Απίθανη ιστορία: Το μπουκάλι ενός Χιώτη καπετάνιου που ταξίδεψε μέχρι τη Νέα Ζηλανδία

Είναι από εκείνες τις ιστορίες που δύσκολα θα δεχόσουν ότι συνέβησαν στην πραγματικότητα, αν τις διάβαζες μόνο ως σενάριο ταινίας. Ένας Έλληνας καπετάνιος από τα Καρδάμυλα της Χίου ρίχνει ένα γυάλινο μπουκάλι στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, εν μέσω πανδημίας. Δεκατέσσερις μήνες αργότερα, ο Ειρηνικός Ωκεανός το ξεβράζει σε μια απομακρυσμένη παραλία της Νέας Ζηλανδίας, όπου το βρίσκει ένας ψαράς και το χαρίζει στα παιδιά ενός δημοτικού σχολείου.

Το μπουκάλι ταξιδεύει πάνω από 5.000 ναυτικά μίλια, γίνεται αντικείμενο επιστημονικής μελέτης για τα ωκεάνια ρεύματα, εκπαιδευτικό εργαλείο σε μια τάξη μαθητών Μαορί και, τελικά, γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στη Χίο και το Far North του North Island. «Ήταν μια απλή κίνηση μέσα σε μια δύσκολη εποχή», λέει σήμερα ο καπετάνιος Γιάννης Καράβολος, μιλώντας στο Newsbomb, «αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έπαιρνε τέτοια διαδρομή».

Το ταξίδι ενός μικρού μπουκαλιού στον μεγάλο ωκεανό

Στις 17 Μαρτίου 2020, το φορτηγό πλοίο «ARMONIA A» της ναυτιλιακής «ADELFLIA SHIPPING S.A.» βρισκόταν στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, κοντά στα αμφιλεγόμενα Spratly Islands και τον ύφαλο Mischief. Εκεί, στο ύψος περίπου του γεωγραφικού σημείου Lat/10°38’ North και Long/111°12’ East, ο καπετάνιος πήρε ένα γυάλινο μπουκάλι, έβαλε μέσα την επαγγελματική του κάρτα με τα στοιχεία επικοινωνίας και το έριξε στη θάλασσα.

«Ήταν μια εποχή που ο κόσμος ήταν κλεισμένος στα σπίτια του, τα πλοία συνέχιζαν να ταξιδεύουν αλλά η αίσθηση της απομόνωσης ήταν παντού», λέει ο ίδιος. «Ήθελα να κάνω μια κίνηση που να θυμίζει ότι η θάλασσα παραμένει ο πιο παλιός τρόπος επικοινωνίας. Ένα απλό μπουκάλι, ένα μήνυμα, και βλέπουμε πού θα φτάσει».

Από εκείνη τη στιγμή, το μπουκάλι παραδόθηκε αποκλειστικά στα ρεύματα του ωκεανού. Η διαδρομή που υπολογίζει ο καπετάνιος, με βάση τα ωκεάνια ρεύματα και την ημερομηνία εύρεσης, είναι εντυπωσιακή: από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας ανάμεσα σε Φιλιππίνες και Βόρνεο, μέσα από το πολύπλοκο αρχιπέλαγος της Ινδονησίας, βόρεια από την Παπούα Νέα Γουινέα και στη συνέχεια προς τη Μελανησία, περνώντας κοντά στα νησιά Βανουάτου και Νέας Καληδονίας.

Τα μεγάλα επιφανειακά ρεύματα –το Ρεύμα Κουροσίο, το Indonesian Throughflow, το South Equatorial Current και τελικά το Ρεύμα της Ανατολικής Αυστραλίας (East Australian Current)– λειτούργησαν σαν ένας γιγάντιος «μεταφορικός ιμάντας». «Τα ρεύματα είναι σαν αόρατοι δρόμοι για κάθε αντικείμενο που επιπλέει», εξηγεί ο καπετάνιος. «Ένα μπουκάλι μπορεί να κάνει χιλιάδες μίλια χωρίς να το καθοδηγεί κανείς, μόνο με τη δύναμη της θάλασσας».

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, το μικρό αντικείμενο διέσχισε περίπου 5.000 ναυτικά μίλια μέσα σε 14 μήνες, με μέση ταχύτητα γύρω στα 0,4 κόμβους – μια εντυπωσιακή απόδειξη του πώς λειτουργούν τα ωκεάνια ρεύματα στον Ειρηνικό. Το μπουκάλι, ακολουθώντας την πορεία προς τα νότια, «καβάλησε» τελικά το East Australian Current και μέσω του Tasman Front οδηγήθηκε προς τη Νέα Ζηλανδία.

Ο ψαράς που επέλεξε να μοιραστεί το εύρημα

Τον Μάιο του 2021, στην πιο βόρεια άκρη του North Island, η παραλία Ninety Mile Beach –μια αμμουδερή λωρίδα περίπου 88 χιλιομέτρων στη δυτική ακτή– επιφύλασσε μια έκπληξη στον ψαρά Ken Fergusson. Ανάμεσα σε άμμο, φύκια και θαλασσινά απορρίμματα, ο Fergusson εντόπισε ένα μπουκάλι, φθαρμένο από τον χρόνο και γεμάτο άλατα, αλλά ακόμη σφραγισμένο.

Όταν το άνοιξε, βρήκε μέσα μια επαγγελματική κάρτα με ελληνικό όνομα και διεύθυνση: «Captain John Karavolos – Master Mariner, Άνω Καρδάμυλα, Χίος, Greece». Αντί να κρατήσει το μπουκάλι ως προσωπικό ενθύμιο, αποφάσισε ότι η ιστορία αυτή μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο. Το πήγε στο Awanui Primary School, το μικρό δημοτικό σχολείο της περιοχής Far North, και το παρέδωσε στη διευθύντρια Margy Stratton.

«Ο ψαράς έδειξε απίστευτη ευαισθησία», σχολιάζει ο καπετάνιος. «Θα μπορούσε να κρατήσει το μπουκάλι και να τελειώσει εκεί η ιστορία. Αντί γι’ αυτό, διάλεξε να το μοιραστεί με τα παιδιά, να γίνει αφορμή για να μάθουν γεωγραφία, ωκεανογραφία, αλλά και λίγη Ελλάδα».

Τα παιδιά του Awanui και το «μυστήριο» της κάρτας

Στο Awanui School, οι μαθητές –παιδιά Μαορί και από την τοπική κοινότητα– συγκεντρώθηκαν γύρω από το μπουκάλι. Με τη βοήθεια της διευθύντριας και της τεχνολογίας, χρησιμοποίησαν μεγεθυντικούς φακούς, διάβασαν προσεκτικά τα στοιχεία της κάρτας και εντόπισαν το email του καπετάνιου στη Χίο.

Το πρώτο email από τη Νέα Ζηλανδία προς την Ελλάδα έμοιαζε με μικρό θαύμα. «Ξαφνικά, βλέπω στο inbox μου ένα μήνυμα από ένα σχολείο σε ένα σημείο του κόσμου που μέχρι τότε ήταν απλά ένα σημείο στον χάρτη», θυμάται ο Γιάννης Καράβολος. «Μου έγραφαν ότι βρήκαν το μπουκάλι, ότι ήθελαν να μάθουν πώς και γιατί το έριξα στη θάλασσα. Εκεί κατάλαβα ότι η κίνηση που έκανα δεν ήταν τόσο μικρή όσο νόμιζα».

Ακολούθησε μια μικρή «ιστορία αλληλογραφίας»: ο καπετάνιος έστειλε στα παιδιά φωτογραφίες από τη Χίο και την Ελλάδα, χάρτες με τη διαδρομή του μπουκαλιού, εξηγήσεις για τα ωκεάνια ρεύματα και το πώς ταξιδεύουν τα πλοία. Τα παιδιά, από την πλευρά τους, έμαθαν για την Ελλάδα, τη Χίο, τη ναυτική παράδοση του νησιού, αλλά και για την έννοια του «Master Mariner».

Από τυχαίο εύρημα σε εκπαιδευτικό εργαλείο

Η ιστορία δεν έμεινε μόνο μέσα στην τάξη. Το Radio New Zealand (RNZ) παρουσίασε αναλυτικό ρεπορτάζ για το «message in a bottle» του Έλληνα καπετάνιου, ενώ διεθνή μέσα –BBC, SBS Australia, GreekReporter, το Stuff.co.nz– ανέδειξαν την ανθρώπινη πλευρά της υπόθεσης: τη σύνδεση μιας μικρής ελληνικής κοινότητας με ένα σχολείο Μαορί στην άκρη του Ειρηνικού.

Στο Awanui School, το μπουκάλι και η κάρτα έγιναν αφορμή για πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι μαθητές σχεδίασαν χάρτες, υπολόγισαν αποστάσεις, μελέτησαν τα ρεύματα του Ειρηνικού και συζήτησαν πώς ένα μικρό αντικείμενο μπορεί να ταξιδέψει χιλιάδες μίλια. Παράλληλα, οργανώθηκαν παρουσιάσεις για την Ελλάδα, τη Χίο και το Αιγαίο, ενώ το μπουκάλι τοποθετήθηκε σε ειδική «βιτρίνα αναμνήσεων» μέσα στο σχολείο.

«Η μεγαλύτερη χαρά μου ήταν όταν έμαθα ότι η ιστορία δεν έμεινε μόνο σε ένα δημοσίευμα», λέει. «Έγινε αφορμή για τα παιδιά να αγαπήσουν τη θάλασσα, να μάθουν για την Ελλάδα και να δουν τον ωκεανό όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά σαν ζωντανό κομμάτι της ζωής τους».

Σήμερα, η ιστορία έχει τη δική της θέση και στη Χίο. Ο καπετάνιος έχει δημιουργήσει ένα μικρό Folklore Museum στα Καρδάμυλα, όπου παρουσιάζει ναυτικά αντικείμενα, φωτογραφίες και προσωπικά τεκμήρια από τη ζωή του στη θάλασσα. Το μπουκάλι –ή μάλλον η ιστορία του μπουκαλιού– παρουσιάζεται ως παράδειγμα της δύναμης των ωκεανών και της ανθρώπινης επικοινωνίας.

«Στον ναυτιλιακό κόσμο, τέτοιες ιστορίες συνήθως μένουν σε εσωτερικά περιοδικά ή σε αναμνήσεις μεταξύ συναδέλφων», λέει. «Εδώ, ένα απλό μπουκάλι κατάφερε να βγει από τη ρουτίνα των θαλάσσιων ταξιδιών και να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε δύο άκρα του κόσμου».

«Αν κάτι κρατάω από όλη αυτή την ιστορία», λέει στο τέλος της αφήγησής του ο καπετάνιος, «είναι ότι η θάλασσα μπορεί να μεταφέρει όχι μόνο εμπορεύματα, αλλά και μηνύματα. Κι ένα μικρό μπουκάλι, αν βρει τον σωστό δρόμο, μπορεί να αλλάξει λίγο τον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο μερικά παιδιά στην άλλη άκρη του πλανήτη».