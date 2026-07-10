Το Πεντάγωνο δημοσιοποιεί νέα σειρά αρχείων για τα UFO: «Δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα είχα δει»

Snapshot Το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε νέα πακέτα 40 αρχείων σχετικά με τα UFO, που περιλαμβάνουν έγγραφα, βίντεο, ηχητικά αρχεία και εικόνες από διάφορες αμερικανικές υπηρεσίες.

Αναφορά στρατιωτικού πιλότου περιγράφει ένα μυστηριώδες αντικείμενο με πτήση και χαρακτηριστικά άγνωστα μετά από 28 χρόνια υπηρεσίας.

Έγγραφο του υπουργείου Ενέργειας καταγράφει εισβολή άγνωστου αντικειμένου στον εναέριο χώρο πάνω από πυρηνική εγκατάσταση το 2015 χωρίς να εντοπιστεί σύστημα πρόωσης ή ήχος.

Βίντεο και αναφορές καταγράφουν περιστατικά ανεξήγητων αντικειμένων σε θάλασσα και αέρα σε διάφορα σημεία του κόσμου, όπως ο Ατλαντικός και οι ΗΠΑ.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν και ιστορικά έγγραφα από το 1949 που δείχνουν προσπάθειες επιστημόνων να εξηγήσουν ανεξήγητα φαινόμενα πάνω από πυρηνικές εγκαταστάσεις. Snapshot powered by AI

Το Πεντάγωνο έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα νέο πακέτο αρχείων που σχετίζονται με τα , ή όπως αποκαλούνται πλέον επισήμως, τα μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP).

Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και αναφορά στρατιωτικού πιλότου, ο οποίος περιέγραψε ένα μυστηριώδες αντικείμενο ως κάτι «αντίθετο με οτιδήποτε είχα δει» στη διάρκεια 28 ετών υπηρεσίας.

Η νέα δημοσιοποίηση περιλαμβάνει συνολικά 40 αρχεία, μεταξύ των οποίων 14 έγγραφα, 19 βίντεο, τέσσερα ηχητικά αρχεία και τρεις εικόνες. Τα υλικά προέρχονται από διάφορες αμερικανικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το Πεντάγωνο, η NASA, η CIA, το FBI και το υπουργείο Ενέργειας.

Το Πεντάγωνο ανήρτησε τα νέα αρχεία στην ειδική ιστοσελίδα του για τα UFO, όπου συγκεντρώνεται το υλικό που έχει δοθεί στη δημοσιότητα στο πλαίσιο του εκτελεστικού διατάγματος που υπέγραψε νωρίτερα φέτος ο πρόεδρος Τραμπ.

Τι περιλαμβάνει το νέο υλικό

Η νέα δέσμη εγγράφων θυμίζει προηγούμενες δημοσιοποιήσεις, καθώς συνδυάζει κυρίως αποχαρακτηρισμένα ιστορικά έγγραφα και βίντεο με φακέλους που αφορούν πιο πρόσφατα περιστατικά.

Μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών εγγράφων βρίσκεται αναφορά του υπουργείου Ενέργειας για εισβολή άγνωστου αντικειμένου στον εναέριο χώρο πάνω από την πυρηνική εγκατάσταση Pantex, κοντά στο Αμαρίλο του Τέξας, τον Σεπτέμβριο του 2015. Στο έγγραφο περιγράφεται μαρτυρία δύο αξιωματικών που καταδίωξαν το αντικείμενο, την ώρα που η εγκατάσταση βρισκόταν σε καθεστώς συναγερμού.

«Αν και δεν κατάφεραν να το πλησιάσουν, σταμάτησαν το όχημά τους και βγήκαν έξω. Εκεί διαπίστωσαν ότι το αντικείμενο δεν εξέπεμπε κανέναν ήχο. Επιπλέον, οι αξιωματικοί ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν κανενός είδους σύστημα πρόωσης, χρησιμοποιώντας κιάλια για να το εξετάσουν», αναφέρει η έκθεση. «Αφού το παρακολούθησαν για 1 με 2 λεπτά, το αντικείμενο συνέχισε βόρεια και απομακρύνθηκε από το σημείο».

Περίπου τα μισά αρχεία χρονολογούνται από το 2010 και μετά, ενώ στα βίντεο καταγράφονται υπέρυθρες λήψεις από στρατιωτικές κάμερες. Οι ασαφείς εικόνες δείχνουν ανεξήγητα αντικείμενα και περιστατικά από διάφορα σημεία του κόσμου, μεταξύ αυτών πάνω από τον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, τον Ατλαντικό και τη Μέση Ανατολή.

Περιστατικά σε θάλασσα και αέρα

Ένα από τα περιστατικά αφορά τον Ατλαντικό το 2020. Στα αρχεία περιλαμβάνεται βίντεο με αντικείμενο που, σύμφωνα με συνοδευτική αναφορά μέλους πληρώματος του Πολεμικού Ναυτικού, είχε «σκούρο, καφεκόκκινο χρώμα και ύψος περίπου 12 έως 15 πόδια». Η αναφορά είναι σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένη.

«Δομικά έμοιαζε με μεγάλο, κάπως παραμορφωμένο μπαλόνι, αλλά δεν μπορέσαμε να το επιβεβαιώσουμε καθώς περνούσαμε στο σημείο σύγκλισης», σημείωσε ο αξιωματικός συστημάτων όπλων, πριν ακολουθήσουν δύο γραμμές που έχουν διαγραφεί. «Στη συνέχεια επιστρέψαμε στο πλοίο και προσγειωθήκαμε χωρίς προβλήματα».

Η αναφορά αυτή είναι γνωστή ως “range fouler debrief”, ένας τυποποιημένος τύπος καταγραφής που χρησιμοποιεί το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό για να αποτυπώνει τα περιστατικά μη εξουσιοδοτημένης εισβολής σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων ή ασκήσεων.

Άλλη αναφορά κατέγραψε αντικείμενο που είδε πιλότος το 2019 πάνω από τις ανατολικές ΗΠΑ, μαζί με άλλα τέσσερα μέλη προσωπικού.

? JUST DROPPED: FOURTH UAP FILE RELEASE ➡️ https://t.co/kWE5tvdY9H



UNRESOLVED UAP REPORT, GULF OF AMERICA, 2019 pic.twitter.com/5tBgfcWd4E — The White House (@WhiteHouse) July 10, 2026

«Παρατήρησα ένα αντικείμενο με χαρακτηριστικά πτήσης διαφορετικά από οτιδήποτε είχα δει στα 28 χρόνια που υπηρέτησα στην Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό», έγραψε ο πιλότος. «Ένα μικρό αντικείμενο βρισκόταν χαμηλότερα από εμάς και φαινόταν να κινείται σε ευθεία γραμμή, αντίθετα από την πορεία μας, με υψηλή ταχύτητα. Το παρακολουθούσα για περίπου 10 έως 15 δευτερόλεπτα πριν ενεργοποιήσουμε την κάμερα για να καταγράψουμε το σχετικό βίντεο. Όταν έκανα ζουμ για να πετύχω μεγαλύτερη ανάλυση, η ταχύτητα του αντικειμένου το έβγαλε από το οπτικό μου πεδίο και δεν κατάφερα να το εντοπίσω ξανά, ακόμη και με μικρότερο ζουμ. Μετά την ανάλυση που έγινε μετά την πτήση, το αντικείμενο φαινόταν να είναι ορθογώνιο. Άλλοι με ίδια ή και μεγαλύτερη εμπειρία δεν ήταν επίσης βέβαιοι για το τι θα μπορούσε να είναι».

Το βίντεο του περιστατικού δείχνει αυτό που μοιάζει με αντικείμενο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

New UFO Files: Infrared footage from 2024 shows a U.S. military sensor locking onto and tracking a triangle-shaped UFO over the East China Sea. ? pic.twitter.com/iWhd7PGQlw — Astral? (@The_Astral_) July 10, 2026

Ιστορικά αρχεία

Τα πιο παλιά έγγραφα στο νέο πακέτο περιλαμβάνουν το πρακτικό μιας διάσκεψης του 1949 στο Λος Άλαμος του Νέου Μεξικού, στην οποία συμμετείχαν κορυφαίοι φυσικοί και επιστήμονες, μεταξύ τους και άνθρωποι που είχαν εργαστεί στο πρόγραμμα Μανχάταν. Οι συμμετέχοντες προσπάθησαν, χωρίς επιτυχία, να εξηγήσουν τις «πράσινες πύρινες σφαίρες» που είχαν εντοπιστεί πάνω από το πυρηνικό εργαστήριο.

Μία θεωρία απέδιδε το φαινόμενο σε μετεωρίτες που έμπαιναν στην ατμόσφαιρα, ωστόσο διακεκριμένος αστρονόμος σημείωσε ότι «τίποτα παρόμοιο δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στην περίπτωση πτώσης μετεωριτών».

Το Πεντάγωνο διευκρίνισε ότι η δημοσιοποίηση της Παρασκευής δεν αποτελεί την τελευταία στο πλαίσιο του εκτελεστικού διατάγματος του προέδρου. «Το Υπουργείο Πολέμου και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες μας εργάζονται ενεργά για την επόμενη δημοσιοποίηση αρχείων UAP», ανέφερε ο εκπρόσωπος Σον Πάρνελ σε δήλωσή του.