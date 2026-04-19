Πώς θα είναι ο πόλεμος το 2040: Αποκαλυπτική έκθεση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας

Ο πόλεμος του μέλλοντος δεν θα μοιάζει με ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα... Η βρετανική μελέτη «Future Operating Environments 2040» του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου λειτουργεί σαν «προειδοποίηση» για έναν κόσμο όπου η σύγκρουση θα είναι διάχυτη, υβριδική, τεχνολογικά εκρηκτική και ταυτόχρονα βαθιά χαοτική. Και αυτό αφορά άμεσα τη χώρα μας.

Ένας κόσμος σε μόνιμη κρίση

Η ανάλυση ξεκινά από μια σκληρή παραδοχή: το διεθνές περιβάλλον μέχρι το 2040 θα κυριαρχείται από «πολυκρίσεις», αστάθεια και βαθιά αβεβαιότητα. Δεν μιλά για ένα ενιαίο, γραμμικό μέλλον, αλλά για πολλαπλά πιθανά σενάρια, μέσα στα οποία όμως επαναλαμβάνονται ορισμένα σταθερά μοτίβα – αυτά που οι Βρετανοί χαρακτηρίζουν «καλά στοιχήματα» για τον σχεδιασμό άμυνας και δυνάμεων. Η μελέτη δεν είναι επίσημη κυβερνητική πολιτική, αλλά εργαλείο στρατηγικής πρόβλεψης και σχεδιασμού, το οποίο έχει στόχο να ταΐσει με δεδομένα αποφάσεις για εξοπλισμούς, δομή δυνάμεων και δόγμα επιχειρήσεων.

Για την Ελλάδα, που βρίσκεται σε μια από τις πιο ασταθείς «γωνιές» του ΝΑΤΟ – ανάμεσα σε μια αναθεωρητική Τουρκία, μια ταραγμένη Μέση Ανατολή και μια Ρωσία σε μακρά τροχιά σύγκρουσης με τη Δύση – η περιγραφή αυτή δεν είναι ακαδημαϊκή άσκηση, αλλά σχεδόν καθημερινή πραγματικότητα σε fast‑forward.

Οι έξι «κινητήριες δυνάμεις» της σύγκρουσης

Η βρετανική έκθεση εντοπίζει έξι μεγάλους παγκόσμιους παράγοντες που θα διαμορφώσουν το περιβάλλον ασφαλείας μέχρι το 2040: ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων, δημογραφικές πιέσεις, κλιματική αλλαγή, τεχνολογική έκρηξη, οικονομικός μετασχηματισμός/ενεργειακή μετάβαση και ανισότητες που πιέζουν τη διακυβέρνηση.

Ο ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων – πρωτίστως ΗΠΑ και Κίνας, με τη ρωσική παράμετρο αβέβαιη – βαθαίνει και μεταφράζεται σε πιο συχνές κρίσεις, αυξημένο κίνδυνο λάθος υπολογισμού και κατακερματισμό του διεθνούς συστήματος.

Η δημογραφία γίνεται εκρηκτικός παράγοντας: γήρανση σε ανεπτυγμένες χώρες, νεανικός πληθυσμός αλλού, μαζική αστικοποίηση και «έξυπνες» πόλεις που θα είναι ταυτόχρονα κέντρα ισχύος και εστίες αστάθειας.

Η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική υποβάθμιση αλλάζουν τον χάρτη: μετακινήσεις πληθυσμών, ανταγωνισμός για πόρους, νέες περιοχές ενδιαφέροντος (Αρκτική, θαλάσσιες διαδρομές), με τις ένοπλες δυνάμεις να επιστρατεύονται όλο και συχνότερα για διαχείριση φυσικών και ανθρωπιστικών κρίσεων.

Η τεχνολογική πρόοδος και η υπερσυνδεσιμότητα επηρεάζουν όλους τους άλλους παράγοντες: επιταχύνουν την ένταση κρίσεων, αλλάζουν την ταχύτητα του πολέμου και θέτουν νέα όρια αντοχής σε ανθρώπους, κράτη και συμμαχίες.

Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει πως δεν μπορεί να βλέπει την άμυνα μόνο μέσα από το κλασικό δίπολο «ξηρά‑θάλασσα» στο Αιγαίο: η κλιματική κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο, τα μεταναστευτικά ρεύματα, η αστικοποίηση και η ενεργειακή μετάβαση (υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ, καλώδια, υποθαλάσσιες υποδομές) γίνονται παράγοντες άμεσα συνδεδεμένοι με το στρατιωτικό περιβάλλον.

Από τα κράτη σε ένα «πλήρες» πεδίο δρώντων

Η έκθεση προβλέπει ότι μέχρι το 2040 η σκηνή της ασφάλειας θα είναι ασφυκτικά γεμάτη: τα κράτη παραμένουν βασικοί παίκτες, αλλά γύρω τους κινούνται μεσαίες δυνάμεις, αναδυόμενα κράτη, πόλεις‑μεγαθήρια, πολυεθνικές εταιρείες, υπερπλούσιοι «παράγοντες», ΜΚΟ, οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατικά δίκτυα και ιδιωτικοί στρατοί.

Οι ΗΠΑ παραμένουν ισχυρές, αλλά με αυξανόμενες εσωτερικές πιέσεις και έμφαση στον Ινδο‑Ειρηνικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το πώς κατανέμουν πόρους στο ΝΑΤΟ και άρα στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κίνα ενισχύει στρατιωτική, πυρηνική, διαστημική και κυβερνο‑ισχύ, χρησιμοποιεί κατασκοπεία και τεχνολογική διείσδυση για να κερδίσει στρατηγικό πλεονέκτημα και εξάγει την παρουσία της μέσω επενδύσεων και υποδομών.

Η Ρωσία, παρά την οικονομική αδυναμία και τη φθορά από τον πόλεμο, διατηρεί επιθετικό αποτύπωμα, δένεται περισσότερο με την Κίνα, αλλά παραμένει απρόβλεπτη και επικίνδυνη για τη συνοχή του ευρωατλαντικού χώρου.

Αναδυόμενες δυνάμεις και «μεσαίες» χώρες, όπως αυτές του G7 και του E7, αποκτούν δικό τους βάρος, αλλάζουν μπλοκ, δημιουργούν νέες συμμαχίες και συχνά λειτουργούν ως ρυθμιστές, ή και διαταράκτες, των ισορροπιών.

Οι πολυεθνικές αποκτούν δύναμη αντίστοιχη με κράτη, καθώς ελέγχουν κρίσιμες τεχνολογίες, δεδομένα και δίκτυα, από δορυφορικές επικοινωνίες μέχρι συστήματα cloud και λογισμικό ασφάλειας. Ταυτόχρονα, «υπερενδυναμωμένα» άτομα – υπερπλούσιοι επιχειρηματίες, θρησκευτικοί ηγέτες, influencers με παγκόσμια εμβέλεια – μπορούν να επηρεάσουν ισορροπίες, να χρηματοδοτήσουν ιδιωτικές στρατιωτικές δομές ή να λειτουργήσουν ως παράλληλα κέντρα ισχύος.

Για την Ελλάδα, μια χώρα που ήδη βλέπει τη δράση ΜΚΟ, δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, υβριδικών απειλών και ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταναστευτικό, στο ενεργειακό και στις θάλασσες, αυτή η πολυπλοκότητα σημαίνει ότι η κλασική, «κρατοκεντρική» αντίληψη ασφάλειας δεν αρκεί. Η διαχείριση κρίσεων στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο θα μοιάζει λιγότερο με «σύγκρουση δύο κρατών» και περισσότερο με διαχείριση ενός πυκνού πλέγματος κρατικών και μη κρατικών δρώντων – από εταιρείες καλωδίων και ερευνών, μέχρι ΜΚΟ, παράνομους διακινητές και ψηφιακές καμπάνιες επιρροής.

Ο πόλεμος ως αγώνας σε πολλούς «χώρους»

Κεντρικό συμπέρασμα της μελέτης: ο πόλεμος του 2040 ξεφεύγει οριστικά από τη στενή εικόνα του πεδίου μάχης και απλώνεται σε πολλαπλούς «χώρους». Δεν έχουμε μόνο ξηρά, θάλασσα και αέρα, αλλά:

θαλάσσιο χώρο, με νέες διαδρομές, αυξημένη διάφανεια λόγω αισθητήρων, υπερηχητικά όπλα και υπερσπηλαιωτικές τορπίλες που αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο για στόλους και εμπορική ναυτιλία.

χερσαίο χώρο, κυρίως σε πολύπλοκες αστικές περιοχές με τεράστιους πληθυσμούς, έξυπνες υποδομές, φτωχογειτονιές και ανεπίσημους οικισμούς, όπου ο άμαχος πληθυσμός και ο αντίπαλος μπλέκονται μέσα σε ένα πυκνό δίκτυο αισθητήρων και καμερών.

αεροπορικό χώρο, γεμάτο drones, διπλής χρήσης πλατφόρμες και φθηνά μέσα που επιτρέπουν ακόμη και σε «φτωχούς» αντιπάλους να δημιουργούν θανάσιμα αποτελέσματα και να κορέζουν αεράμυνες.

διαστημικό χώρο, όπου οι δορυφόροι διπλής χρήσης, οι νέες τροχιές και η πιθανή ανάπτυξη αντιπυραυλικών συστημάτων στη Σελήνη ή σε τροχιές δημιουργούν έναν «αόρατο» αλλά κρίσιμο χώρο σύγκρουσης.

κυβερνοχώρο και ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, όπου ο αποκλεισμός, η παραπλάνηση, η αλλοίωση ή η κλοπή δεδομένων γίνονται τόσο σημαντικές όσο και τα κλασικά πυρά.

υπόγειο χώρο (subterranean), με σήραγγες, υπόγειες υποδομές, κρυφά δίκτυα μετακίνησης και προστασίας.

γνωστικό πεδίο, δηλαδή το μυαλό και την αντίληψη κοινωνιών, ηγεσιών και στρατιωτών, μέσω παραπληροφόρησης, deep fakes, ψυχολογικών επιχειρήσεων και στοχευμένης εκμετάλλευσης των κοινωνικών δικτύων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα – με τεράστια ακτογραμμή, κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές, υποθαλάσσιες υποδομές, πυκνές αστικές περιοχές και έναν «ψηφιακά εκτεθειμένο» πληθυσμό – βρίσκεται ακριβώς στο είδος περιβάλλοντος που περιγράφει το Λονδίνο. Το ΝΑΤΟ, στο οποίο ανήκει, ήδη κάνει στροφή σε διακλαδικό, πολυχώρο δόγμα («multi‑domain operations»), και η ελληνική άμυνα καλείται να προσαρμόσει δομές και εξοπλισμούς ανάλογα.

Από τα «έξυπνα» όπλα στην έξυπνη ανθεκτικότητα

Το δεύτερο μέρος της έκθεσης εστιάζει στα «διαταρακτικά» μέσα: συστήματα και τεχνολογίες που αλλάζουν την ίδια τη φύση των επιχειρήσεων. Στην κορυφή βρίσκονται:

η τεχνητή νοημοσύνη ως κόμβος μάχης, από την ανάλυση δεδομένων μέχρι τον ημι‑αυτόνομο ή αυτόνομο έλεγχο συστημάτων, με μοντέλα διοίκησης όπου μονάδες λειτουργούν διασπαρμένες, αλλά ψηφιακά διασυνδεδεμένες και ικανές να συνεχίσουν επιχειρήσεις ακόμη και με κομμένες επικοινωνίες.

η κβαντική τεχνολογία, που απειλεί την υπάρχουσα κρυπτογράφηση και μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για υποκλοπές σε πραγματικό χρόνο – ένα παιχνίδι μηδενικής ανοχής για νατοϊκές δομές διοίκησης και ελληνικές κρίσιμες υποδομές.

η μαζική χρήση drones και σμηνών, σε ξηρά‑θάλασσα‑αέρα, που μπορούν να κορέσουν άμυνες, να εντοπίζουν στόχους, να παρέχουν δεδομένα και να χτυπούν με φθηνό, αναλώσιμο «οπλισμένο αισθητήρα».

τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας και η ηλεκτρομαγνητική μάχη, που υπόσχονται επιθέσεις «με την ταχύτητα του φωτός» και καταστροφή ή εξουδετέρωση συστημάτων χωρίς κλασικά πυρομαχικά.

τα υπερηχητικά όπλα και οι νέας γενιάς τορπίλες, που μειώνουν δραματικά τον χρόνο προειδοποίησης και επιβίωσης για πλοία, βάσεις και κρίσιμες υποδομές.

Οι Βρετανοί, όμως, σπεύδουν να προειδοποιήσουν: η τεχνολογία δεν είναι πανάκεια. Η μονομερής επένδυση σε «υπερόπλα» μπορεί να δημιουργήσει ψευδαίσθηση ασφάλειας, καθώς αυτά τα συστήματα μπορεί να είναι πιο εύθραυστα, πιο ευάλωτα σε κυβερνοεπιθέσεις, σε απλές αντι‑μεθόδους ή σε κορεσμό από φθηνά μέσα. Αντίθετα, η προσαρμογή, η ανθεκτικότητα, η διασπορά, η συνύπαρξη νέας και παλαιότερης τεχνολογίας αναδεικνύονται ως πραγματικός πολλαπλασιαστής ισχύος.

Η Ελλάδα το έχει ήδη βιώσει στην πράξη: από την αντιπαράθεση με το τουρκικό drone‑οπλοστάσιο μέχρι την ανάγκη προστασίας πλοίων, νησιών και κρίσιμων υποδομών μέσω συνδυασμού παραδοσιακών αντιαεροπορικών, νέων αισθητήρων, ηλεκτρονικού πολέμου και «έξυπνης» τακτικής διασποράς. Στο επίπεδο του ΝΑΤΟ, η ίδια λογική οδηγεί σε δόγματα που δίνουν έμφαση όχι μόνο στην ισχύ πυρός, αλλά στην επιβίωση, στη συνέχιση λειτουργίας και στην ταχεία αποκατάσταση μετά από πλήγματα.

Η άμυνα ως υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας

Η μελέτη καταλήγει σε ένα σαφές συμπέρασμα: η άμυνα του 2040 δεν μπορεί να είναι υπόθεση μόνο των ενόπλων δυνάμεων. Η γραμμή ανάμεσα σε «μέτωπο» και «ενδοχώρα», ανάμεσα σε «ειρήνη» και «σύγκρουση», σβήνει. Κυβερνοεπιθέσεις, επιχειρήσεις παραπληροφόρησης, υβριδικές ενέργειες σε υποδομές και κρίσιμα δίκτυα μεταφέρουν τον πόλεμο απευθείας μέσα στην κοινωνία.

Οι Βρετανοί μιλούν για «ολόκληρη κοινωνία» ως προϋπόθεση επιτυχούς άμυνας: πολιτική προστασία, ανθεκτικές υποδομές, εκπαιδευμένοι πολίτες, ανθεκτικά ΜΜΕ απέναντι στην παραπληροφόρηση, ικανότητα του κράτους να λειτουργεί υπό πίεση και να διατηρεί κοινωνική συνοχή σε συνθήκες κρίσης. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, με ιστορική εμπειρία κρίσεων, αλλά και με ευαισθησίες σε θέματα εμπιστοσύνης στους θεσμούς, αυτή η διάσταση είναι εξίσου κρίσιμη με τα Rafale, τις φρεγάτες ή τα αντιαεροπορικά συστήματα.

Για το ΝΑΤΟ, στο οποίο η Ελλάδα αποτελεί κρίσιμο νοτιοανατολικό πυλώνα, η στρατηγική αυτή μεταφράζεται σε πίεση για αυξημένες δαπάνες, διαλειτουργικότητα, εκσυγχρονισμό δομών διοίκησης και ενεργό συμβολή σε συλλογικές αποστολές – από την Ανατολική Ευρώπη μέχρι τη Μεσόγειο. Σημαίνει όμως και κάτι ακόμη: ότι οι ελληνικές επιλογές σε υποδομές, ενέργεια, 5G, λιμάνια και βιομηχανία άμυνας δεν είναι απλώς εθνική υπόθεση, αλλά μέρος ενός ευρύτερου, νατοϊκού παζλ ανθεκτικότητας.

Η βρετανική μελέτη, παρότι γραμμένη με αφετηρία το Λονδίνο, μοιάζει σε πολλά σημεία να περιγράφει τον κόσμο μέσα στον οποίο ήδη κινείται η Ελλάδα – απλώς επιταχυνόμενο και ενισχυμένο μέχρι το 2040. Το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι αν θα έρθει αυτό το μέλλον, αλλά αν η ελληνική άμυνα, η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτική τάξη θα προλάβουν να προσαρμοστούν εγκαίρως.

