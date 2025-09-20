Λάρι Έλισον: Ο Μίδας της τεχνολογίας που θέλει να γίνει ο νέος Μέρντοχ

Ο συνιδρυτής της Oracle είναι σχεδόν τόσο πλούσιος όσο ο Eλον Mασκ και πρωταγωνιστεί στην «επανάσταση» που συντελείται στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μέλλον της ψυχαγωγίας, αλλά και στα social media, αποκτώντας όπως όλα δείχνουν μερίδιο και ρόλο στη νέα εποχή του TikTok. Στις 10 Σεπτεμβρίου, ο πιο...cool μεγιστάνας του κόσμου, Λάρι Έλισον, «το κακό παιδί της Σίλικον Βάλεΐ που παίρνει την εκδίκησή του» όπως είχε γράψει το Business Week- έγινε για λίγες ώρες ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Την ημέρα εκείνη, λίγα λεπτά μετά το άνοιγμα των αγορών, η μετοχή της Oracle εκτοξεύτηκε κατά περισσότερο από το ένα τρίτο -στη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το 1992- αρκετά ώστε ο Λάρι Έλισον να αποσπάσει προσωρινά τον τίτλο του «πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο» από τον επί χρόνια κάτοχό του, τον CEO της Tesla, Έλον Μασκ. Ο Mασκ επέστρεψε στην κορυφή μέχρι το τέλος της ημέρας, σύμφωνα με το Bloomberg, καθώς ο γίγαντας λογισμικού απώλεσε κάποια προηγούμενα κέρδη.

Mε τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ το 2016 Invision

Για όσους παρακολουθούν το «σκορ», η διαφορά τους είναι πλέον γύρω στο ένα δισεκατομμύριο δολάρια: 384,2 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι περίπου 383,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον Έλισον. «Οι περιουσίες τους είναι τόσο μεγάλες που ο καθένας θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει τον τρόπο ζωής 5 εκατομμυρίων τυπικών αμερικανικών οικογενειών για ένα χρόνο, περίπου ολόκληρο τον πληθυσμό της Φλόριντα, επιτρέποντάς τους να παραιτηθούν από τις δουλειές τους. Ή θα μπορούσαν απλώς να πουν σε όλη τη Νότια Αφρική να κάνει διακοπές για ένα χρόνο και να μην παράγει τίποτα, με βάση το ΑΕΠ της.

Φίλος του Τραμπ, πατέρας του νέου ιδιοκτήτη του CBS και λάτρης της χλιδής, ο 81χρονος Έλισον βρίσκεται πίσω από όποια πέτρα και αν σηκώσει κανείς εδώ και δεκαετίες και η επιρροή του είναι τεράστια, από την οικονομία μέχρι την πολιτική. Πώς έφτασε όμως μέχρι εδώ;

Από τη CIA στην Oracle

Γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από μια ανύπαντρη έφηβη μητέρα στη Νέα Υόρκη. Όταν αρρώστησε με πνευμονία σε ηλικία μόλις 9 μηνών, εκείνη τον έδωσε για υιοθεσία στη θεία και τον θείο του που τον μεγάλωσαν σε μια εργατική γειτονιά στη νότια πλευρά του Σικάγο.

Ο πατέρας του, ένας σκληρά εργαζόμενος Ρώσος μετανάστης και πιλότος αμερικανικών βομβαρδιστικών, τον δίδαξε να σέβεται την εξουσία. Αλλά καθώς έφτανε η δεκαετία του 1960, ο Έλισον παράτησε το κολέγιο - δύο φορές. Έκτοτε άρχισε να χαράζει το δικό του μονοπάτι και να ακολουθεί το πάθος του για τον προγραμματισμό υπολογιστών.

Το «success story» του ξεκίνησε το 1977, όταν συνίδρυσε τα Software Development Laboratories μαζί με τον Μπομπ Μάινερ και τον Εντ Όουτς. Η CIA τους ανέθεσε τότε την κατασκευή ενός προγράμματος βάσης δεδομένων με την κωδική ονομασία "Oracle". Πέντε χρόνια αργότερα, η εταιρεία μετονομάστηκε σε Oracle και το 1986 εισήχθη στο χρηματιστήριο με τα γνωστά σήμερα αποτελέσματα.

Ο Έλισον διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Oracle για 37 χρόνια, μέχρι το 2014, όταν παραιτήθηκε και ανέλαβε τους ρόλους του εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του επικεφαλής τεχνολογίας, θέσεις που διατηρεί μέχρι σήμερα. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος δύο φορές, από το 1990 έως το 1992. Το 1992, είχε ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα ενώ έκανε σέρφινγκ. Επέστρεψε το 1995 για περίπου μια δεκαετία.

Κατέχει περισσότερο από το 40% της εταιρείας, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν τεχνολογικό γίγαντα που παρέχει λογισμικό σε εταιρείες παγκοσμίως, με ιδιαίτερη έμφαση, πλέον, στο cloud computing και τις υπηρεσίες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Έλισον ήταν στενός φίλος του Στιβ Τζομπς και έχει μιλήσει εκτενώς για τη σχέση τους, θυμούμενος πώς τον ανάγκασε να παρακολουθήσει 73 διαφορετικές εκδοχές του Toy Story για να βεβαιωθεί ότι το...κατάλαβε. Ήταν η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Pixar, του στούντιο κινουμένων σχεδίων που αγόρασε ο Τζομπς από τον Τζορτζ Λούκας για 10 εκατομμύρια δολάρια μετά την απόλυσή του από την Apple. Ο Τζομπς αργότερα πούλησε την Pixar στην Disney για 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια, και έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος της Disney εκείνη την εποχή.

Ο Έλισον μάλιστα προσφέρθηκε να αγοράσει την Apple για να βοηθήσει τον Τζομπς να επιστρέψει μετά την απομάκρυνσή του, αλλά ο Τζομπς αρνήθηκε και αποφάσισε να πείσει το διοικητικό συμβούλιο να τον δεχτεί πίσω, αφού τους πούλησε την νεοσύστατη επιχείρησή του NeXT, η οποία διέθετε ένα προηγμένο λειτουργικό σύστημα. Το 1997, ο Τζομπς επανήλθε στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και ο Έλισον εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Apple.

Λάτρης της πολυτέλειας

Πέρα από την επιχειρηματική του ιδιοφυΐα, είναι γνωστός για τον πολυτελή τρόπο ζωής του και την αγάπη του για τη χλιδή. Το 2012, αγόρασε το Λανάι, το έκτο μεγαλύτερο νησί στη Χαβάη, μετατρέποντάς το σε έναν αποκλειστικό προορισμό για τους υπερ-πλούσιους. Σύμφωνα με το Bloomberg, πλήρωσε 300 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει το ησυχαστήριό του, το οποίο περιλάμβανε το Four Seasons Lanai, όπου ο ίδιος και ο Τζομπς έκαναν συχνά διακοπές μαζί.

Η περιουσία του τότε ήταν μόλις 36 δισεκατομμύρια δολάρια και είναι το νησί που είχαν ανταλλάξει γαμήλιους όρκους ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς. Είναι επίσης γνωστός για το πάθος του για την ιστιοπλοΐα, έχοντας υποστηρίξει την Oracle Team USA, η οποία κέρδισε το America’s Cup το 2013.

Το 2018, συνίδρυσε το SailGP, ένα πρωτάθλημα αγώνων καταμαράν υψηλής ταχύτητας που έχει προσελκύσει διάσημους υποστηρικτές όπως η Αν Χάθαγουεϊ και ο Κίλιαν Μπαπέ. Επίσης, έχει αναβιώσει το τουρνουά τένις Indian Wells στην Καλιφόρνια.

Πολιτική Επιρροή και Φιλανθρωπία

Ο Έλισον έχει στενούς δεσμούς με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και έχει δωρίσει εκατομμύρια δολάρια σε συντηρητικές ομάδες. Είναι φίλος του Ντόναλντ Τραμπ και έχει συναντηθεί μαζί του στον Λευκό Οίκο, ενώ η Oracle έχει αναδειχθεί ως κύριος υποψήφιος για την εξαγορά του TikTok. Τον Ιανουάριο, εμφανίστηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της SoftBank, Μασαγιόσι Σον, στον Λευκό Οίκο, καθώς ο Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας για την ανάπτυξη υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχει επίσης στενές σχέσεις με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και έχει κάνει μεγάλες δωρεές στον ισραηλινό στρατό. Το 2022, έδωσε 15 εκατομμύρια δολάρια σε μια super PAC (Επιτροπή Πολιτικής Δράσης) που υποστήριζε τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, Τιμ Σκοτ, για την προεδρία. Το 2015, έκανε επίσης δωρεά στην προεδρική εκστρατεία του Μάρκο Ρούμπιο.

Στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ AP

Παράλληλα με τις πολιτικές του δραστηριότητες, ο Έλισον έχει δώσει έμφαση και στη φιλανθρωπία. Το 2016, δώρισε 200 εκατομμύρια δολάρια στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας για την ίδρυση ενός κέντρου έρευνας και θεραπείας του καρκίνου. Το 2010, υπέγραψε την Giving Pledge, υποσχόμενος να δωρίσει τουλάχιστον το 95% του πλούτου του. Ωστόσο, πρόσφατα τροποποίησε αυτή την υπόσχεση, διοχετεύοντας μέρος των χρημάτων στο Ellison Technological Institute, το οποίο συνίδρυσε με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, με στόχο την επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων όπως η κλιματική αλλαγή, η πείνα και η υγειονομική περίθαλψη.

Ο Κροίσος που θέλει να αγοράσει το... Χόλιγουντ

O Λάρι Έλισον είναι ήδη σημαντικός μέτοχος στο CBS και την Paramount. Τώρα, το CNN, το HBO και ένα σημαντικό μερίδιο του TikTok βρίσκονται στο στόχαστρό του. Αν όλα πάνε όπως ευελπιστεί, θα γίνει ένας από τους πιο ισχυρούς μεγιστάνες των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας που έχει δει ποτέ η Αμερική. H επίδρασή του θα μπορούσε να είναι εξίσου σημαντική, αν όχι μεγαλύτερη, από ό,τι είχε πριν από μια γενιά, όταν ο Ρούπερτ Μέρντοχ όταν έφερε το δικό του είδος σαρκασμού και κυνισμού στα μίντια για να δημιουργήσει αυτό που έχει γίνει το Fox News, εντείνοντας την πολιτική πόλωση της χώρας.

Η αναμενόμενη εισβολή του Έλισον στο Χόλιγουντ και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, αν είναι επιτυχής, θα μπορούσε επίσης να ξεπεράσει κατά πολύ αυτό που έχουν επιχειρήσει άλλοι μεγιστάνες της τεχνολογίας, όπως ο Τζεφ Μπέζος και ο Μαρκ Μπένιοφ, μέσω των εξαγορών των περιοδικών The Washington Post και Time, αντίστοιχα.

Για αυτούς τους ισχυρούς άνδρες, οι εξαγορές έμοιαζαν περισσότερο με ακριβά χόμπι. Ο Έλισον ετοιμάζεται για κάτι πολύ διαφορετικό: να μεταμορφωθεί σε μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης. Μαζί με τον γιο του, Ντέιβιντ, θα μπορούσε σύντομα να καταλήξει να ελέγχει μια ισχυρή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ένα εμβληματικό κινηματογραφικό στούντιο του Χόλιγουντ και μία από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες streaming περιεχομένου, καθώς και δύο από τους μεγαλύτερους ειδησεογραφικούς οργανισμούς της χώρας.

Δεδομένης της φιλίας του Έλισον με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να αποκτήσει έναν εξαιρετικά ισχυρό σύμμαχο στα μέσα ενημέρωσης - με άλλα λόγια, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή, όπως σημειώνουν οι αναλυτές.

Όλα ξεκίνησαν με την πρόσφατη εξαγορά από τον Ντέιβιντ Έλισον της εταιρείας που είναι πλέον γνωστή ως Paramount Skydance, η οποία αγοράστηκε με ένα μικρό μέρος της περιουσίας του Λάρι, ύψους άνω των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η συμφωνία, η οποία περιελάμβανε μια επένδυση από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων RedBird Capital Partners, συνδύαζε την παλιά Paramount Global με την Skydance Media, την εταιρεία παραγωγής ταινιών και ψυχαγωγίας που ίδρυσε ο Ντέιβιντ το 2010.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες από το κλείσιμο της συμφωνίας τον Αύγουστο, ήταν σαφές ότι οι Έλισον φιλοδοξούσαν να κάνουν την Paramount Skydance μια σημαντική νέα δύναμη μέσων ενημέρωσης. Υπέγραψαν μια επταετή συμφωνία 7,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το CBS και την Paramount για τη μετάδοση και τη μετάδοση του Ultimate Fighting Championship, του οποίου ο διευθύνων σύμβουλος μίλησε στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών του 2024 και είναι μακροχρόνιος υποστηρικτής του Τραμπ.

Οι Έλισον δεν έχουν επίσης κρύψει την πρόθεσή τους να μετακινήσουν το CBS News προς τα δεξιά. Διαπραγματεύονται για την εξαγορά του The Free Press, ενός εντύπου που συνιδρύθηκε από την Bari Weiss και δίνει προτεραιότητα στην κριτική της «woke» κουλτούρας, ενώ προσέλαβαν επίσης ως διαμεσολαβητή του CBS τον Kenneth Weinstein, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του συντηρητικού Hudson Institute.

Θα αποκτήσει μερίδιο και στο Τik Tok

Στη συνέχεια, αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, ο Τραμπ θα μπορούσε σύντομα να παραχωρήσει το 80% των μετοχών του TikTok, της ισχυρής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, στους υπάρχοντες μετόχους, μεταξύ των οποίων η KKR και η General Atlantic, καθώς και μια νέα κοινοπραξία που περιλαμβάνει την Oracle του Έλισον και την a16z, την εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων της Silicon Valley, της οποίας ο συνιδρυτής Μαρκ Αντρέσεν είναι στενός συνεργάτης της κυβέρνησης.

Οι Έλισον φέρονται επίσης να προετοιμάζουν μια προσφορά - ίσως 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις - για την Warner Bros. Discovery, τον όμιλο μέσων ενημέρωσης που ελέγχει ονόματα όπως το HBO Max, το κινηματογραφικό στούντιο της Warner Bros. και το CNN. Οι ρυθμιστικές αρχές υπό διαφορετική προεδρική κυβέρνηση μπορεί να είχαν αντιταχθεί στη συμφωνία λόγω της συγκέντρωσης των στούντιο του Χόλιγουντ και του συνδυασμού του CBS και του CNN, αλλά λίγοι αναμένουν ότι οι Έλισον θα αντιμετωπίσουν παρόμοια προβλήματα.

Στο τέλος, η Warner Bros. Discovery μπορεί να μην έχει άλλη επιλογή από το να πάρει τα χρήματα του Λάρι και να φύγει. Θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας και αυτό θα είναι επώδυνο. Αλλά ακόμη μεγαλύτερης σημασίας από τον συνδυασμό αυτών των περιουσιακών στοιχείων υπό τον έλεγχο του Έλισον θα είναι η προσδοκία - και πιθανώς η πραγματικότητα - ότι αυτά τα σημαντικά μέσα ενημέρωσης, όπως και το Fox News, θα βαδίσουν προς μια πιο φιλική προς τον Τραμπ κοσμοθεωρία.

Ποιος ξέρει γιατί οι Έλισον φαίνεται να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι καλό για τις επιχειρήσεις; Πιστεύουν πραγματικά στην ατζέντα του Τραμπ ; Ανεξάρτητα από τα κίνητρά τους, δύο ανεξάρτητες δημοσιογραφικές φωνές, το CBS News και το CNN, θα μπορούσαν σύντομα να μετατραπούν σε κάτι δυνητικά σχεδόν αγνώριστο, κάτι πολύ κοντά σε αυτό που προσφέρουν καθημερινά οι Μέρντοχ.

Το όνειρό του για την αθανασία

Ο Έλισον φαίνεται πολύ νεότερος από τη βιολογική του ηλικία, όπως δημοσίευσε ο βιοχάκερ Μπράιαν Τζόνσον στο X. Και αν συγκρίνετε τα βίντεό του με την πάροδο του χρόνου, δεν φαίνεται πολύ μεγαλύτερος από δεκαετίες νωρίτερα, όταν έγινε για πρώτη φορά δισεκατομμυριούχος.

Λάτρης της υγιεινής ζωής που απέχει από το αλκοόλ και γυμνάζεται καθημερινά, δεν κάνει χρήση ναρκωτικών και δίνει προτεραιότητα στον ύπνο, διατηρεί το μυαλό του σε εγρήγορση ασχολούμενος με τα ενδιαφέροντά του: ιστιοπλοΐα, τένις, πιλοτάρισμα ιαπωνική κουλτούρα, σκάκι σε τουρνουά και κιθάρα. Φαίνεται επίσης ότι έχει βελτιστοποιήσει τον τρόπο διατήρησης της ευτυχίας του σε ρομαντικές σχέσεις, παρά το γεγονός ότι έκανε έξι γάμους για να το πετύχει αυτό.

Ellison, now 80, is doing a good job managing biological aging



pic.twitter.com/7uGzCSodWW — Bryan Johnson (@bryan_johnson) September 16, 2024

Λέει ότι οι άνθρωποι με υψηλές επιδόσεις καθοδηγούνται περισσότερο από τον φόβο της αποτυχίας παρά από την επιδίωξη της επιτυχίας. Όταν ήταν μικρός, ο μεγαλύτερος φόβος του ήταν να χάσει τη μητριά του, προσευχόταν και έκανε κάθε είδους συμφωνίες για να βεβαιωθεί ότι θα επέστρεφε στον ίδιο με ασφάλεια όταν αργούσε να γυρίσει σπίτι από τη δουλειά.

Όταν την έχασε στο κολέγιο μετά από μία μακρά μάχη με τον καρκίνο, έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη και αποσύρθηκε. Αργότερα ανακάλυψε ότι η ευτυχία έχει να κάνει με το να δίνεις και έκτοτε δωρίζει την περιουσία του μεταξύ άλλων σε project μακροζωίας. Η ελπίδα του είναι ότι με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα πετύχει κάτι ανάλογο και αυτή θα γίνει η μεγαλύτερη κληρονομιά του...