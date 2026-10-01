Πανεπιστήμιο Cornell: Αναθεώρηση νομοθεσίας για τις καταγγελίες βιασμών εξετάζει η Νέα Υόρκη

Snapshot Η Νέα Υόρκη εξετάζει αναθεώρηση της νομοθεσίας για καταγγελίες βιασμών, ώστε να διευκολυνθούν οι διώξεις σε περιπτώσεις όπου το θύμα ήταν υπό την επίδραση αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Η τρέχουσα νομοθεσία δυσκολεύει την απόδειξη βιασμού όταν το θύμα έχει καταναλώσει ουσίες οικειοθελώς, γεγονός που αμφισβητείται από νομοθέτες και οργανώσεις κατά της σεξουαλικής βίας.

Η υπόθεση βιασμού φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ επανεξετάζεται ενώπιον ενόρκων, μετά από αστική αγωγή και καταγγελίες για χρήση αλκοόλ και κεταμίνης από μέλη αδελφότητας.

Η αδελφότητα Chi Phi απομάκρυνε ομόφωνα από τα μέλη της όσους κατηγορούνται για τον βιασμό, ανεξάρτητα από τις νομικές διαδικασίες.

Το Πανεπιστήμιο Κορνέλ διεξήγαγε έρευνα και επέβαλε πειθαρχικές κυρώσεις στους φερόμενους δράστες, ενώ έχει συμφωνήσει σε νέα έρευνα με δικηγορικό γραφείο κατόπιν αιτήματος της κυβερνήτη της Νέας Υόρκης. Snapshot powered by AI

Μετά την επανεξέταση της υπόθεσης βιασμού μίας 20χρονης φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης, το 2024, οι κοινοβουλευτικοί της πολιτείας ζητούν αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις καταγγελίες των θυμάτων.

Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία της Νέας Υόρκης, τα θύματα που έχουν καταναλώσει ουσίες ή αλκοόλ με τη θέλησή τους, δεν μπορούν να αποδείξουν τόσο εύκολα βιασμό. Επομένως, οι διώξεις των υπεύθυνων για τις πράξεις αυτές είναι πιο δύσκολες, όπως έγινε και στην υπόθεση της φοιτήτριας.

Η νομοθεσία λέει ότι «αν κάποιος δέχθηκε σεξουαλική επίθεση επειδή κατανάλωσε ναρκωτικά ή είναι μεθυσμένος, τότε φταίει», σχολίασε ο Στέφαν Τερκχάιμερ αντιπρόεδρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Rape, Abuse and Incest National Network (RAINN).

Ο Τζέφρι Ντίνοβιτς, μέλος του πολιτειακού κογκρέσου της Νέας Υόρκης, ο οποίος εδώ και χρόνια προωθεί νομοσχέδιο προκειμένου να κλείσουν τα "παραθυράκια" του νόμου, πιέζει και πάλι για την υιοθέτηση αλλαγών που θα επιτρέψουν να απαγγέλλονται κατηγορίες για βιασμό στην περίπτωση που ο δράστης όφειλε ευλόγως να γνωρίζει ότι το θύμα δεν ήταν σε θέση να συναινέσει λόγω μέθης.

«Ο βιασμός είναι το μόνο έγκλημα που γνωρίζω στο οποίο μπορεί να μην αποδοθεί δικαιοσύνη, αν το θύμα ήταν μεθυσμένο», τόνισε σε συνέντευξή του. «Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στους επιζώντες σεξουαλικής επίθεσης μεταξύ αυτών που βρίσκονταν οικειοθελώς σε κατάσταση μέθης και αυτών που βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης ακούσια», πρόσθεσε.

Επανεξέταση της υπόθεσης ενώπιον ενόρκων

Η πρόταση για αναθεώρηση της νομοθεσίας ανακοινώθηκε λίγες ημέρες αφού ο Βαν Χούτεν δήλωσε ότι θα ανοίξει και πάλι την έρευνα για τον βιασμό στο Κορνέλ καθώς το φερόμενο ως θύμα κατέθεσε αστική αγωγή εις βάρος επτά μελών της αδελφότητας Chi Phi, του πανεπιστημίου και άλλων.

Σύμφωνα με την αγωγή, μέλη της αδελφότητας έδωσαν στη νεαρή γυναίκα αλκοόλ και κεταμίνη και στη συνέχεια, όταν πλέον δεν ήταν σε θέση να αντισταθεί, τη βίασαν επτά άτομα.

Αναγνωρίζοντας την κατακραυγή που έχει ξεσπάσει αφότου επανήλθε στη δημοσιότητα η υπόθεση, ο Βαν Χούτεν εξέδωσε μια μακροσκελή ανακοίνωση στην οποία εξηγεί για ποιον λόγο η εισαγγελία της κομητείας δεν άσκησε ποινικές διώξεις το 2024, αφού η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία της πανεπιστημιούπολης του Κορνέλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα – μια φοιτήτρια 20 ετών την εποχή του συμβάντος—δεν δήλωσε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης χωρίς τη θέλησή της, ότι εξαναγκάστηκε με τη βία ή ότι ήταν αναίσθητη, ούτε ότι είχε εκφράσει σαφώς ότι δεν συναινούσε στη σεξουαλική πράξη— στοιχεία που προβλέπονται βάσει της πολιτειακής νομοθεσίας για την άσκηση δίωξης.

Τώρα ο Βαν Χούτεν δήλωσε ότι θα παρουσιάσει την υπόθεση, περιλαμβανομένης της κατάθεσης της γυναίκας, σε σώμα ενόρκων το οποίο θα αποφανθεί για την άσκηση διώξεων.

Ψήφισμα υπέρ της αποβολής των κατηγορούμενων

Στο μεταξύ ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής της εθνικής οργάνωσης Chi Phi Τρέι Ρομπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το παράρτημα της αδελφότητας στο πανεπιστήμιο Κορνέλ ψήφισε ομόφωνα υπέρ της αποβολής των μελών της που κατηγορούνται για τον βιασμό τρεις ημέρες μετά την υποβολή της αναφοράς της αστυνομίας το 2024 και ότι αυτά αποβλήθηκαν από την εθνική οργάνωση λίγο αργότερα.

«Οι ενέργειες αυτές ήταν πέρα από τα όσα προβλέπει η νομοθεσία ή το πανεπιστήμιο Κορνέλ», σημείωσε ο Ρομπ.

Από την πλευρά του και το Κορνέλ υπεραμύνθηκε του τρόπου με τον οποίο αντιμετώπισε την υπόθεση, λέγοντας ότι διεξήγαγε έρευνα και επέβαλε πειθαρχικές κυρώσεις εις βάρος των φοιτητών που φέρονται να εμπλέκονται στον βιασμό – από αναστολή της φοίτησής τους ως αποβολές.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκαλ δήλωσε χθες ότι το πανεπιστήμιο αποδέχθηκε το αίτημά της να αναλάβει δικηγορικό γραφείο τη διενέργεια νέας έρευνας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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