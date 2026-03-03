Οι 2 χώρες που θα επιβίωναν σε πυρηνικό πόλεμο: Το σενάριο με 5 δισ. νεκρούς σε 1 ώρα

Την ώρα που η κρίση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο επίκεντρο, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, πολλοί στρέφουν το μυαλό τους στο χειρότερο σενάριο: αυτό του πυρηνικού πολέμου.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας