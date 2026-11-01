TraderTraitor: Ποιοι είναι οι Βορειοκορεάτες χάκερ, πίσω από τη μεγάλη κυβερνο-ληστεία της Binance

Η Βόρεια Κορέα επενδύει σε κυβερνοδυνατότητες τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του ’90

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

TraderTraitor: Ποιοι είναι οι Βορειοκορεάτες χάκερ, πίσω από τη μεγάλη κυβερνο-ληστεία της Binance
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η ομάδα TraderTraitor, συνδεόμενη με το καθεστώς της Βόρειας Κορέας, κατηγορείται από το FBI για την κλοπή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Binance τον Οκτώβριο του 2026.
  • Η Βόρεια Κορέα επενδύει σε κυβερνοδυνατότητες από τη δεκαετία του ’90 και διαθέτει μια οργανωμένη δύναμη περίπου 8.400 ατόμων που στοχεύει σε εταιρικά και χρηματοπιστωτικά συστήματα.
  • Τα κλεμμένα κεφάλαια μετατρέπονται σε μετρητά μέσω υπηρεσιών ανάμειξης και ιδιωτικών ανταλλακτηρίων και πιθανόν χρηματοδοτούν τη στρατιωτική έρευνα και το πρόγραμμα όπλων της Πιονγιάνγκ.
  • Η ομάδα TraderTraitor χρησιμοποιεί τεχνικές κοινωνικής μηχανικής για να πείσει τα θύματά της να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό που επιτρέπει πρόσβαση σε ευαίσθητα συστήματα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
  • Η Βόρεια Κορέα παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις μέσω των κυβερνοεπιθέσεων, που σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ το 2024, συμβάλλουν στην ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής.
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Την ομάδα «TraderTraitor» που συνδέεται με το καθεστώς της Βόρειας Κορέας υπέδειξα οι αμερικανικές αρχές ως υπεύθυνη της μεγαλύτερη κλοπής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 6.000 εκατομμυρίων δολαρίων από την Binance, η οποία διαπράχθηκε στις 29 Οκτωβρίου.

Η κατηγορία του FBI έφερε και πάλι την ομάδα κυβερνοεπιθέσεων της Βόρειας Κορέας στο επίκεντρο των διεθνών προειδοποιήσεων. Τα κεφάλαια που αποκτήθηκαν μέσω αυτών των επιθέσεων, σύμφωνα με ερευνητές και διεθνείς οργανισμούς που επικαλείται το AFP, ενδέχεται να τροφοδοτήσουν τη στρατιωτική έρευνα και το πρόγραμμα όπλων της Πιονγιάνγκ.

Το TraderTraitor είναι μια επιχείρηση κυβερνοεπιθέσεων που συνδέεται με το Lazarus Group, ένα δίκτυο της Βόρειας Κορέας που απέκτησε φήμη μετά την επίθεση εναντίον της Sony Pictures. Το συγκεκριμένο επεισόδιο συνέβη ως αντίποινα για την ταινία «The Interview», μια σατιρική ταινία που χλεύαζε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ-ουν.

Τα μέλη της ομάδας επιδιώκουν να εισχωρήσουν σε εταιρικά συστήματα, να καταλάβουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και να τα μεταφέρουν εκτός των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων.

Η Βόρεια Κορέα επενδύει σε κυβερνοδυνατότητες τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας υπολόγισαν το 2024 ότι η εν λόγω δύναμη αριθμούσε περίπου 8.400 μέλη.

«Η Βόρεια Κορέα έχει δημιουργήσει μια πολύ ικανή κυβερνοδύναμη», ανέφερε το FBI στην ιστοσελίδα του. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών υποστήριξε ότι το καθεστώς κατευθύνει μέρος των καλύτερων φοιτητών του προς την εκπαίδευση στην πληροφορική και τις τεχνολογίες της πληροφορίας.

Μεγάλο μέρος αυτών των επιχειρήσεων φέρεται να βρίσκεται υπό τη διεύθυνση του Γενικού Γραφείου Αναγνώρισης, του κύριου οργανισμού εξωτερικής πληροφορίας της Πιονγιάνγκ. Ο Παρκ Τσούνγκ-κβον, βουλευτής της Νότιας Κορέας και αποστάτης από τη Βόρεια Κορέα, ανέφερε στο πρακτορείο AFP ότι η πρόσληψη ειδικών ξεκινούσε από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

«Οι δύο καλύτεροι μαθητές της τάξης μου στρατολογήθηκαν για τη μονάδα πειρατείας υπολογιστών», δήλωσε. Ο Παρκ είχε σπουδάσει στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Άμυνας της Βόρειας Κορέας πριν εγκαταλείψει τη χώρα.

Πώς οργανώνονται οι χάκερ του TraderTraitor

Οι χειριστές προσποιούνται ότι είναι υπεύθυνοι προσλήψεων που προσφέρουν ελκυστικές θέσεις εργασίας. Ο στόχος είναι να πείσουν τα θύματά τους να κατεβάσουν αρχεία που περιέχουν κακόβουλα προγράμματα. Μόλις εγκατασταθούν, αυτά τα προγράμματα επιτρέπουν στους επιτιθέμενους να εισέλθουν σε υπολογιστικά συστήματα, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες και να υποκλέψουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Ποιοι είναι οι στόχοι των επιθέσεων της Βόρειας Κορέας

Η δραστηριότητα που αποδίδεται στους χάκερ περιλαμβάνει κυβερνοεπιθέσεις εναντίον παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών εικονικών περιουσιακών στοιχείων.

Το 2016, οι επιτιθέμενοι έκλεψαν 81 εκατομμύρια δολάρια από την κεντρική τράπεζα του Μπαγκλαντές. Ένα χρόνο αργότερα, η επίθεση με το λογισμικό εκβιασμού WannaCry διέκοψε τη λειτουργία υπολογιστών σε διάφορες χώρες.

Το 2022, οι αμερικανικές αρχές απέδωσαν σε χάκερ που συνδέονται με την ομάδα Lazarus την κλοπή περίπου 620 εκατομμυρίων δολαρίων από το δίκτυο blockchain Ronin. Το FBI κατηγόρησε εκ νέου την ομάδα TraderTraitor για άλλες τρεις κλοπές που συνέβησαν το 2023: οι εταιρείες Atomic Wallet, Alphapo και CoinsPaid έχασαν συνολικά σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Το ποσό αυξήθηκε σημαντικά τον Φεβρουάριο του 2025, όταν η αμερικανική υπηρεσία κατηγόρησε την ομάδα για την κλοπή περίπου 1.500 εκατομμυρίων δολαρίων σε εικονικά περιουσιακά στοιχεία από την Bybit. «Οι πράκτορες του TraderTraitor ενεργούν γρήγορα», δήλωσε τότε το FBI.

Πού καταλήγoυν τα κλεμμένα

Τα κλεμμένα κεφάλαια δεν θα παρέμεναν δεσμευμένα σε κρυπτονομίσματα. Ο Lim Eul-chul, καθηγητής στο Ινστιτούτο Μελετών της Άπω Ανατολής του Πανεπιστημίου Kyungnam, εξήγησε ότι το καθεστώς τα μετατρέπει σε μετρητά μέσω υπηρεσιών ανάμειξης ή ιδιωτικών ανταλλακτηρίων.

«Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται διοχετεύονται απευθείας στην στρατιωτική έρευνα», δήλωσε ο Lim. Ο ακαδημαϊκός ανέφερε μεταξύ των προορισμών την παράνομη απόκτηση εξαρτημάτων όπλων και την αμυντική βιομηχανία.

Μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε το 2024 ανέφερε ότι τα έσοδα που προέκυψαν από τις κυβερνοεπιθέσεις της Βόρειας Κορέας φέρεται να συνέβαλαν στην ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής. Το μοντέλο αυτό επιτρέπει στην Πιονγιάνγκ να παρακάμπτει τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι διεθνείς κυρώσεις στο εμπόριό της και στην πρόσβασή της σε ξένα νομίσματα.

Ο Λιμ δήλωσε στο πρακτορείο ότι η ψηφιακή κλοπή προσφέρει κέρδη πολλών εκατομμυρίων με ελάχιστους ανθρώπινους και υλικούς πόρους.

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