Τραμπ: Ανέβασε προκλητικό βίντεο ΑΙ με βομβαρδιμούς στο νησί Χαργκ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε προκλητικό βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που δείχνει βομβαρδισμούς στο νησί Χαργκ του Ιράν.

Το νησί Χαργκ αποτελεί στρατηγικό κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και επεκτείνει τα χωρικά του ύδατα στον Περσικό Κόλπο.

Το βίντεο απεικονίζει έκρηξη δεξαμενής πετρελαίου και πετρελαιοφόρου, όπως φαίνεται από στρατιωτικό ελικόπτερο.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να καταλάβει ή να καταστρέψει το νησί, παράλληλα με προηγούμενες πυραυλικές επιθέσεις.

Οι επιθέσεις με πυραύλους στο νησί Λαράκ έγιναν λίγες ώρες πριν την ανάρτηση του βίντεο από τον Τραμπ. Snapshot powered by AI

Ένα προκλητικό βίντεο τεχνητής νοημοσύνης ανήρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στο Truth Social, λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις με πυραύλους κατά του νησιού Λαράκ, στο Ιράν.

Το βίντεο φαίνεται να δείχνει εικόνα από ένα στρατιωτικό ελικόπτερο όπου κοιτάζει το νησί Χαργκ του Ιράν. Το βίντεο δείχνει μια δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου και ένα πετρελαιοφόρο να εκρήγνυνται, όπως φαίνεται από το αεροσκάφος.

«Το νησί Χαργκ γίνεται κομμάτια!!! Πρόεδρος DJT», έγραφε στην ανάρτηση.

Το νησί Χαργκ αποτελεί σημαντικό κόμβο για το Ιράν, καθώς μέσω αυτού εξαγόταν το μεγαλύτερο μέρος αποθεμάτων πετρελαίου του Ιράν. Χάρη σε αυτό το νησί, το Ιράν έχει σημαντική επέκταση των χωρικών υδάτων του στα ανοικτά του Περσικού Κόλπου και τα πετρελαϊκά πεδία του

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να καταλάβει ή να καταστρέψει το νησί από την αρχή του πολέμου κάνοντας παράλληλα και πολλές πυραυλικές επιθέσεις.

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