστές καταδίκασαν έντονα τη δημόσια προβολή της υποτιθέμενης ομολογι ονομασίας του Ουσμάν, χαρακτηρίζοντάς την ως εξαναγκασμένη και αποκτήθηκε υπό πίεση.

Η Panak, η πτέρυγα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Εθνικού Κινήματος Baloch (BNM), δήλωσε ότι το βίντεο ισοδυναμούσε με μια «εκστρατεία σπίλωσης» και παραβίασε τις υποχρεώσεις του Πακιστάν βάσει του διεθνούς δικαίου.

«Οι εξαναγκαστικές ομολογίες και οι προκατειλημμένες, κρατικές εκστρατείες σπίλωσης παραβιάζουν την απαγόρευση των βασανιστηρίων και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της. Ζήτησε την άμεση πρόσβαση του κ. Usman σε δικηγόρους, μια ανεξάρτητη έρευνα για την κράτησή του και τη λογοδοσία των αξιωματούχων.

Ο διακεκριμένος δικηγόρος για τα δικαιώματα Imaan Mazari δήλωσε ότι είχε γίνει μάρτυρας από πρώτο χέρι του τρόπου με τον οποίο οι κρατούμενοι αναγκάζονται να καταγράφουν σεναριακά μηνύματα υπό απειλές. «Είμαι ο ίδιος μάρτυρας για το πώς σας παραδίδεται ένα γραπτό σενάριο υπό κράτηση, μαζί με απειλές ότι αν αρνηθείτε να καταγράψετε το βιντεοσκοπημένο μήνυμα, «η μητέρα σας θα βρει το παράθυρό σας αφόρητα βαρύ», έγραψε στο X. Επέκρινε τους δημοσιογράφους για τη μετάδοση τέτοιων δηλώσεων, χαρακτηρίζοντάς την «δίκη από τα μέσα ενημέρωσης» και συνενοχή με τις κρατικές υπηρεσίες.

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Mazari είπε ότι ο Δρ Usman Qazi δεν ήταν «τρομοκράτης» αλλά θύμα «κρατικής τρομοκρατίας» εναντίον των πολιτών του Πακιστάν. Υποστήριξε ότι το κράτος χρησιμοποιεί προπαγάνδα μετά από κάθε αποτυχία ασφαλείας στο Μπαλουχιστάν «για να δικαιολογήσει τα εγκλήματα πολέμου εναντίον του λαού των Βαλούχων», αντί να τερματίσει τις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις και δολοφονίες.

Ο Mazari είπε ότι εκείνοι που «τυλίγονται και ανόητα τέτοιες «ομολογίες» αγνοούν το σχεδόν συνολικό ποσοστό ομολογίας στα στρατιωτικά δικαστήρια. «Ολόκληρη η χώρα έχει γίνει στρατιωτικό δικαστήριο και το τσίρκο συνεχίζεται, καθώς οι άνθρωποι που εξαφανίζονται με τη βία, τώρα πλαισιώνονται ως «τρομοκράτες» ως θέμα ρουτίνας», έγραψε.

Ρώτησε επίσης γιατί οι άνθρωποι εξαφανίζονται εξαρχής εάν είναι γνήσιοι ύποπτοι. «Αν οι βίαια εξαφανισμένοι είναι πράγματι τρομοκράτες, γιατί το κράτος τους εξαφανίζει βίαια». Γιατί δεν συλλαμβάνονται σε εγκληματική ή τρομοκρατική υπόθεση σύμφωνα με το νόμο; Πόσες ζωές θα καταστραφούν καθώς αυτή η πολιτική των αναγκαστικών εξαφανίσεων και η θρασύτατη κατάχρηση των αντιτρομοκρατικών νόμων συνεχίζεται;»

Ο ακτιβιστής των Βαλούχων Sadia Baloch δήλωσε ότι οι εξαναγκαστικές ομολογίες και οι άδικες καταδίκες των εξαφανισμένων ατόμων ήταν μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου για την ποινικοποίηση της διαφωνίας. «Οι κρατικές δυνάμεις και οι υπηρεσίες συχνά το χρησιμοποιούν αυτό για να φιμώσουν τους κρατούμενους, να δικαιολογήσουν την παρατεταμένη κράτηση χωρίς δίκη και να στιγματίσουν τον πολιτικό ακτιβισμό», είπε.

Η Baloch Voice for Justice, μια άλλη ομάδα δικαιωμάτων, δήλωσε ότι η υποτιθέμενη ομολογία έθεσε «σοβαρά νομικά ερωτήματα» και ισοδυναμούσε με «σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Σε μια λεπτομερή δήλωση, η ομάδα υποστήριξε ότι το βίντεο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακόμη και πριν από τη συνέντευξη Τύπου της κυβέρνησης, η οποία είπε ότι έδειξε ότι οι κρατικοί θεσμοί «δέρνουν προτεραιότητα στην προπαγάνδα για τη δικαιοσύνη».

Η ομάδα τόνισε έξι ανησυχίες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, της παρανομίας των ενυπόθηκων δηλώσεων και του κινδύνου βασανιστηρίων και εξαναγκασμού. Προειδοποίησε ότι οι εξομολογήσεις μετάδοσης χωρίς δικαστική διαδικασία ισοδυναμούσαν με «δοκιμασία των μέσων ενημέρωσης» και επίθεση στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των κρατουμένων.

Η BVJ συνέδεσε επίσης την υπόθεση με ένα ευρύτερο μοτίβο στο Πακιστάν, σημειώνοντας ότι οι αναγκαστικές ομολογίες είχαν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως εναντίον πολιτικών αντιπάλων, φοιτητών και ακτιβιστών και είπε ότι η τακτική οπλιζόταν στο Μπαλουχιστάν για να φιμώσει την διαφωνία. «Σε αυτό το σκηνικό, η ζωή του καθηγητή Usman Qazi βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο», ανέφερε η οργάνωση, προτρέποντας τη Διεθνή Αμνηστία, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλοι να παρέμβουν.