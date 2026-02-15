Winter Sports World: Το τρελό όραμα ενός Ελληνοαυστραλού γίνεται πράξη και το Σίδνεϋ αποκτά «χιόνι»

Σε μια από τις πιο ζεστές πόλεις της Αυστραλίας, το Σίδνεϋ, ένας Ελληνοαυστραλός που… δεν ξέρει καν σκι, ετοιμάζεται να φέρει τον χειμώνα 365 μέρες τον χρόνο κάτω από μια… στέγη! Ο Peter Magnisalis είναι ο άνθρωπος πίσω από το Winter Sports World, το πρώτο εσωτερικό χιονοδρομικό κέντρο της χώρας: έναν κλειστό «παράδεισο χιονιού» με πίστα μήκους 300 μέτρων, ολυμπιακών προδιαγραφών εγκαταστάσεις, τουριστικές υποδομές και οικογενειακές δραστηριότητες, που υπόσχεται να αλλάξει όσα ξέραμε για τα χειμερινά σπορ στο Νότιο Ημισφαίριο. Σύντομα, θα υποδεχτεί τους πρώτους σκιέρ.

Μιλώντας αποκλειστικά στο Newsbomb, ο Peter Magnisalis περιγράφει το έργο όχι ως ένα ακόμη θεματικό πάρκο, αλλά ως λύση σε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα: την πρόσβαση. Σε μια χώρα με σύντομη, απρόβλεπτη χιονοδρομική σεζόν, μεγάλες αποστάσεις και υψηλό κόστος, τα χειμερινά σπορ είναι για τους περισσότερους ένα «πολυτελές» Σαββατοκύριακο κάθε λίγα… χρόνια. Ο ομογενής επιχειρηματίας ωστόσο θέλει να τα μετατρέψει σε κομμάτι της καθημερινότητας, προσφέροντας σταθερή, προσιτή και κλιματικά ελεγχόμενη πρόσβαση σε οικογένειες, αρχάριους και αθλητές – από την προπόνηση υψηλού επιπέδου μέχρι την πρώτη επαφή ενός παιδιού με το χιόνι.

Πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα, όμως, κρύβεται μια δεκαετία σκληρής δουλειάς, τεχνικών και χρηματοδοτικών ρίσκων, αλλά και μίας πολύ συγκεκριμένης νοοτροπίας – μιας νοοτροπίας που εμείς οι Έλληνες, όταν σκεφτόμαστε δημιουργικά και ανοιχτά, μπορούμε να την κατανοήσουμε πλήρως. Ο ίδιος μας μιλά για την «καρδιά» του έργου με τεχνολογία μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος, τον σκεπτικισμό που αντιμετώπισε από όσους δεν πίστευαν ότι «το χιόνι σε κουτί» μπορεί να σταθεί ως αγορά – και την ελληνική του καταγωγή, το φιλότιμο και τη φιλοξενία που, όπως λέει, διαμόρφωσαν την αντοχή και το ρίσκο που χρειάζεται για να κυνηγήσεις μια ιδέα που οι άλλοι θεωρούν αδύνατη…

Διαβάστε τη συνέντευξη:

Newsbomb: Καταρχάς κύριε Magnisalis, ποιο πρόβλημα προσπαθούσατε να λύσετε και ποια ανεκπλήρωτη ανάγκη να καλύψετε όταν αποφασίσατε να δημιουργήσετε μια κλειστή εγκατάσταση σκι στην Αυστραλία;

Peter Magnisalis: Ξεκίνησα θέλοντας να λύσω ένα πολύ πραγματικό πρόβλημα πρόσβασης. Η Αυστραλία έχει μία από τις πιο παθιασμένες κουλτούρες γύρω από τα χιονοδρομικά σπορ στον κόσμο, όμως η εμπειρία περιορίζεται σε μια σύντομη, απρόβλεπτη σεζόν, μεγάλες αποστάσεις, υψηλό κόστος και καιρικές συνθήκες που μπορούν να αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη. Για τις περισσότερες οικογένειες, τους αθλητές και τους αρχάριους, τα χιονοδρομικά σπορ είναι κάτι που κάνεις μια φορά στα λίγα χρόνια – αν το κάνεις. Ήθελα να καταργήσω αυτά τα εμπόδια.

Η δημιουργία μιας κλειστής εγκατάστασης χιονιού είχε στόχο να προσφέρει αξιόπιστη, προσιτή, καθημερινή πρόσβαση στα χειμερινά σπορ σε μια χώρα όπου το φυσικό χιόνι δεν θα είναι ποτέ σταθερό. Είναι ένας τρόπος να αυξηθεί η συμμετοχή, να στηριχθεί η ανάπτυξη των αθλητών και να δοθεί στους ανθρώπους η ευκαιρία να ζήσουν κάτι από το οποίο παραδοσιακά ήταν αποκλεισμένοι. Στην ουσία, το πρόβλημα που ήθελα να λύσω ήταν απλό: να κάνω τα χιονοδρομικά σπορ προσβάσιμα, προβλέψιμα και μέρος της καθημερινής ζωής στην Αυστραλία.

Από την έρευνα μας βλέπουμε πάντως ότι πολλοί είπαν ότι αυτό δεν μπορεί να δουλέψει σε μια χώρα χωρίς φυσικό χιόνι. Τι ήταν αυτό που δεν είδαν εκείνοι και βλέπατε εσείς ξεκάθαρα;

Υποτίμησαν τη δύναμη της ζήτησης και υπερεκτίμησαν τους περιορισμούς της αγοράς. Ο κόσμος υπέθετε ότι χωρίς φυσικό χιόνι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη βιομηχανία χειμερινών σπορ, αλλά κοιτούσαν το πρόβλημα με τα «γυαλιά» του χθες. Αυτό που εγώ έβλεπα καθαρά ήταν ότι οι Αυστραλοί ήδη συμπεριφέρονται σαν μια ώριμη χιονοδρομική αγορά: ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις, ξοδεύουν πολλά και παραμένουν βαθιά παθιασμένοι, παρά τις σύντομες, περίπου 100 ημερών, και αναξιόπιστες σεζόν. Ο πραγματικός περιορισμός δεν ήταν το ενδιαφέρον – ήταν η πρόσβαση.

Όταν αφαιρέσεις τα εμπόδια της απόστασης, του κόστους και του καιρού, η συμμετοχή δεν μετατοπίζεται απλώς – μεγαλώνει. Το «κλειστό χιόνι» δεν είναι υποκατάστατο του βουνού, είναι ενεργοποιητής. Δημιουργεί καθημερινή πρόσβαση, φέρνει νέους ανθρώπους στο άθλημα, στηρίζει την εξέλιξη αθλητών και προσφέρει στις οικογένειες έναν προβλέψιμο, προσιτό τρόπο να συνδεθούν με τα χειμερινά σπορ. Άρα, αυτό που οι άλλοι έβλεπαν ως περιορισμό, εγώ το είδα ως ευκαιρία να ξεκλειδώσουμε μια αγορά που ήδη υπήρχε – απλώς περίμενε τις σωστές συνθήκες.

Τι είναι αυτό που κάνει το Winter Sports World ουσιαστικά διαφορετικό από άλλες κλειστές ή τεχνητές εγκαταστάσεις σκι στον κόσμο;

Το Winter Sports World είναι διαφορετικό γιατί δεν είναι μια «πίστα-γκατζετιά». Είναι ένας ειδικά σχεδιασμένος προορισμός χειμερινών σπορ, φτιαγμένος για μια χώρα με τεράστια ζήτηση αλλά περιορισμένη φυσική πρόσβαση στο χιόνι. Συνδυάζει εγκαταστάσεις χιονιού ολυμπιακών προδιαγραφών, τουριστικές εμπειρίες, υποδομές για την εξέλιξη αθλητών και δραστηριότητες φιλικές προς τις οικογένειες, όλα κάτω από την ίδια στέγη, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα και όχι απλώς ένα μεμονωμένο αξιοθέατο. Το WSW έχει σχεδιαστεί για να αλλάξει ριζικά τα επίπεδα συμμετοχής και να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά των χειμερινών σπορ στην Αυστραλία.

Ποιος ήταν το μεγαλύτερο τεχνικό ή οικονομικό ρίσκο που πήρατε – και πόσο κοντά έφτασε στο να αποτύχει;

Ένα έργο τέτοιου μεγέθους, κλίμακας και πολυπλοκότητας είναι εκ φύσεως σύνθετο και, την τελευταία δεκαετία, το Winter Sports World πετυχαίνει σταθερά τα ορόσημα που χρειάζονται για να προχωρά. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην αρχή ήταν να εξασφαλίσουμε την πολεοδομική έγκριση για αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους από τα 8,5 μέτρα στα 54 μέτρα – ένα απολύτως κρίσιμο βήμα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ανοιχτή πίστα 300 μέτρων. Σε αυτά τα δέκα χρόνια χτίσαμε μια ομάδα έργου με υψηλά διαπιστευτήρια και διεθνή εμπειρία. Οι μηχανικοί χιονιού μας εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι επιχειρησιακοί μας συνεργάτες είναι η Bonski από την Κίνα, που λειτουργεί σήμερα 12 κλειστά χιονοδρομικά κέντρα, και έχουμε συγκροτήσει μια ομάδα ειδικών συμβούλων σε μηχανική, σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία.

Η τριακονταετής εμπειρία μου σε μεγάλης κλίμακας κατασκευές και ανάπτυξη ακινήτων διασφάλισε ότι το έργο προχωρά μεθοδικά, στρατηγικά και βήμα-βήμα. Η επιμονή, η προσοχή στη λεπτομέρεια και η επιλογή της σωστής ομάδας ήταν καθοριστικής σημασίας για να φτάσει το WSW στο σημείο όπου η κατασκευή είναι πλέον έτοιμη να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο πόσο δύσκολο ήταν να πείσετε επενδυτές και θεσμικούς φορείς να στηρίξουν μια φαινομενικά ανορθόδοξη ιδέα;

Το WSW ακολούθησε συνειδητά μια συντηρητική προσέγγιση στις προβλέψεις και έχει συνεργαστεί με κορυφαίους διεθνείς ειδικούς, ώστε να μειώνει τον κίνδυνο σε κάθε στάδιο. Παρότι είμαστε οι πρώτοι που υλοποιούμε κάτι τέτοιο στην Αυστραλία, τα κλειστά χιονοδρομικά κέντρα είναι πλέον μια καθιερωμένη, διεθνώς αποδεδειγμένη κατηγορία επενδυτικού προϊόντος, με πάνω από 150 εγκαταστάσεις σε λειτουργία παγκοσμίως, περισσότερες από 30 μόνο στην Ινδία και πάνω από 65 στην Κίνα. Η πραγματική ερώτηση λοιπόν δεν είναι «γιατί να φτιάξεις ένα κλειστό χιονοδρομικό κέντρο;». Αυτή την ερώτηση την έχει απαντήσει ήδη η παγκόσμια αγορά. Η αληθινή ερώτηση είναι «γιατί η Αυστραλία δεν έχει ήδη ένα;».

Σε ποιο βαθμό η καινοτομία και η τεχνολογία καθοδήγησαν το έργο, σε σχέση με το καθαρά επιχειρηματικό ένστικτο;

Πάντα εστίαζα στη δημιουργία πραγματικών σημείων διαφοροποίησης και, ζώντας ολόκληρη τη ζωή μου στο Penrith, καταλαβαίνω πολύ καλά τη δίψα του Δυτικού Σύδνεϋ για τολμηρές ιδέες. Το 2015 έθεσα μια απλή ερώτηση: «Γιατί να μην μπορούμε να χτίσουμε ένα κτίριο μέσα στο οποίο να χιονίζει;». Αυτή η ιδέα έγινε το θεμέλιο του Winter Sports World.

Η τεχνολογία πίσω του είναι αιχμής: η ηλιακή υποδομή θα επιτρέψει στο WSW να λειτουργεί με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα από την πρώτη μέρα, ενώ προηγμένα συστήματα θα ανακτούν τη συμπύκνωση και το λιώσιμο του χιονιού μέσα στα «snow boxes», δημιουργώντας έναν σχεδόν κλειστό κύκλο νερού. Τα εξαιρετικά μονωμένα, πλήρως σφραγισμένα snow boxes μειώνουν επίσης τη ζήτηση ενέργειας σε επίπεδα χαμηλότερα από πολλά εμπορικά κέντρα. Το ίδιο το χιόνι θα είναι πραγματικό, φτιαγμένο μόνο από νερό και αέρα, χωρίς χημικά, προσφέροντας μια αυθεντική αλπική εμπειρία στην καρδιά του Σύδνεϋ.

Ανήκετε στην ελληνοαυστραλιανή κοινότητα, η οποία έχει αναδείξει πολλούς επιτυχημένους επιχειρηματίες. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτό το υπόβαθρο που τροφοδοτεί τη διάθεση για ρίσκο και την ανθεκτικότητα;

Οι γονείς μου, ο Νικ και η Ειρήνη, γεννήθηκαν στην Ελλάδα και γνωρίστηκαν εδώ, στην Αυστραλία. Έφεραν μαζί τους τις παραδοσιακές ελληνικές αξίες, και αυτές οι αξίες διαμόρφωσαν εμένα και τα δύο αδέλφια μου από πολύ μικρή ηλικία. Μας έμαθαν τη σκληρή δουλειά, την ανθεκτικότητα, την επιμονή και να μην τα παρατάμε ποτέ. Στην οικογένειά μας, σηκώνεσαι και ανταποκρίνεσαι σε κάθε πρόκληση.

Μας έμαθαν επίσης να αντιμετωπίζουμε τους πάντες σαν οικογένεια – κάτι που βρίσκεται στον πυρήνα αυτού που είμαι εγώ και αυτού που θα αντιπροσωπεύει το Winter Sports World.

Έπαιξε ρόλο λοιπόν η ελληνική σας καταγωγή στη διαμόρφωση της νοοτροπίας σας ως ιδρυτή και «καινοτόμου»;

Αναμφίβολα. Η ελληνική μου καταγωγή διαμόρφωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο που σκέφτομαι και λειτουργώ ως ιδρυτής. Μεγάλωσα σε μια κουλτούρα όπου η ανθεκτικότητα, η εφευρετικότητα και το «να τολμάς» δεν ήταν αφηρημένες έννοιες, αλλά δεξιότητες επιβίωσης. Οι γονείς μου έχτισαν μια ζωή από το μηδέν και αυτό το παράδειγμα ενσωμάτωσε μέσα μου μια νοοτροπία στήριξης του εαυτού σου, σκληρής δουλειάς και επιμονής μέσα στην αβεβαιότητα.

Η ελληνική κουλτούρα κουβαλά επίσης μια βαθιά αίσθηση φιλότιμου και φιλοξενίας – να κάνεις τα πράγματα με ακεραιότητα, τιμή και γενναιοδωρία. Αυτές οι αξίες επηρεάζουν τον τρόπο που χτίζω σχέσεις, που ηγούμαι ομάδων και που προσεγγίζω ένα έργο όπως το Winter Sports World. Δεν πρόκειται απλώς για τη δημιουργία μιας επιχείρησης. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας κατάστασης που ενώνει τους ανθρώπους, επιστρέφει αξία στην κοινότητα και αφήνει μια κληρονομιά για την επόμενη γενιά.

Τι σημαίνει λοιπόν για εσάς επιτυχία σήμερα: κερδοφορία, διεθνής επέκταση ή το να αλλάξετε τον τρόπο που ο κόσμος βιώνει τα χειμερινά σπορ;

Η επιτυχία, για μένα σήμερα, έχει να κάνει με τον αντίκτυπο. Η κερδοφορία και η διεθνής επέκταση είναι σημαντικά, γιατί αποτελούν δείκτες μιας καλά διοικούμενης επιχείρησης, αλλά δεν είναι ο βασικός κινητήριος παράγοντας. Αυτό που με κινητοποιεί είναι να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος βιώνει τα χειμερινά σπορ στην Αυστραλία. Για γενιές ολόκληρες, η πρόσβαση στο χιόνι ήταν περιορισμένη από την απόσταση, το κόστος και τον καιρό. Αν το Winter Sports World καταφέρει να άρει αυτά τα εμπόδια και να κάνει τα χιονοδρομικά σπορ μέρος της καθημερινότητας για οικογένειες, αθλητές και νεοεισερχόμενους, αυτό είναι η πραγματική επιτυχία. Κι αν το πετύχουμε αυτό, η εμπορική επιτυχία και οι διεθνείς ευκαιρίες θα ακολουθήσουν φυσιολογικά.

Αν το Winter Sports World αποτύγχανε αύριο, θα λέγατε ότι άξιζε παρ’ όλα αυτά το ρίσκο;

Το ρίσκο θα άξιζε και πάλι, γιατί απέδειξα στον εαυτό μου και στους άλλους ότι είναι δυνατό να πάρεις μια τολμηρή ιδέα και να την πας πολύ πιο πέρα από αυτό που οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι εφικτό. Η διαδρομή μέχρι εδώ έχει ήδη δημιουργήσει διεθνή δυναμική, έχει εμπνεύσει ανθρώπους, έχει χτίσει συνεργασίες και έχει δείξει ότι η Αυστραλία είναι έτοιμη για κάτι μεγαλύτερο.

Τι συμβουλή θα δίνατε σε νέους ελληνοαυστραλούς – ή σε νέους ανθρώπους της καινοτομίας γενικότερα – που διστάζουν να κάνουν ένα τολμηρό βήμα;

Θα τους έλεγα ότι ο δισταγμός είναι φυσιολογικός, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτός που θα καθορίσει το μέλλον τους. Μεγαλώνοντας ως ελληνοαυστραλός, είδα από πρώτο χέρι τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι παίρνουν μια ευκαιρία. Χτίζουν μια ζωή, μια οικογένεια και ευκαιρίες που πριν δεν υπήρχαν. Αυτό μου έμαθε ότι τα τολμηρά βήματα δεν είναι απερίσκεπτα – είναι αναγκαία.

Δεν χρειάζεται να τα έχεις όλα λυμένα από πριν. Χρειάζεσαι το θάρρος να ξεκινήσεις, την αντοχή να συνεχίζεις όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα και την ακεραιότητα να κάνεις τα πράγματα σωστά. Να περιβάλλεσαι από ανθρώπους που σε «ανεβάζουν», να μένεις περίεργος, ανοιχτός στη γνώση και να στηρίζεις τις ιδέες σου ακόμη κι όταν οι άλλοι δεν βλέπουν ακόμη το όραμα.

Το πιο σημαντικό: μην αφήσεις τον φόβο της αποτυχίας να σε κρατήσει μικρό. Η μόνη πραγματική αποτυχία είναι να μην προσπαθήσεις ποτέ.