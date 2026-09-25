Δείπνο Τραμπ σε Σι: Όσα έγιναν στο Λευκό Οίκο – Το μενού, οι καλεσμένοι και τα στιγμιότυπα

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Σι Τζινπίνγκ στο Λευκό Οίκο με επίσημο δείπνο, στο οποίο παρευρέθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες της τεχνολογίας και ισχυροί ηγέτες της Wall Street.

Στη διάρκεια του δείπνου συζητήθηκαν εντάσεις για την Ταϊβάν, το εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι δύο ηγέτες τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας για το μέλλον.

Το μενού περιλάμβανε πιάτα όπως βελουτέ κολοκύθας, λαβράκι με κρούστα σουσαμιού και επιδόρπια με βύσσινο και μέλι από τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ παρουσίασε το νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου και ανέφερε την κατασκευή της «Μεγάλης Αίθουσας των Ηνωμένων Πολιτειών», προσκαλώντας τους καλεσμένους να την επισκεφθούν.

Η 15χρονη Αραμπέλα Κούσνερ, κόρη της Ιβάνκα Τραμπ, ξεχώρισε ως καλεσμένη λόγω της γνώσης της μανδαρινικής γλώσσας και της σύνδεσής της με την κινεζική κουλτούρα. Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Λευκό Οίκο για ένα επίσημο δείπνο την Πέμπτη, η λίστα καλεσμένων του οποίου περιελάμβανε δισεκατομμυριούχους του τομέα της τεχνολογίας και μερικούς από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματικούς ηγέτες του κόσμου.

Ντυμένοι με μαύρα σμόκιν, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο συνιδρυτής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX Έλον Μασκ και ο ιδρυτής της Amazon Τζέφ Μπέζος ήταν μεταξύ της επιχειρηματικής ελίτ που προσκλήθηκε να παραστεί στο δείπνο, σύμφωνα με τη λίστα καλεσμένων που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος.

Το δείπνο αποτέλεσε την κορύφωση μιας ημέρας μεγαλοπρέπειας και διπλωματίας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Σι στην Ουάσινγκτον, όπου οι δύο ηγέτες αντιμετώπισαν εντάσεις σχετικά με το εμπόριο, την τεχνητή νοημοσύνη και την Ταϊβάν, προτού στραφούν στην τελετουργική πλευρά της επίσημης επίσκεψης.

Αμοιβαίες φιλοφρονήσεις και στο μενού… η Ταϊβάν

«Ο Πρόεδρος Σι και εγώ κατανοούμε και οι δύο ότι εκπροσωπούμε διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των λαών μας παραμένουν ισχυροί και οι σχέσεις μας δεν ήταν ποτέ καλύτερες», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρόποσής του, προσθέτοντας ότι «μαζί, μπορούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια σχέση που προάγει την ευημερία και την ασφάλεια για τις μελλοντικές γενιές».

Ο Τραμπ κατά την ομιλία του στο επίσημο δείπνο προς τον Σι Τζινπίνγκ AP

Ο Τραμπ έβαλε τα δυνατά του για να εντυπωσιάσει τον Σι κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψης του Κινέζου ηγέτη στην Ουάσινγκτον και εξήρε τη στενή προσωπική σχέση τους — παρότι έχει χαρακτηρίσει κορυφαίους υποψηφίους των Δημοκρατικών ως «κομμουνιστές» εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, παρατηρεί το Associated Press.

Ο Σι και ο Τραμπ συζήτησαν τις εντάσεις σχετικά με την Ταϊβάν, το εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων.

Ωστόσο, ο Τραμπ επέλεξε δημοσίως να επικεντρωθεί στο να δείξει στον Σι τις τελευταίες εξελίξεις στο Λευκό Οίκο το απόγευμα της Πέμπτης, συμπεριλαμβανομένης της ξενάγησης στο προεδρικό ελικόπτερο «Marine One» και στο νέο ελικοδρόμιο που κατασκεύασε ειδικά για αυτό — πριν η προσοχή στραφεί γρήγορα στις φανταχτερές λεπτομέρειες του πολυτελούς γεύματος.

Ο Σι σημείωσε στην δική του πρόποση ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δεσμευτεί να κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη» και ότι «η Κίνα είναι αποφασισμένη να επιτύχει τη μεγάλη εθνική αναγέννηση». «Αυτοί οι δύο στόχοι είναι και οι δύο φιλόδοξοι και σίγουρα μπορούν να αλληλοενισχύονται», δήλωσε ο Σι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ AP

Οι ενδυματολογικές επιλογές

Ο Τραμπ φορούσε σμόκιν, ενώ το γραφείο της ανέφερε ότι η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ επέλεξε ένα σύνολο σε στυλ σμόκιν: μια λευκή μπλούζα από βαμβακερό Saint Laurent, μια μαύρη μεταξωτή ζώνη και μαύρο παντελόνι από μπροκάρ — και τα δύο από την Dolce & Gabbana .

Ο Σι επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι, ενώ η σύζυγός του, Πενγκ Λιγιουάν, φορούσε ένα κόκκινο φόρεμα. Στην Ανατολική Αίθουσα, όπου πραγματοποιήθηκε το δείπνο, ο φωτισμός ήταν χαμηλός και τα τραπέζια ήταν στρωμένα με κομψή κόκκινη και χρυσή διακόσμηση.

Το ζεύγος Τραμπ υποδέχεται τον Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του AP

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ο οποίος υπέγραψε αυτόγραφα κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, προτίμησε ένα σμόκιν αντί για το χαρακτηριστικό μαύρο δερμάτινο μπουφάν του. Ο Μπερνάρ Αρνό, διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής εταιρείας πολυτελών ειδών LVMH, πέρασε από μαύρο φράχτη ασφαλείας για να εισέλθει στην εκδήλωση.

Στιγμιότυπο από το δείπνο AP

Οι κομπορρημοσύνες του Τραμπ για την υπό κατασκευή αίθουσα χορού

Ο πρόεδρος έκανε πρόποση για τη στενή σχέση του με τον Σι και για τους δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, αλλά στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αν μπορούσα να παρεκκλίνω από το κείμενο για ένα δευτερόλεπτο, θέλω απλώς να πω ότι έπρεπε να το κάνω», ενώ οι παρευρισκόμενοι γελούσαν.

«Θα ήθελα να προσκαλέσω όλους τους παρόντες στην αίθουσα να περάσουν από εκείνη την όμορφη κουρτίνα στο βάθος», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο εργοτάξιο της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, για την οποία, όπως είπε, «έχετε ακούσει τόσα πολλά».

Ο Τραμπ ενώ κάνει πρόποση AP

Ο Τραμπ ανέφερε ότι το έργο απέχει ένα χρόνο από την ολοκλήρωσή του και πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι οι παρευρισκόμενοι «θα δουν κάτι που νομίζω ότι θα σας αρέσει πολύ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι μετά το δείπνο οι παρευρισκόμενοι θα μπορούσαν να επισκεφθούν το εργοτάξιο και να γίνουν «οι πρώτοι που θα πατήσουν το πόδι τους» εκεί.

«Θα το κάνουμε. Ίσως αφού τελειώσουμε με το πρόγραμμα ψυχαγωγίας», είπε ο Τραμπ, ρωτώντας: «Αν κάποιος θέλει να επισκεφτεί ένα εργοτάξιο που είναι όμορφο και λαμπερό, θα είναι τιμή μας να τον φιλοξενήσουμε».

Ο Τραμπ κατά τη διάρκεια του δείπνου ενώ στο βάθος μιλάει ο Σι Τζινπινγκ AP

Ο Τραμπ έχει ονομάσει την αίθουσα χορού που χτίζει «Μεγάλη Αίθουσα των Ηνωμένων Πολιτειών» και υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, όπου δείπνησε κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Πεκίνο τον Μάιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσέφερε επίσης στον Σι ένα άγαλμα αετού, το οποίο, όπως είπε, σχεδιάστηκε «σε προσωπική συνεργασία με τη Μελάνια και εμένα». Ο Σι δεν πρόσφερε δημόσια κάποιο δώρο στον Τραμπ ως ανταπόδοση κατά τη διάρκεια του δείπνου.

Έφαγαν σούπα κολοκύθας και λαβράκι

Η Πρώτη Κυρία συνέβαλε στη σύνθεση του μενού της βραδιάς, το οποίο σερβιρίστηκε στα κόκκινα πορσελάνινα πιάτα από την προεδρία του Ρόναλντ Ρίγκαν. Το μενού περιελάμβανε ως πρώτο πιάτο βελουτέ από κίτρινη κολοκύθα με άγρια μανιτάρια, φρέσκα βότανα, τραγανή παντσέτα και λίγες σταγόνες λάδι με κρεμμυδάκι.

Το μενού του δείπνου, στα κινέζικα AP

Στη συνέχεια, στους καλεσμένους σερβιρίστηκε λαβράκι με κρούστα σουσαμιού, συνοδευόμενο από σιγομαγειρεμένο μωρό μποκ τσόι, ψητή μελιτζάνα από τον κήπο και σάλτσα «verte». Για επιδόρπιο, προσφέρθηκε κρέμα βανίλια με κονφί από βύσσινο και φραντζιπάν με καρύδια, καθώς και παγωτό με μέλι από τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ προσπάθησε να ξεπεράσει τον Σι μετά το Πεκίνο

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ προέβη στην ασυνήθιστη κίνηση να υποδεχτεί προσωπικά τον Σι και τη σύζυγό του την Τετάρτη, κατά την άφιξή τους στη Στρατιωτική Βάση Άντριους, έξω από την Ουάσινγκτον.

Συνήθως, οι πρόεδροι περιμένουν τους καλεσμένους τους σε επίσημη επίσκεψη να φτάσουν στον ίδιο τον Λευκό Οίκο πριν τους προσφέρουν επίσημη υποδοχή.

Ολόκληρη η λίστα των καλεσμένων

Στο δείπνο της Πέμπτης παρευρέθηκαν κορυφαίες προσωπικότητες του κλάδου της τεχνολογίας, όπως ο ιδρυτής της Amazon Τζέφ Μπέζος, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX Έλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Google και της Alphabet Σουντάρ Πιτσάι, ο πρόεδρος και συνιδρυτής της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν, καθώς και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Dell Technologies Μάικλ Ντελ.

Ο Έλον Μασκ AP

Ο CEO της Nvidia Γενσέν Χουάνγκ AP

Ο CEO της JP Morgan Τζέιμι Ντάιμον AP

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ AP

Ο Τζεφ Μπέζος AP

Οι ηγέτες και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι

Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ

Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ

Πενγκ Λιγιουάν, σύζυγος του Σι Τζινπίνγκ

Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς

Δεύτερη Κυρία Ούσα Βανς

Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο

Ζανέτ Ρούμπιο, σύζυγος του Μάρκο Ρούμπιο

Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς

Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Κίνα Ντέιβιντ Πέρντιου

Μπόνι Πέρντιου, σύζυγος του Ντέιβιντ Πέρντιου

Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ

Τζον Φρίμαν, σύζυγος του Σκοτ Μπέσεντ

Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ

Εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ

Μάρλο Γκριρ, σύζυγος του Τζέιμισον Γκριρ

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς AP

Η κινεζική αντιπροσωπεία

Τσάι Τσι, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος και προσωπάρχης του Σι Τζινπίνγκ

Γουάνγκ Γι, μέλος του Πολιτικού Γραφείου και υπουργός Εξωτερικών της Κίνας

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ

Ζενγκ Σαντζί, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων

Υπουργός Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο

Μα Ζαοσού, εκτελεστικός υφυπουργός Εξωτερικών

Σιε Φενγκ, πρεσβευτής της Κίνας στις ΗΠΑ

H οικογένεια Τραμπ

Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Ντόναλντ Τραμπ

Έρικ Τραμπ, γιος του Ντόναλντ Τραμπ

Λάρα Τραμπ, σύζυγος του Έρικ Τραμπ

Τίφανι Τραμπ, κόρη του Ντόναλντ Τραμπ

Μάικλ Μπούλος, σύζυγος της Τίφανι Τραμπ

Βίκτορ Κνάβς, πατέρας της Μελάνια Τραμπ

Αραμπέλα Κούσνερ, κόρη της Ιβάνκα Τραμπ

Η Τίφανι Τραμπ AP

Δισεκατομμυριούχοι της Silicon Valley

Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia

Λόρι Χουάνγκ, σύζυγος του Τζένσεν Χουάνγκ

Μαρκ Ζούκερμπεργκ, διευθύνων σύμβουλος της Meta

Λίζα Σου, διευθύνουσα σύμβουλος της AMD

Ντάνιελ Λιν, σύζυγος της Λίζα Σου

Τιμ Κουκ, εκτελεστικός πρόεδρος της Apple

Τζον Φ. Γου. Ρότζερς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου της Goldman Sachs

Λιν Μάρτιν, πρόεδρος του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης

Λίντα Μιλς, πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης

Έρικ Γιουάν, διευθύνων σύμβουλος της Zoom

Κέλι Όρτμπεργκ, διευθύνων σύμβουλος της Boeing

Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI

Γκρεγκ Μπρόκμαν, πρόεδρος και συνιδρυτής της OpenAI

Άννα Μπρόκμαν, σύζυγος του Γκρεγκ Μπρόκμαν

Σεργκέι Μπριν, συνιδρυτής της Google

Σάτια Ναντέλα, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Microsoft

Σούνταρ Πιτσάι, διευθύνων σύμβουλος της Alphabet και της Google

Τζεφ Μπέζος, εκτελεστικός πρόεδρος της Amazon

Λόρεν Σάντσες Μπέζος, σύζυγος του Τζεφ Μπέζος

Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX

Οι ισχυροί της Wall Street και των επιχειρήσεων

Λάρι Φινκ, πρόεδρος και CEO της BlackRock

Στίβεν Σουόρτσμαν, πρόεδρος και CEO της Blackstone

Τζέιμι Ντάιμον, πρόεδρος και CEO της JPMorgan Chase

Μάικλ Ντελ, πρόεδρος και CEO της Dell Technologies

Μέρι Μπάρα, πρόεδρος και CEO της General Motors

Ντέιβιντ Σόλομον, πρόεδρος και CEO της Goldman Sachs

Τζέιν Φρέιζερ, CEO της Citigroup

Ντάρεν Γουντς, πρόεδρος και CEO της Exxon Mobil

Άλμπερτ Μπουρλά, πρόεδρος και CEO της Pfizer

Μπέρναρ Αρνό, πρόεδρος και CEO της LVMH

Ράιαν ΜακΙνέρνι, CEO της Visa

Μάικλ Μίμπαχ, CEO της Mastercard

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ

Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς

Δικαστές Έιμι Κόνι Μπάρετ και Μπρετ Κάβανο

Πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον

Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ

Πρόεδρος της Fed Κέβιν Γουορς

Διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ

Ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ

Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Στίβεν Μίλερ

Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ

Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ

Υπουργός Παιδείας Λίντα ΜακΜάχον

Υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ

Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι

Η Αραμπέλα Κούσνερ

Ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια του μεγαλοπρεπούς δείπνου ήταν 15χρονη Αραμπέλα Κούσνερ, η κόρη της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ, που βρισκόταν στις πρώτες θέσεις των καλεσμένων στον Λευκό Οίκο. Η Daily Mail αναφέρει «ήταν πιθανότατα σκόπιμη καθώς η Αραμπέλα μιλά άπταιστα μανδαρινικά».

Η βρετανική εφημερίδα θυμίζει ότι το 2017 κατά την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δείξει στον Σι ένα βίντεο με την τότε μικρή Αραμπέλα, η οποία φορούσε ένα παραδοσιακό μεταξωτό φόρεμα κινεζικού στιλ, να τραγουδάει και να απαγγέλλει αρχαία κινεζική ποίηση στα μανδαρινικά με τον Κινέζο ηγέτη τότε να λέει ότι της «άξιζε άριστα με τόνο».

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