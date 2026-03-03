Οι 2 χώρες που θα επιβίωναν σε πυρηνικό πόλεμο: Το σενάριο με 5 δισ. νεκρούς σε 1 ώρα
Το πως θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να προσδιοριστεί, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που ανησυχούν για έναν πυρηνικό πόλεμο, ο οποίος θα ήταν ικανός να αφανίσει τον πλανήτη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την ώρα που η κρίση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο επίκεντρο, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, πολλοί στρέφουν το μυαλό τους στο χειρότερο σενάριο: αυτό του πυρηνικού πολέμου.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:12 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Το Σάββατο 6 Ιουνίου οι ΠΥΞ ΛΑΞ επιστρέφουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
13:35 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Επιχείρηση… ηρεμία στην «Ένωση» πριν την ΑΕΛ
13:33 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πολεμικό πλοίο στην Κύπρο θα στείλει η Βρετανία
13:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΓΑ: Ηγετική παρουσία με ελληνική υπογραφή
13:28 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
«Η επόμενη είναι η Κούβα», λέει σύμμαχος του Τραμπ
09:39 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες
11:03 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ