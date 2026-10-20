Φλόριντα: 40χρονος λήστευε τράπεζες φορώντας μάσκα «γέρου»

Snapshot Ο 40χρονος Ντέιβιντ Σάρτιν Τζούνιορ λήστεψε δύο τράπεζες στη Φλόριντα φορώντας μάσκα ηλικιωμένου τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Στην αποθήκη του βρέθηκε ψεύτικο όπλο και η μάσκα «γέρου» που χρησιμοποιούσε στις ληστείες.

Σε κατοικία όπου διέμενε περιστασιακά εντοπίστηκε ημερολόγιο με αναφορές σε ληστείες και σχέδιο μάσκας.

Ο Σάρτιν βρισκόταν σε εποπτευόμενη αποφυλάκιση λόγω προηγούμενων ληστειών τραπεζών στο Τέξας το 2016, όπου επίσης φορούσε παρόμοια μάσκα.

Είχε καταδικαστεί και το 2008 για απόπειρα ληστείας τράπεζας. Snapshot powered by AI

Ένας 40χρονος άνδρας από τη Φλόριντα, ο οποίος στο παρελθόν έχει καταδικαστεί για ληστεία τραπεζών, επέστρεψε στην παλιά συνήθειά του, ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο, φορώντας μία μάσκα ηλικιωμένου.

Ο Ντέιβιντ Σάρτιν Τζούνιορ, κατηγορείται ότι λήστεψε δύο διαφορετικές τράπεζες τον περασμένο Αύγουστο και Σεπτέμβριο, φορώντας σε κάθε περίπτωση μια μάσκα «γέρου» ενώ απαιτούσε χρήματα από τον ταμία, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Φλόριντα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, σε αποθήκη που του ανήκε, όπου βρέθηκε ένα ψεύτικο όπλο, μαζί με διάφορα αντικείμενα παρόμοια με αυτά που είχε πάνω του ο ύποπτος κατά τις ληστείες των τραπεζών.

Μεταξύ των αντικειμένων που βρέθηκαν ήταν «μια μάσκα “γέρου” με γκρίζο μουστάκι και γκρίζα γένια, η οποία ταιριάζει με τη μάσκα που φορούσε ο ύποπτος κατά τις δύο ληστείες», σύμφωνα με την κατηγορία.

Όταν οι αρχές έκαναν έρευνα σε μια κατοικία όπου ο Σάρτιν διέμενε περιστασιακά, ανακάλυψαν ένα ημερολόγιο, με ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2021, με τίτλο «Ο καλύτερος φίλος του Θεού είναι ένας ληστής τραπεζών! Ο θείος Χένρι: Αστυνομικοί και ληστές – ο κόσμος μέσα από τα μάτια ενός ληστή τραπεζών», σύμφωνα με την Εισαγγελία των ΗΠΑ.

Η Εισαγγελία πρόσθεσε ότι το ημερολόγιο ήταν «γραμμένο από: Ντέιβιντ Σάρτιν» και ότι «σε μία από τις σελίδες υπήρχε ένα σχέδιο ενός χαρακτήρα που κρατούσε μια μάσκα, μαζί με τη χειρόγραφη φράση: “Το πρόσωπό μου κρατάει τον θείο Χένρι, τον κοιτάζω, πρόσωπο με πρόσωπο”»

«Την εποχή των ληστειών, ο Σάρτιν Τζούνιορ βρισκόταν σε εποπτευόμενη αποφυλάκιση λόγω μιας ομοσπονδιακής καταδίκης του 2018 που αφορούσε πέντε ληστείες τραπεζών που είχε διαπράξει στο Τέξας το 2016», κατά τις οποίες φορούσε «παρόμοια μάσκα», ανέφερε η Εισαγγελία των ΗΠΑ.

Ο Σάρτιν Τζούνιορ είχε επίσης καταδικαστεί για απόπειρα ληστείας τράπεζας το 2008, σύμφωνα με την Εισαγγελία των ΗΠΑ.