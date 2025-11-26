Ρεπορτάζ Newsbomb: Αυτό είναι το μεγαλύτερο λαξευμένο διαμάντι του κόσμου - Πωλείται από €12 εκατ.

Είναι μαύρο σαν το βαθύ σκοτάδι, δισεκατομμυρίων ετών, προέρχεται πιθανώς από το διάστημα και αξίας πολλών εκατομμυρίων. Τώρα, κομμένο για να μοιάζει με κεφάλι γερακιού, έχει γίνει το μεγαλύτερο λαξευμένο διαμάντι στον κόσμο, σε ένα επίτευγμα λιθοτεχνίας που διήρκησε επτά χρόνια!

Το «Black Falcon» έχει βάρος 612,34 καράτια, πάνω από 120 γραμμάρια, και είναι κομμένο από ένα μαύρο διαμάντι, ένα μυστήριο γεωλογικό αίνιγμα που ακόμα δεν έχει λυθεί από την επιστήμη. Το ακατέργαστο διαμάντι βρέθηκε στη Γουινέα της Αφρικής το 2008. Τότε, ζύγιζε 887,22 καράτια, αλλά κανείς δεν ήξερε πώς να το κόψει χωρίς να το διασπάσει σε πολλά μικρότερα πετράδια, χάνoντας έτσι την αξία του.

«Κανείς δεν μπορούσε να το κόψει. Το μαύρο διαμάντι ήταν τότε ακατέργαστο,» είπε ο Πίτερ Χέρμπος, ένας γνωστός λιθοτεχνίτης από την Αμβέρσα, το βελγικό λιμάνι που συχνά περιγράφεται ως η παγκόσμια πρωτεύουσα του εμπορίου διαμαντιών. Ο ίδιος, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του τη δεκαετία του 1970 στην De Beers, στην Αμβέρσα, και θεωρείται πρωτοπόρος στη χρήση της τεχνολογίας λέιζερ στην κοπή και το σχίσιμο διαμαντιών. Το 2012 τιμήθηκε ως Ιππότης του Στέμματος για την προσφορά του στον κλάδο διαμαντιών της Αμβέρσας.

Τα μαύρα διαμάντια βρίσκονται κυρίως σε ισημερινές περιοχές. Λόγω της δομής τους σε επίπεδο μικρομέτρων δεν μπορούν να κοπούν με συμβατικές μεθόδους, εξηγεί ο Χέρμπος, καθώς δεν έχουν «κατευθύνσεις κοπής ή σπασίματος».

«Είναι ακόμα πιο σκληρό από ένα συνηθισμένο διαμάντι,» πρόσθεσε. «Θα μπορούσες να το τρίβεις σε παραδοσιακούς τροχούς για χρόνια και να μην μπορείς να το διακρίνεις».

Ο ακατέργαστος λίθος ήδη έμοιαζε με πουλί, γεγονός που ώθησε το λιθοτεχνίτη να το μεταμορφώσει σε... αρπακτικό πουλί. Ο Χέρμπος χρησιμοποίησε λέιζερ και δημιούργησε ένα ειδικό μηχάνημα με λεπίδες από διαμάντι για το φινίρισμα. «Γι' αυτό ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό από τα κλασικά σχήματα, και έγινε ένα έργο τέχνης».

Τα μαύρα διαμάντια, ηλικίας μεταξύ 2,6 και 3,2 δισεκατομμυρίων ετών, αποτελούν γρίφο που μπερδεύει τους επιστήμονες. Υπάρχουν θεωρίες που λένε ότι προέρχονται είτε από τον πυρήνα της Γης είτε έχουν εξωγήινη προέλευση, φτάνοντας στη Γη μέσω μετεωριτών που γεννήθηκαν σε διάττοντες αστέρες.

Βρίσκονται κυρίως σε αλλουβιακές αποθέσεις σε ισημερινές περιοχές όπως η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία και η Βραζιλία, συνήθως στο μέγεθος μπιζελιού. Λόγω της σπανιότητάς τους, η τιμή των φυσικών μαύρων διαμαντιών ξεκινά περίπου από 3.000 ευρώ ανά καράτι, έναντι 2.000 για ένα συμβατικό πετράδι.

Προηγουμένως, το μεγαλύτερο κομμένο διαμάντι ήταν το επίσης μαύρο «Enigma», με βάρος 555 καράτια μετά από κοπή από ακατέργαστο λίθο 800 καρατίων. Πουλήθηκε για 3,6 εκατομμύρια ευρώ το 2022 σε αγοραστή που πλήρωσε με κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s.

Το Black Falcon είναι τώρα προς πώληση χωρίς επίσημη τιμή. «Δεν υπάρχει τιμή γι’ αυτό,» είπε ο Χέρμπος. «Είναι όσο κάποιος είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Είναι 8 εκατομμύρια ευρώ; 12 εκατομμύρια; Είναι δύσκολο να προβλεφθεί».

Ίσως το πιο διάσημο μαύρο διαμάντι στον κόσμο είναι το Black Orlov , βάρους 67,5 καρατίων, κομμένο από λίθο 195 καρατίων που φημολογείται ότι αφαιρέθηκε από το μάτι του αγάλματος του ινδουιστικού θεού Βράχμα στη νότια Ινδία. Σύμφωνα με τον θρύλο, η κλοπή αυτή έφερε... κατάρα στο διαμάντι.

Ο Πίτερ Χέρμπος μίλησε στο Newsbomb.

Ακολουθεί η συνέντευξη:

Τι είναι το Falcon και γιατί είναι τόσο ξεχωριστό;

Ήθελα να δημιουργήσω κάτι ξεχωριστό. Και επίσης, αν κοιτάξετε, αυτό είναι ένα αντίγραφο του ακατέργαστου διαμαντιού. Ήταν ήδη έτσι το μοντέλο. Ήταν σαν το χτύπημα ενός πουλιού ήδη μέσα στο ακατέργαστο. Οπότε ήταν μια πρόκληση να φτιάξουμε ένα πουλί από αυτό. Έτσι έγινε το Falcon hit.

Άρα πρώτα είδατε το σχήμα του φυσικού λίθου, του διαμαντιού;

Ναι.

Και τότε εμπνευστήκατε για να το κάνετε αυτό;

Ναι.

Είναι τώρα το μεγαλύτερο κομμένο διαμάντι στον κόσμο;

Παραμένει το μεγαλύτερο κομμένο διαμάντι στον κόσμο. Γυαλισμένο από παλιά διαμάντια.

Και ποια πιστεύετε ότι είναι η αξία του;

Η αξία είναι ό,τι πληρώσει κάποιος. Γιατί είναι κάτι πολύ αποκλειστικό. Ας πούμε 12 με 15 εκατομμύρια, νομίζω.

Πώς βρέθηκε αυτό το εξαιρετικό μαύρο διαμάντι στα χέρια σας;

Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης ήρθε σε μένα με τον λίθο και με ρώτησε. Προσπαθούσε να τον γυαλίσει κάπου αλλού. Κανείς δεν μπορούσε να το γυαλίσει γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα όταν ήρθε. Και μου είπε: «Πίτερ, νομίζω ότι διάβασα για σένα, άκουσα για σένα. Νομίζω ότι είσαι ο μόνος που μπορεί να το κάνει αυτό».

Του είπα ότι θα προσπαθήσω. Και επίσης του είπα ότι θα πάρει κάποια χρόνια. Γιατί κανονικά δεν είναι δυνατό να γυαλιστεί. Για τον απλό λόγο ότι το διαμάντι είναι μαύρο λόγω της δομής του.

Όλοι νομίζουν ότι είναι βρωμιά μέσα στη πέτρα. Αλλά το λευκό διαμάντι είναι ένα όμορφο κρύσταλλο γραφίτη. Έχει μια διεύθυνση σχισίματος, μια διεύθυνση πριονίσματος. Είναι κανονικό κρύσταλλο, σαν δύο πυραμίδες μαζί.

Αλλά στο μαύρο διαμάντι, σε μικροεπίπεδο, όλα αυτά τα κρυσταλλάκια είναι σε επίπεδο μικρονίων. Είναι όλα διασταυρωμένα. Όπως λέμε, υπάρχουν προς όλες τις κατευθύνσεις στο μικροεπίπεδο. Στο κανονικό κρύσταλλο, το φως μπαίνει μέσα, διαθλάται και βγαίνει στην άλλη πλευρά. Γι’ αυτό το σμιλεύουν έτσι ώστε να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λάμψη. Αλλά στο μαύρο διαμάντι, το φως «πεθαίνει» μέσα στην πέτρα. Γιατί τα κρυσταλλάκια είναι σε διαφορετικές κατευθύνσεις στο μικροεπίπεδο. Και γι’ αυτό έχει μαύρο χρώμα.

Αν πάρεις μια πολύ λεπτή πλάκα του, μπορείς να δεις μέσα του. Αλλά πρέπει να είναι πολύ λεπτή, γιατί τότε τα κρυσταλλάκια ευθυγραμμίζονται. Άρα, το μαύρο χρώμα προέρχεται περισσότερο από το σπάσιμο του φωτός μέσα του. Το φως παγιδεύεται εσωτερικά, και μετά υπάρχουν εγκλείσματα.

Μπορείτε να πείτε ποιος ήταν ο αρχικός ιδιοκτήτης και πώς το αγόρασε;

Βρέθηκε στη Δυτική Γουινέα, στην Αφρική. Εξορύχθηκε εκεί, κάποιος το αγόρασε. Ήρθε σε μένα. Και μετά είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και δεν νομίζω ότι έχετε τρεις μέρες να την ακούσετε. Οπότε, τώρα είμαι εγώ ο ιδιοκτήτης.

Τώρα λοιπόν το έχετε, σας ανήκει.

Ναι.

Πότε σας ήρθε η ιδέα του Black Falcon;

Ήταν στις συζητήσεις. Και επίσης, ο άντρας που ήρθε αρχικά με την πέτρα μου έλεγε πάντα: «Βλέπεις; Είναι ήδη σαν κεφάλι πουλιού, ίσως γερακιού». Έτσι ξεκινήσαμε με τους συνεργάτες μου. Κάναμε πρώτα 3D στο κομπιούτερ. Προσπαθούσαμε να δούμε πώς θα πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό. Ήθελα από την αρχή να είναι το μεγαλύτερο γυαλισμένο διαμάντι στον κόσμο. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Πρώτα το κάναμε σε γύψο. Αυτά είναι κάποια γύψινα μοντέλα. Και όλες οι πρώτες κοπές έγιναν στο γύψο. Γιατί τη στιγμή που κόβεις κάτι με λέιζερ, χάθηκε και δεν μπορείς να το ξαναβάλεις. Δεν μπορείς να δοκιμάσεις πάνω στο αυθεντικό κομμάτι. Έπρεπε να δουλέψω με τον γυαλιστή και τον κατασκευαστή μηχανημάτων.

Συζητήσαμε πώς μπορούμε να γυαλίσουμε. Και βρήκαμε ένα σύστημα γυαλίσματος. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε. Ξεκινήσαμε λοιπόν να δουλεύουμε, να γυαλίζουμε, να δοκιμάζουμε, κρατώντας το κεφάλι όσο πιο μεγάλο γίνεται. Γιατί, όπως βλέπετε, χωράει μέσα.

Ήταν πρόκληση. Και ήθελα να την αναλάβω. Αλλά στην αρχή δεν ήμουν καθόλου σίγουρος ότι θα ήταν δυνατό. Έπρεπε να φτιάξω μηχανήματα. Έπρεπε να κατασκευάσουμε κάθε εργαλείο, τις βάσεις, τα στηρίγματα. Όλα έγιναν στις διαστάσεις αυτής της τεράστιας πέτρας. Γιατί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην αγορά. Ένα κανονικό διαμάντι είναι πολύ μικρότερο. Ήταν πρόκληση. Αλλά τα καταφέραμε.

Γιατί τα λέιζερ είναι τόσο σημαντικά στη διαμόρφωση ενός διαμαντιού;

Γιατί με το λέιζερ μπορείς να πας προς κάθε κατεύθυνση. Ξεκίνησα ως cleaver διαμαντιών. Με τον cleaver έχεις μόνο τέσσερις κατευθύνσεις που μπορείς να δουλέψεις. Πρέπει να ακολουθείς το κρύσταλλο. Με το πριόνισμα έχεις άλλη μια κατεύθυνση.

Αλλά από τη στιγμή που ήρθε το λέιζερ, μπορείς να δουλέψεις προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν χρειάζεται να δεις το κρυσταλλικό επίπεδο. Μπορείς να δουλέψεις οπουδήποτε. Έτσι, κάναμε το χονδρικό σχήμα με το λέιζερ. Και το πιο δύσκολο ήταν κάτω από το ράμφος και στο στρόγγυλο κόψιμο. Για όλα αυτά έπρεπε να φτιάξουμε εργαλεία. Ακόμα και για το τελικό γυάλισμα χρειαζόμασταν ειδικά σχήματα και τεχνικές.

Πόσα εργαλεία χρησιμοποιήσατε; Τι χρησιμοποιείτε για ένα κανονικό διαμάντι; Και ποια ήταν η διαφορά εδώ;

Κανονικά, ένα διαμάντι είναι ένα μικρό κομμάτι. Αυτό είναι ένα γυαλισμένο διαμάντι. Αλλά για να το γυαλίσεις χρειάζεσαι ένα μικρό tank, μια μικρή βάση. Μπορείς να τα αγοράσεις. Αλλά για αυτό εδώ, δεν υπάρχει τίποτα έτοιμο. Έπρεπε να τα φτιάξουμε όλα μόνοι μας. Περίπου 50 εργαλεία φτιάξαμε.

Ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση; Πόσα χρόνια πήρε;

Πήρε πολύ χρόνο, γιατί στην αρχή δουλεύαμε πάρα πολύ στο 3D, στο πρόγραμμα, κάναμε τεστ για να πάρουμε το μέγιστο από την πέτρα. Μετά, έπρεπε να ξεκινήσουμε στο γύψο. Για να δοκιμάζουμε χωρίς να κάνουμε πολλά λάθη. Πάντα κάνεις λάθη. Μετά έπρεπε να αναπτύξουμε τη μηχανή για το γυάλισμα.

Συνολικά πήρε 7 χρόνια για να δουλέψουμε πάνω στο διαμάντι. 7 χρόνια δουλειάς. Μερικές φορές πάλι 3D, ξανά δοκιμές. Επίσης, σε αυτό το διαμάντι, αν γυαλίζεις μια μεγάλη επίπεδη πλευρά, μπορεί να πάρει μόνο μια εβδομάδα. Αλλά μια μικρή πλευρά μπορεί να πάρει 6 μήνες μόνο για αυτήν. Ναι, το βάζεις πάνω στη μηχανή και απλά περιμένεις. Κάποια στιγμή «γίνεται»...