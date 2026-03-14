Οι 30 και πλέον επεμβάσεις των ΗΠΑ στην αμερικανική ήπειρο από το 1846 ως το 1932

Η πρόσφατη επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν ήταν μία από τις πολλές που έχουν εξαπολύσει οι Η.Π.Α. τα τελευταία χρόνια σε χώρες μακριά από την επικράτειά τους.

Λίγο πολύ, αυτές είναι γνωστές και με μία αναζήτηση στο ίντερνετ μπορεί να τις βρει ο καθένας.

Εκείνο που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι οι Η.Π.Α. έχουν μακρά πορεία συγκρούσεων και επεμβάσεων και στην αμερικανική ήπειρο. Από το 1846, 70 χρόνια μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους, ως το 1932, οι ΗΠΑ έκαναν περισσότερες από 30 επεμβάσεις. Τις έχει καταγράψει περιληπτικά ο Λάμπρος Α. Φλιτούρης στο βιβλίο του "ΑΠΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΕΣ", θα τις δούμε εδώ πιο αναλυτικά.

Ένοπλη σύρραξη στην Ονδούρα, 1907

1846: Επέμβαση στο Μεξικό και κατάληψη των περιοχών του Νέου Μεξικού και της Καλιφόρνιας. Ο πόλεμος είχε διάρκεια δύο ετών περίπου και οι ΗΠΑ προσάρτησαν αυθαίρετα και το Τέξας, μαζί με ένα αστέρι στη σημαία τους

Με πορτοκαλί χρώμα, οι περιοχές που έχασε το Μεξικό από τον πόλεμο με τις ΗΠΑ το 1846

1850 – 1853 – 1854 – 1857: Επεμβάσεις στη Νικαράγουα. Στη σημαντικότερη από αυτές, το 1856, σε μια προσπάθεια οι φιλελεύθεροι να νικήσουν τους συντηρητικούς, ζητούν βοήθεια από τον Αμερικανό τυχοδιώκτη Γουίλιαμ Γουόκερ. Μετά από μια αιματηρή μάχη, ο Γουόκερ ανακηρύχθηκε το 1856 κυβερνήτης της Νικαράγουας και παρά τη θέληση του λαού , προχώρησε σε προνομιακές, για τις ίδιες, συμβάσεις με αμερικανικές εταιρείες, έκανε τα αγγλικά επίσημη γλώσσα και νομιμοποίησε τη δουλεία. Προσπάθησε επίσης ανεπιτυχώς να προσαρτήσει τη Νικαράγουα στις ΗΠΑ. Τελικά εκδιώχθηκε από τη χώρα, μετά από έναν χρόνο παραμονής στην εξουσία.

1856: Η πρώτη από τις συνολικά πέντε επεμβάσεις στον Παναμά. Ο Παναμάς ανεξαρτητοποιήθηκε από την Ισπανία το 1821, αλλά το ίδιο έτος εντάχθηκε οικειοθελώς στη Μεγάλη Δημοκρατία της Κολομβίας. Το 1831 έγινε μέρος της Δημοκρατίας της Νέας Γρανάδας. Το 1855, το αυτόνομο κράτος του Παναμά δημιουργήθηκε εντός της Δημοκρατίας της Γρεναδίνης από τις επαρχίες της Νέας Γρανάδας, Παναμά, Ασουέρο, Τσιρίκι και Βεραγκούας. Συνέχισε ως κράτος στη Συνομοσπονδία της Γρεναδίνης (1858–1863) και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Κολομβίας(1863–1886)

1898: Αμερικανοισπανικός πόλεμος.Ο πόλεμος αυτός(αγγλικά: Spanish–American War, ισπανικά: Guerra hispano-estadounidense) ήταν μια σύγκρουση μεταξύ της Ισπανίας και των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της παρέμβασης των ΗΠΑ στην κουβανέζικη επανάσταση. Οι επιθέσεις των ΗΠΑ στις ισπανικές κτήσεις που βρίσκονταν στον Ειρηνικό, οδήγησαν στην παραχώρηση των Φιλιππίνων από την Ισπανία στις ΗΠΑ και τελικά στον πόλεμο ανεξαρτησίας των Φιλιππίνων.

Αμερικανοί στρατιώτες στο Γκουαντάναμο το 1898

1903: Επέμβαση στον Παναμά και ανεξαρτητοποίησή του από την Κολομβία. Οι Παναμέζοι είχαν επιχειρήσει πολλές φορές να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους στο παρελθόν.

1904: Επέμβαση στη Δομινικανή Δημοκρατία. Η αδυναμία της να πληρώσει τα χρέη της προς το εξωτερικό (το 1904 το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιταλία έστειλαν σχετικό τελεσίγραφο), ανάγκασε τον πρόεδρο Κάρλος Μοράλες, το 1905, να ζητήσει τη βοήθεια των Η.Π.Α., οι οποίες δέχθηκαν πρόθυμα. Μάλιστα, από το 1916 ως το 1924 επέβαλαν την κατοχή τους στη χώρα.

1905: Αρχή της επέμβασης στο Μεξικό. Αν και η παρέμβαση των ΗΠΑ ξεκίνησε στα χρόνια του Πορφίριο Ντίαζ, στις αρχές του 20ου αιώνα, εντάθηκε στα χρόνια του μεξικανικού εμφυλίου πολέμου(1910-1920).

Ο δεύτερος πόλεμος ΗΠΑ-Μεξικού

1905: Επέμβαση στην Ονδούρα (πρώτη από τις πέντε συνολικά επεμβάσεις ως το 1925). Όσο απίστευτο κι αν φαίνεται, βασικός παράγοντας για τις ταραχές στη χώρα και την επέμβαση των ΗΠΑ ήταν το εμπόριο της μπανάνας και οι διευκολύνσεις που δίνονταν στις εταιρείες που εκμεταλλεύονταν τις τεράστιες φυτείες με τα τροπικά φρούτα.

1906: Το 1899 η Κούβα, μετά τον αμερικανοισπανικό πόλεμο, απέκτησε μια ιδιότυπη ανεξαρτησία, υπό την εποπτεία των ΗΠΑ. Η προβληματική διακυβέρνηση του Εστράδας Πάλμα οδήγησε την Κούβα στα πρόθυρα εμφυλίου και τις ΗΠΑ σε επέμβαση για την αποτροπή του.

1908: Εν μέσω κατασκευής της διώρυγας, οι ΗΠΑ κάνουν νέα επέμβαση στον Παναμά (ήταν η πρώτη από τις συνολικά τέσσερις ως το 1918). Η Διώρυγα του Παναμά άρχισε τη λειτουργία της το 1914 και άνοιξε νέους ορίζοντες στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

1909: Ανατροπή του προέδρου της Νικαράγουας Θελάγια ύστερα από τις πιέσεις αμερικανικών εταιρειών μπανάνας. Νέα υποτελής κυβέρνηση. Καθιερώνεται ο όρος «μπανανία», που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά το 1899.

1910: Επέμβαση στη Νικαράγουα υπέρ του ηγέτη της χώρας Ντιάς, ο οποίος παραιτείται! Οι ΗΠΑ στέλνουν στρατεύματα στη χώρα το 1912, που μένουν εκεί ως το 1933.

Αμερικανοί πεζοναύτες στη Νικαράγουα, 1926

1911: Επέμβαση στην Ονδούρα και ανατροπή του φιλελεύθερου προέδρου. Οι Αμερικανοί πεζοναύτες αποβιβάστηκαν στη χώρα, γεγονός που ανάγκασε τις αντιμαχόμενες πλευρές να συναντηθούν σε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Οι επαναστάτες, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο Μανουέλ Μπονίγια και η κυβέρνηση συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός και στην εγκατάσταση ενός προσωρινού προέδρου, ο οποίος θα επιλεγόταν από τον μεσολαβητή των Ηνωμένων Πολιτειών, Τόμας Κλίλαντ Ντόσον . Ο Ντόσον επέλεξε τον Φρανσίσκο Μπερτράν , ο οποίος υποσχέθηκε να διεξάγει πρόωρες, ελεύθερες εκλογές.

1912: Πεζοναύτες των ΗΠΑ αποβιβάζονται στην Κούβα για να καταστείλουν εξέγερση εργατών ζάχαρης. Οι μεγαλύτερες ταραχές έγιναν στο Οριέντε, αλλά η κυβέρνηση Γκόμες, με τη βοήθεια των Αμερικανών επανέφερε την ηρεμία.

1915: Κατάληψη της Αϊτής που βρισκόταν σε πλήρη εξέγερση. Οι κυβερνήσεις ελέγχονται από τις ΗΠΑ ως το 1935, οπότε οι Αμερικανοί αποχώρησαν.

Αμερικανοί πεζοναύτες στην Αϊτή το 1915

1916-1917: Επεμβάσεις των ΗΠΑ στο Μεξικό με σκοπό τη σύλληψη του Μεξικανού επαναστάτη Πάντσο Βίλα, που διοικούσε τη χώρα με αυταρχικές μεθόδους. Ο Βίλα που ανατράπηκε, σύμφωνα με μία από τις χήρες του παντρεύτηκε 26 φορές! Δολοφονήθηκε από πολιτικούς του αντιπάλους το 1923.

1917: Νέα επέμβαση των ΗΠΑ στην Κούβα για τη διασφάλιση των εξαγωγών ζάχαρης κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η χώρα μαστιζόταν από διαφθορά, καταχρήσεις και κακοδιοίκηση.

1918: Αμερικανοί πεζοναύτες προβαίνουν σε κατάληψη επαρχίας του Παναμά για την αποκατάσταση της τάξης.

1921: Οι ΗΠΑ επεμβαίνουν στην υπόθεση της United Fruit (αμερικανικής πολυεθνικής εταιρείας εξαγωγής μπανάνας) στη Γουατεμάλα, κάτι που οδηγεί στην πτώση του προέδρου Χερέρα.

1925: Ο αμερικανικός στρατός επεμβαίνει στην πόλη του Παναμά για τη διάλυση γενικής απεργίας.

1926: Αμερικανοί πεζοναύτες αντιμετωπίζουν επανάσταση στη Νικαράγουα. Για πρώτη φορά γίνεται λόγος για σοβιετική συνωμοσία κατάληψης της εξουσίας σε μια χώρα.

1929: Γίνεται οργάνωση Στρατιωτικών ακαδημιών από τις ΗΠΑ σε Νικαράγουα, Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία.

1930: Ο Rafael Leonidas Trujillo γίνεται δικτάτορας της Δομινικανής Δημοκρατίας με τη συνδρομή των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

1932: Οι ΗΠΑ κάνουν αντικομμουνιστική επέμβαση στο Σαν Σαλβαδόρ. Οι νεκροί αντάρτες είναι πάνω από 8.000. Τελικά, ο Στρατηγός Μαξιμιλιάνο Μαρτίνεζ εγκαθιδρύει δικτατορία στη χώρα, ως το 1944.