Ο μοναχός από την Σπάρτη που σώζει ζωές στη Μαδαγασκάρη - Έφτιαξε το πρώτο ορφανοτροφείο στην Αφρική

Στη Μαδαγασκάρη, όπου η δημόσια εκπαίδευση είναι σχεδόν ανύπαρκτη και η πρόσβαση σε βασικές υποδομές περιορισμένη, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, κ.κ. Πρόδρομος, ηγείται ενός φιλανθρωπικού έργου που έχει αλλάξει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.

Όπως εξηγεί στο Newsbomb, «είμαι εδώ ως επίσκοπος εξω χρόνια και υπαγόμαστε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Είμαι ο πρώτος επίσκοπος της Μαδαγασκάρης και μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι που έχουμε ονομάσει Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν βρίσκεσαι εδώ, δεν μπορείς να μείνεις αμέτοχος στη δυσκολία των ανθρώπων αυτών».

Με την αγάπη πολλών ανθρώπων, προσθέτει, «έχουμε δημιουργήσει 12 σχολεία. Δεν υπάρχει δημόσια εκπαίδευση στην Αφρική. Έχουμε 7.500 μαθητές εντελώς δωρεάν στα σχολειά μας. Από τη σχολή πληροφορικής έχουμε αποφοιτήσει τα 350 παιδιά».

Στο κομμάτι της υγείας, ο Επίσκοπος αναφέρει: «Έχουμε δημιουργήσει μία κλινική με οδοντιατρείο, με οφθαλμιατρείο, με αιματολογικά εργαστήρια, με ακτινολογικό κέντρο, με υπέρηχους, με φαρμακείο και με μόνιμο προσωπικό 30 άτομα, γιατρούς και νοσηλευτές. Κάθε μήνα 3.000 άνθρωποι περνούν από την κλινική μας και έτσι έχουν όλο αυτό το πολίτη μεγαθότης υγείας εντελώς δωρεάν, χάρη στο Ίδρυμα Ίχα από την Κύπρο».

Η Επισκοπή έχει επίσης πρωτοβουλίες για τα πιο ευάλωτα παιδιά: «Έχουμε 1.500 υποσιτισμένα παιδιά που κάθε μήνα η Επισκοπή μας προσφέρει το γάλα στις μητέρες ή στις γιαγιάδες, γιατί πολλά παιδιά και γυναίκες δυστυχώς χάνονται κατά τη διάρκεια της γέννας, καθώς δεν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες στα χωριά. Είναι δύσκολο, δεν υπάρχει πρόσβαση σε καθαρό νερό. Η Επισκοπή μας έχει ανοίξει 25 πηγάδια, προσφέροντας καθαρό νερό στους ανθρώπους, και έχουμε και μία υδροφόρα που μεταφέρει νερό σε χωριά».

Ο Επίσκοπος αναφέρει ακόμη το πρόγραμμα στήριξης στις φυλακές: «Τρεις φορές την εβδομάδα προσφέρουμε φαγητό στους 750 κρατούμενους. Συν τις ενορίες, έχουμε στήσει 17 ναούς. Μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια έχουν βαπτιστεί 10.000 ιθαγενείς από τη Νότια Σαχάρη και έχουμε 24 ιερείς ιθαγενείς».

Στο γυναικείο μοναστήρι, συνεχίζει, «έχουμε μοναχές παλιντόπιες. Στο φιλανθρωπικό κομμάτι, καθημερινά στα χωριά προσφέρουμε ρούχα και φαγητά. Όταν υπάρχει ξηρασία, μοιράζουμε ρύζι. Η έννοια της φιλανθρωπίας είναι έντονη και όλο αυτό γίνεται χάρη στην αγάπη και τη στήριξη πολλών ανθρώπων».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Επίσκοπος σε ένα πρόγραμμα που σώζει δίδυμα: «Υπάρχει μία περιοχή, το Μανατζάρε, όπου γεννιούνται δίδυμα παιδιά και μέσα από μια τοπική παράδοση απαγορεύεται τα δίδυμα να μεγαλώσουν μαζί. Κάποιος να πάρει το ένα εκ των δύο, το θανατώνει. Όταν βρέθηκα εκεί και άκουσα αυτό, πραγματικά συγκινήθηκα και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το ορφανοτροφείο για να σώσουμε όσα περισσότερα παιδιά μπορούμε. Αυτό το ορφανοτροφείο φιλοξενεί όχι μόνο παιδιά από την περιοχή, αλλά και άλλα παιδιά που έχουν ανάγκη».

Σχετικά με την προσωπική του πορεία, ο κ.κ. Πρόδρομος λέει: «Ξεκίνησα ως μοναχός σε μοναστήρι της Σπάρτης. Στην ηλικία των 18 ετών πήγα στη Μονή των Αγίων Αναργύρων. Από το 2002 μέχρι το 2015 βρισκόμουν στο μοναστήρι, από το 2015 μέχρι το 2018 κατέβηκα στο Καμερούν και το 2019 έγινε η εκλογή μου ως επίσκοπος στη Νότια Μαδαγασκάρη. Δεν ήταν επιλογή δική μου, αλλά δόξα τω Θεώ έγινε».