Νέες αποκαλύψεις για τα ανθρωπο-σαφάρι στο Σαράγεβο: Ο «τιμοκατάλογος» και ο «ανταγωνισμός»

Δύο αγόρια από τη Βοσνία αναζητούν καταφύγιο από τους ελεύθερους σκοπευτές πίσω από έναν τοίχο φτιαγμένο από συντρίμμια αυτοκινήτων στο προάστιο Ντομπρίνια του Σαράγεβο, στις 6 Φεβρουαρίου 1993. Τα συντρίμμια προστατεύουν τους ανθρώπους από τα πυρά των ελεύθερων σκοπευτών σε αυτή την περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο

Snapshot Κατά την πολιορκία του Σαράγεβο (1992

1995), πλούσιοι ξένοι πλήρωναν για να συμμετάσχουν σε «ανθρωπο

σαφάρι», πυροβολώντας αμάχους, συμπεριλαμβανομένων εγκύων γυναικών.

Ο τιμοκατάλογος για τη δολοφονία στόχων περιλάμβανε 40.000 ευρώ για μεσήλικες, 47.500 ευρώ για νεαρές γυναίκες και 55.000 ευρώ για εγκύους.

Οι ελεύθεροι σκοπευτές μεταφέρονταν με τη συνεργασία κροατικών και σερβικών δυνάμεων από την Κροατία στο Σαράγεβο, ενώ συμμετείχαν πολίτες πολλών ευρωπαϊκών χωρών.

Η Αυστρία και το Βέλγιο έχουν ξεκινήσει έρευνες για τη συμμετοχή πολιτών τους στα «σαφάρι» κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία

Ερζεγοβίνη.

Η πολιορκία του Σαράγεβο προκάλεσε τον θάνατο άνω των 11.500 κατοίκων, με σημαντικό αριθμό παιδιών μεταξύ των θυμάτων. Snapshot powered by AI

Διαστάσεις παίρνει η υπόθεση των ανθρώπινων σαφάρι στο Σαράγεβο κατά την πολιορκία του τη δεκαετία του 1990, καθώς νέες μαρτυρίες και αποκαλύψεις έχουν οδηγήσει αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ξεκινήσουν έρευνα για τη συμμετοχή πολιτών τους στο αποτρόπαιο κυνήγι.

Νέες έρευνες, βιβλία και μαρτυρίες που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα αποκαλύπτουν ιδιαίτερα σκληρές λεπτομέρειες για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Ευρώπη, πλούσιοι της οποίας πήγαιναν στο Σεράγεβο, για να πυροβολήσουν πολιορκημένους αμάχους.

Σύμφωνα με αναφορές, αυτοί οι «κυνηγοί» είχαν στηθεί πάνω από την πολιορκημένη πόλη μεταξύ 1992 και 1995, πυροβολώντας άνδρες, γυναίκες και παιδιά που προσπαθούσαν να επιβιώσουν κάτω από συνεχή πυρά. Ορισμένες από τις μαρτυρίες ισχυρίστηκαν ότι οι ελεύθεροι σκοπευτές ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για το ποιος θα κατάφερνε να σκοτώσει τις πιο όμορφες γυναίκες της πόλης.

Austria investiga a dos presuntos francotiradores de "safaris humanos" en Sarajevo



Un ciudadano del país y otra persona aún no identificada son señaladas por pagar para disparar contra civiles durante la guerra de Bosnia. El caso se suma a las pesquisas abiertas en Italia sobre… pic.twitter.com/cph4Bh6cok — DW Español (@dw_espanol) May 26, 2026

Οι ισχυρισμοί γύρω από το «Sarajevo Safari» έλαβαν για πρώτη φορά ευρεία προσοχή μετά το ντοκιμαντέρ του Σλοβένου σκηνοθέτη Miran Zupanić το 2022. Αργότερα, ο Ιταλός δημοσιογράφος και συγγραφέας Azio Gavazzani ξεκίνησε μια ανεξάρτητη έρευνα που οδήγησε στην έναρξη έρευνας στο Μιλάνο εναντίον υπόπτων που φέρεται να συμμετείχαν στον πυροβολισμό αμάχων.

Τώρα, περισσότερες νέες λεπτομέρειες προκύπτουν μετά το βιβλίο Pay and Shoot του Κροάτη δημοσιογράφου Domegui Margatić. Είπε ότι έλαβε έγγραφα από έναν Βόσνιο αξιωματικό των μυστικών υπηρεσιών ονόματι Nadzhad Oglian που ερεύνησε την υπόθεση πριν πυροβοληθεί και σκοτωθεί το 1996.

Ο τιμοκατάλογος της φρίκης

Σύμφωνα με τα έγγραφα, οι ξένοι ελεύθεροι σκοπευτές πλήρωσαν δεκάδες χιλιάδες γερμανικά μάρκα, με την αναλογία όταν μετατράπηκε σε ευρώ να είναι 1:2, για να επιλέξουν τους στόχους βολής τους.

Σύμφωνα με έναν ισχυρισμό, με 80.000 μάρκα (40.000 ευρώ) επέτρεψε να πυροβοληθούν μεσήλικες άνδρες ή γυναίκες, 95.000 μάρκα (47.500 ευρώ) πληρώθηκαν για πυροβολισμούς νεαρών γυναικών και 110.000 μάρκα (55.000 ευρώ) πληρώθηκαν για πυροβολισμούς εγκύων γυναικών.

Ο Margatić ισχυρίστηκε ότι μίλησε με μέλη της σερβοβο-βοσνιακής πολιτοφυλακής που φιλοξένησαν τους ξένους ελεύθερους σκοπευτές. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάποιοι από αυτούς είπαν ότι μεταξύ των σκοπευτών ήταν και ένα μέλος της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας που έφτασε με ελικόπτερο, βρισκόταν στην περιοχή Vogoshce κοντά στο Σεράγεβο και ήθελε να πυροβολήσει τα παιδιά.

Άνδρας με το παιδί στην αγκαλιά του προσπαθεί να ξεφύγει από τους ελεύθερους σκοπευτές στο Σαραγεβο το 1993

Σύμφωνα με τους νέους ισχυρισμούς, η ιδέα για το «σαφάρι» δεν ξεκίνησε στη Σερβία αλλά στην Κροατία. Ο Margatić έγραψε ότι ένας άνδρας ονόματι Jovanko Hovatinčić, ο οποίος εργαζόταν για τις γιουγκοσλαβικές μυστικές υπηρεσίες, του είπε ότι ακόμη και πριν από τον πόλεμο, είχε οργανώσει κυνηγετικές αποστολές για ξένους στην Κροατία. Όταν ξεκίνησε η πολιορκία του Σαράγεβο το καλοκαίρι του 1992, εικάζεται ότι πλούσιοι Ιταλοί του ζήτησαν να κανονίσει να φτάσουν στα φυλάκια ελεύθερων σκοπευτών γύρω από την πόλη.

Υποστηρίχθηκε επίσης ότι παρόλο που οι κροατικές και σερβικές δυνάμεις πολεμούσαν μεταξύ τους εκείνη την εποχή, αξιωματούχοι πληροφοριών και από τις δύο πλευρές συνέχισαν να συνεργάζονται για τη μεταφορά των ελεύθερων σκοπευτών στο Σεράγεβο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι ξένοι θα έφταναν στα λιμάνια του Ζαντάρ και του Σπλιτ στην Κροατία, θα συνέχιζαν στην πόλη Kinin, η οποία ήταν υπό σερβικό έλεγχο, και από εκεί θα μεταφέρονταν στην περιοχή του Σεράγεβο.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Κροατίας Γιόσιπ Μάνολιτς, ο οποίος πέθανε το 2024, φέρεται να είπε ότι είχε λάβει πληροφορίες εκείνη την εποχή για συναντήσεις ελεύθερων σκοπευτών σε ξενοδοχείο κοντά στο Ζάγκρεμπ πριν φύγουν για το Σαράγεβο.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεκινήσει έρευνες. Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι από τον Απρίλιο του 2026 διεξάγεται έρευνα εναντίον ενός Αυστριακού πολίτη και ενός άλλου ατόμου του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, με την υποψία ότι συμμετείχε σε «περιπολίες ελεύθερων σκοπευτών» κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Βέλγος εισαγγελέας έχει επίσης ξεκινήσει έρευνα μετά από πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στα ΜΜΕ για πιθανή εμπλοκή Βέλγων πολιτών.

Δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι οι συμμετέχοντες στο «Safari» προέρχονταν από διάφορες χώρες, όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ισπανία, η Ρωσία, η Αυστρία, το Βέλγιο και η Ελβετία. Σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες, αυτοί ήταν συνήθως πλούσιοι άνθρωποι άνω των 50 ετών.

Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο που διήρκεσε 1.425 ημέρες μεταξύ Απριλίου 1992 και Φεβρουαρίου 1996, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από 11.500 κάτοικοι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 1.601 παιδιών. Άλλες αναφορές ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε σχεδόν 14.000. Εκείνη την εποχή, οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης είχαν το παρατσούκλι «Snipers' Alley».

Διαβάστε επίσης